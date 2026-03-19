NACIONAL
Distinción al liderazgo de Vargas del Villar
El legislador mexiquense recibe Premio Nacional a la Excelencia Municipal * El vicecoordinador de los senadores panistas muestra preocupación por la vida política del país y llama a defender la democracia
EL TOPO
En un momento clave para el debate público sobre el rumbo institucional del país, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, fue distinguido con el Premio Nacional a la Excelencia Municipal, un reconocimiento que pone en el centro la importancia del fortalecimiento de los gobiernos locales y su papel en la vida democrática de México.
La distinción fue otorgada en el marco de la decimoquinta edición de estos premios, celebrada en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública, con la participación de diversas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas al impulso del buen gobierno y la profesionalización del servicio público.
Entre ellas destacan la Conferencia Nacional de Municipios de México y la Federación Nacional de Municipios de México, que respaldaron este reconocimiento a la trayectoria del legislador panista.
El galardón reconoce no sólo una carrera política, sino una visión constante enfocada en fortalecer las capacidades de los municipios, promover una gestión pública ética y consolidar al servicio público como una vocación comprometida con la ciudadanía.
‘PLAN B’ DE LA REFORMA ELECTORAL PODRÍA DEBILITAR LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LOS AYUNTAMIENTOS
Al tomar la palabra, Vargas del Villar expresa su preocupación ante el denominado “Plan B” de la Reforma Electoral, al considerar que podría debilitar la representación política en los ayuntamientos del país.
En su mensaje, hace un llamado respetuoso a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para evitar medidas que, desde su perspectiva, podrían afectar la pluralidad en los cabildos municipales.
El legislador panista advierte que la reducción de figuras como sindicaturas y regidurías implicaría limitar la participación de diversas voces en los gobiernos locales, lo que podría impactar directamente en la calidad democrática de más de 2 mil 400 municipios en el país.
Vargas del Villar subraya la necesidad de replantear el debate de la Reforma Electoral, enfocándolo en temas como la sobrerrepresentación legislativa, la cual ha generado desequilibrios en la toma de decisiones dentro del Congreso.
EL FUTURO DEL PAÍS SE CONSTRUYE DESDE LO LOCAL
El evento también sirvió para reconocer a 20 municipios y a diversos actores del ámbito local, seleccionados entre cientos de proyectos evaluados a nivel nacional, lo que refleja el dinamismo y la relevancia del trabajo municipal en México.
Así, entre el reconocimiento y el llamado a la reflexión, la ceremonia deja claro que el futuro del país también se construye desde lo local.
Y que, en medio de los debates nacionales, el fortalecimiento de los municipios sigue siendo una pieza clave para garantizar gobiernos más cercanos, representativos y eficaces para la ciudadanía.
NACIONAL
Bloqueos en la López Portillo tiene nombre y apellidos: Sonia Itzel Gutiérrez Olvera
La hija del exalcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, pretende sacar raja política y beneficios personales
ALFREDO IBÁÑEZ
Miles de automovilistas se han visto afectados por los bloqueos que ayer y hoy llevaron a cabo personas en la Vía José López Portillo, los inconformes exigen la reapertura de los centros de rehabilitación clausurados por la Fiscalía Mexiquense, protestas promovidas por Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, hija del exalcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, los cuales son dueños de anexos.
Por segundo día consecutivo un grupo 30 manifestantes bloquearon por espacio de dos horas dicha vialidad con lo que se afectó a automovilistas y usuarios del transporte público que regresaban a sus domicilios después de su jornada laboral.
Entre los manifestantes se encontraba Sonia Itzel Gutiérrez Olvera, hija del exalcalde de Ecatepec, José Luis Gutiérrez Cureño, quien daba instrucciones a operadores de anexos como Fernanda Reyes, de la Clínica Santa Elena, y a Rodrigo Moreno.
Pese a que las autoridades del gobierno estatal, la Fiscalía y autoridades municipales han tenido la disposición de atenderlos; estos pretenden sacar beneficios personales.
El fiscal regional de Ecatepec, Mario Guerrero López, ofreció una mesa de trabajo en las oficinas de la dependencia para atender las demandas de los afectados.
Sin embargo, la operación de este tipo de anexos en la mayoría de los casos es irregular y con abusos y maltratos hacia los internos.
NACIONAL
Azucena Cisneros, síndicos y regidores fortalecen las políticas públicas
En Ecatepec, aprueba Cabildo el Reglamento de Consejos de Paz y Comités Vecinales
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, así como síndicos y regidores aprobaron el Reglamento de los Consejos de Paz y Comités Vecinales, a fin de fortalecer la coordinación, planeación y seguimiento de las políticas públicas en cultura de paz, prevención de la violencia, reconstrucción del tejido social y justicia cívica.
