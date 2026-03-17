El nuevo comisario de Ecatepec reforzará la Estrategia Territorial de Seguridad de la Presidenta Sheinbaum: Azucena Cisneros

Luis Alberto Taylor González, capitán de Marina, con experiencia en operaciones especiales, seguridad pública y justicia penal, hará uso de drones para vigilancia aérea y presencia en territorio, expresa la presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México

ALFREDO IBÁÑEZ

En ceremonia realizada en la explanada cívica, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss presenta al capitán de Marina Luis Alberto Taylor González como el nuevo comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, quien cuenta con experiencia en operaciones especiales y fortalecerá la estrategia de seguridad nacional con trabajo en territorio, la operación de cinco drones para vigilancia aérea, apoyo táctico y disuasión, y la consolidación de cinco mil Manzanas por la Paz en comunidades.

Taylor González, ingeniero topógrafo, con especialidad en Mando Naval, ha servido en la Unidad de Operaciones Especiales, ha sido instructor militar, tiene una Maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas, y cuenta con formación en sistema de justicia penal, primer respondiente, criminología, uso de la fuerza con perspectiva de derechos humanos y seguridad ciudadana.

“Su misión es continuar la Estrategia Territorial de Seguridad que nos ha encomendado nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy en Ecatepec hay avances porque hay coordinación, porque hay inteligencia y porque hay presencia en el territorio”, precisa la alcaldesa.

El comisario Luis Alberto Taylor afirmó que en seguridad no se puede improvisar y se comprometió fortalecer la estrategia de seguridad pública federal que se implementa en Ecatepec, porque los avances son resultado del esfuerzo coordinado, inteligencia y proximidad social.

“La seguridad de nuestras familias exige que cerremos filas, la directriz de esta gestión será la coordinación absoluta con los tres niveles de gobierno y con Fuerza de Tarea Marina Ecatepec”, destaca el capitán de corbeta.

El comisario afirma que debe fortalecerse la proximidad social del policía en las comunidades y consolidar el modelo policial de seguridad pública a seguridad ciudadana, no con acciones reactivas sino con mecanismos preventivos, que incluirán recuperación de espacios públicos y aplicar el modelo de Justicia Cívica para la solución de conflictos entre vecinos.

La presidenta municipal anuncia que como parte de las nuevas estrategias en materia de seguridad se fortalece a la corporación con tecnología, con la operación de cinco drones para vigilancia aérea que permitirán un monitoreo real, mayor capacidad de reacción, apoyo táctico en operativos y disuasión de conductas delictivas desde el aire.

También se fortalecerá la presencia en territorio y proximidad, al consolidar las Manzanas por la Paz, con más de cinco mil comités que ya se crearon y que tomarán protesta en próximos días para tener mayor coordinación entre policías y vecinos, y atender zonas con mayor incidencia delictiva.

Cisneros Coss anuncia que este año se entregará equipo táctico y cámaras corporales (body cam), para mejorar el desempeño de los uniformados, y continuar la capacitación directa en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.