Vuelve en plan grande Diva Gorgorcha con la película ‘Contra el muro’

La figura juvenil más importante de Chile con proyección internacional une fuerzas con Emilio Estefan para lanzar un disco poderoso a finales de año con colaboraciones de artistas excepcionales * Estará en concierto el próximo 24 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional… ¡no te lo puedes perder!

ERIC GARCÍA

El mundo de la música está de plácemes, pues “nace una estrella” con Nico Ruiz, quien da nueva vida a temas clásicos mundiales imprimiéndoles su energía latina. Actualmente prepara un álbum con el legendario productor Emilio Estefan, quien -como muchos- ha visto en él a la más sólida promesa de la música capaz de traspasar fronteras.

Por algo tiene el ‘Instinto animal’, pues viene con muchas ansias de comerse al mundo y de ser la nueva estrella que brille más en el universo artístico.

Los boletos para el show que promete ser inolvidable tiene fecha y lugar: El Lunario del Auditorio Nacional el próximo 24 de julio.

UN AGASAJO TRABAJAR CON EMILIO ESTEFAN

La disquera Expo Music Label, sello de Expo Compositores Foundation, firmó a Nico Ruiz para impulsar su carrera en todo el continente y junto con Emilio Estefan ha unido fuerzas para finales de año lanzar un disco poderoso con colaboraciones de artistas excepcionales.

Con su “Tour por el mundo”, Nico Ruiz ha escogido a México y su cálido público para dar inicio a una intensa gira antes de actuar en países como Canadá, Chile y Estados Unidos.

EL cantante juvenil chileno posee una gran voz y conecta con el público, pero lo más impresionante es su personalidad y energía en cuanto pisa un escenario.

Quien lo ve actuar en vivo queda satisfecho con su desenvolvimiento y más que eso, se ha convertido en fiel seguidor de su música, por eso muchos lo llaman “El crooner de la nueva generación”… y la verdad no se equivocan, pues Ruiz tiene un estilo propio y borda los temas que interpreta, canciones clásicas internacionales llevadas al siglo XXI.

¿QUIÉN ES NICO RUIZ?

Nico Ruiz es intérprete, compositor, músico y, sin duda, un artista completo con una personalidad luminosa para traspasar fronteras.

Fue a través de “The Voice Chile” y “Got Talent Chile” que se dio a conocer masivamente y a partir de ahí comenzó a llamar la atención de empresarios y profesionales de la industria, presentándose hasta la fecha en diversos foros de Estados Unidos, Canadá, España, Turquía y muchas naciones de Sudamérica.

En nuestro país llenó el Foro Total Play a finales de 2024, acompañado por la Big Band Jazz de México; desde tiempo atrás poseía un gran número de seguidores mexicanos, pero es ahora cuando Nico viene con mayor ilusión a refrendar en esta bella tierra lo que ha conseguido en otras latitudes.

Enamorado de México, su cultura y la calidez de su gente, el artista promete ofrecer un show de primera calidad e inolvidable el 24 de julio.

Un detalle a resaltar es que, sin mucha promoción, los boletos del área VIP están casi agotados, pero afortunadamente El Lunario es un lugar tan acogedor que desde cualquier área se puede apreciar bastante bien un show.

Recuerda que tienes una cita para vivir una mágica velada, un concierto de dos horas de duración o más, donde se entregará por completo el artista juvenil latino más prometedor de los últimos años.

Verlo en vivo es toda una experiencia, interactúa con el público decididamente, nos lleva de la mano por un recorrido de temas que van desde lo romántico hasta lo bailable, interpretando tanto sus canciones como joyas del catálogo de los grandes crooners.

Actualmente Ruiz está trabajando con el legendario y multipremiado productor Emilio Estefan, quien está dando los toques finales a un disco que contará con la colaboración de figuras de talla mundial… y es que muchos artistas, al escucharlo, se suman al proyecto para apoyar a este nuevo talento, así como importantes marcas de prestigio, como es el caso de los finos relojes Bulova, que ven en Nico y en su música a alguien acorde a su marca, un intérprete con elegancia, pero a la vez cercano con la gente y que conecta emocionalmente con todo aquel que presencia su performance.

Por eso este 24 de julio será una oportunidad estupenda para verlo sobre el escenario… se vienen cosas grandes, no sólo lo que ya ha demostrado al cantar en la final de Miss Universo, o con la Sinfónica de Miami, o en el Festival Viña del Mar.

Ruiz sabe que México es un país definitivo para abrazar a un artista y en verdad el intérprete quiere retribuirle a nuestra gente el cariño que le han mostrado desde que irrumpió en la música (es increíble la cantidad de fans que ya tiene aquí).

Incluso, recientemente Nico participó en el disco “Homenaje al Rey de América”, un álbum tributo a José Alfredo Jiménez realizado por el Mariachi Universidad de Colima y Expo Music Label, el cual acaba de salir al mercado.

En esta producción el artista interpreta “Un mundo raro” con sentimiento y altura, con respeto y calidad.

Hay que estar pendientes, pues su respectivo video, filmado también en el norte de México, se estrenará en plataformas el próximo 18 de julio.

Su compañía discográfica, Expo Music Label, está llevando al artista por buen camino y de manera natural, mostrando su talento en foros internacionales y la gente ha respondido, porque nunca pasará moda la buena música y mucho menos cuando ya existe un intérprete que por méritos propios ha sido catalogado como “el crooner de la nueva generación” con tan sólo 24 años de edad.

EXPO COMPOSITORES FOUNDATION IMPULSA NUEVOS TALENTOS

Es una organización sin fines de lucro, que desde hace 10 años se ha dedicado a apoyar y promover el talento de autores, compositores y artistas latinos, difundiendo su obra en el mundo.

Su objetivo primordial es fomentar el desarrollo de la creatividad de cientos de autores que permanecen en el anonimato por falta de preparación, conocimiento o recursos, ayudándoles a conseguir los medios que dignifiquen su oficio.

El 7 y 8 de octubre de 2025 se efectuará su Décima Convención Anual también en “El Lunario” de la Ciudad de México, las inscripciones ya están abiertas, y para más información favor de consultar su página oficial y redes.

REDES SOCIALES DE NIKO RUIZ

https://www.instagram.com/nicoruiz_p/?hl=es

https://www.youtube.com/@Nicoruizoficial

EXPO COMPOSITORES FOUNDATION

Página web: https://expocompositores.com/

https://www.facebook.com/expocompositores

IG: https://www.instagram.com/expocompositores/

TikTok: https://www.tiktok.com/@expocompositores.