Los funcionarios votaron a favor de dicho Reglamento con base a los dictámenes emitidos por las comisiones edilicias de Mejora Regulatoria, de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.
Durante la novena sesión de Cabildo se destacó que uno de los objetivos del Consejo Municipal es proponer, coordinar y dar seguimiento al Plan Municipal de Cultura de Paz y Justicia Cívica, alineado al Plan de Desarrollo Municipal y al Programa Municipal de Seguridad Pública.
En la sesión también se aprobó el acuerdo por el que se autoriza la modificación, por causas de interés público, de su similar número 128/2025 aprobado en la sesión del 5 de junio de 2025, consistente en obtener la extinción de la autorización de apertura de vialidades y subdivisión de áreas remanentes del predio denominado “Los Muertos”, que se ubica en la población de Santa María Chiconautla.
Asimismo, el acuerdo por el que se autoriza la modificación, por causas de interés público, de su similar número 23/2026 aprobado en sesión del 5 de febrero de 2026, consistente en obtener la extinción de la autorización de subdivisión por Causa de Utilidad Pública del predio ubicado en avenida Carlos Hank González (antes avenida Central) manzana 91, lote 1 del fraccionamiento Jardines de Morelos, Sección Lagos.
Además, se aprobó el acuerdo número 059/2026 mediante el cual el Ayuntamiento autoriza por causas de utilidad pública que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
De este modo se autoriza la desafectación del servicio público y la desincorporación del patrimonio inmobiliario municipal de la fracción identificada como Lote B, con superficie de 2 mil 752.44 metros cuadrados, del predio denominado “Ejército del Trabajo II”, ubicado en avenida Valle del Júcar (avenida Lázaro Cárdenas), colonia Ejército del Trabajo II, para ser donado a favor del IMSS, que establecerá un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI).
También se aprobó, que la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss celebre el contrato de donación con dicho instituto.
NACIONAL
Llegará la justicia social a naucalpenses: Isaac Montoya
Con Huellas de la Transformación se recupera el 70% de las comunidades abandonadas por quienes gobernaban Naucalpan * En Santa Cruz del Monte el alcalde entrega parque recuperado y rehabilitado * El Gobierno de Naucalpan avanza en más espacios iluminados y propicios para la convivencia comunitaria y acrecentar los territorios de paz.
EL TOPO
“Vamos dejando Huellas de la Transformación, pretendemos llegar a todas y cada una de las comunidades de Naucalpan, colonias, fraccionamientos, pueblos y sus respectivos barrios, porque quienes gobernaban antes que nosotros, dejaron en el abandono al 70% de las comunidades”, expresa el alcalde Isaac Montoya Márquez, en Santa Cruz del Monte, al entregar un parque recuperado y rehabilitado.
El presidente municipal, a través del programa Huellas de la Transformación, entrega el parque de la calle Cruz del Campo Santo a las y los vecinos de Santa Cruz del Monte, un espacio rehabilitado y recuperado, con juegos infantiles y bancas en las que la comunidad ahora pasa momentos de esparcimiento y convivencia social.
Acompañado de servidores públicos municipales y de la comunidad enfatiza: “Queremos llevar la justicia social que también se había quedado pendiente durante tantos años”.
Este espacio se encontraba desaprovechado y en una semana fue recuperado como parte de las acciones que el alcalde realiza para recuperar e iluminar más espacios y que sean propicios para la convivencia comunitaria y acrecentar los territorios de paz.
Recalca que se trata de un trabajo integral en el que se acude con las diferentes instancias de gobierno como servicios públicos, obras públicas, desarrollo urbano y OAPAS, entre otros, para atender las problemáticas que nunca fueron atendidas.
“Lo que queremos, nuestro objetivo es lograr una transformación que no se quede en la narrativa ni en el discurso, sino que se traduzca en que ustedes tengan una mejor calidad de vida”, añade Montoya Márquez a vecinos.
Del mismo modo, asegura que se tienen planes para rehabilitar y pavimentar la avenida Santa Cruz y contar con una mejor vialidad.
El alcalde informa que, para Santa Cruz del Monte, este año se contemplan dos acciones en materia hídrica como bombas nuevas para el pozo y tanque que abastece a esta comunidad con el suministro de agua.
En Santa Cruz del Monte, las y los trabajadores de Servicios Públicos llevaron a cabo la instalación de 20 luminarias y 2 postes, bacheo con 39 toneladas de mezcla asfáltica, chaponeo, arañado, desorille y papeleo, barrido manual y mecánico, colocación de malla; demolición y reconstrucción de escaleras y rampa, así como la reparación de área de juegos e instalación de tezontle; rehabilitación de cancha: pinta de paredes, pinta de juegos, herrería, bardas, guarnición y balizamiento, y la recolección de más de 8 toneladas de residuos sólidos.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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