Vuelve en plan grande Diva Gorgorcha con la película ‘Contra el muro’
“Me siento emocionada por los premios y festivales en los que ha sido reconocida la película”, expresa la prestigiada cantante y actriz potosina al compartir créditos con figuras como Vanessa Bauche, Omar Fierro, Mario Zaragoza y Evangelina Sosa
ERIC GARCÍA
Después de dos años de ausencia a causa de su maternidad, Diva Gorgorcha regresa a la pantalla grande con el pie derecho con la cinta “Contra el muro”, bajo la dirección de Sebastián Riaño, y comparte créditos con figuras como Vanessa Bauche, Omar Fierro, Mario Zaragoza y Evangelina Sosa.
La película, nominada y reconocida en distintos festivales internacionales, se presentó en el Festival Internacional de Tequisquiapan y en CineTop del Pedregal en febrero de 2025.
Actualmente forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Cristiano de Bogotá, Colombia, entre otros encuentros cinematográficos de gran prestigio.
UNA HISTORIA DE AMOR INSPIRADA EN HECHOS REALES
“Contra el muro” narra la vida de una pareja que se conoce en un set de filmación.
Tras separarse por un tiempo, el destino los reúne nuevamente y cuando parece que tendrán un final feliz, la protagonista pone en duda el amor que los une y decide escapar.
Su pareja emprende un viaje para recuperarla, recorriendo escenarios emblemáticos como Tequisquiapan, Peña de Bernal, Villa Progreso y Tolimán.
El elenco está integrado por más de 100 actores, entre ellos: Omar Fierro, Evangelina Sosa, Diva Gorgorcha, Mauricio Pin Macías, NYIzzy, Carlo Magno Tinajero, Jesús Ojeda, José Martínez, Jaime Ferrer Vázquez, Ricardo del Ángel, Citlal Mina y Verónica Pérez.
UNA HISTORIA DE AMOR INSPIRADA EN DIOS: DIVA GORGORCHA
Diva Gorgorcha confiesa su sentir en esta aventura.
“Me siento emocionada por los premios y festivales en los que ha sido reconocida ‘Contra el muro’. Mi personaje representa la amistad y se desarrolla dentro de una historia de amor inspirada en Dios y basada en hechos reales. Fue un trabajo de entrega total, con un equipo maravilloso que me hizo sentir en familia. Estoy segura de que muchos se identificarán con esta historia que deja un mensaje profundo a la sociedad”, añade.
Mauricio Pin exhorta a los cinéfilos que vean la película.
“¡Atención, amantes del cine! Estoy emocionado de anunciar que ‘Contra el muro’ estará presente en el Festival Internacional de Cine Cristiano en Bogotá, Colombia. Me siento orgulloso de compartir una historia inspirada en Dios y basada en hechos reales. La película explora temas profundos y emocionales y espero que resuene con el público. ¡No se la pierdan en pantalla grande!”, agrega.
Sobre Diva Gorgorcha dijo: “Diva Gorgorcha es una cantautora, actriz, modelo y conductora reconocida internacionalmente por su versatilidad artística, ha destacado también por su activismo social y trabajo comunitario”.
PEQUEÑA SEMBLANZA DE GORGORCHA
Diva ha lanzado sencillos como “Dime tú” y álbumes como “Al Cielo”, con el que ganó el Premio Inmortal Internacional.
Ha participado en varias novelas y en modelaje.
Su incursión en el cine la tiene feliz, cree que su pequeño hijo, Max, de dos años de edad, le ha traído suerte. Como decimos en México, “trajo su torta bajo el brazo”.
Su pasión por la cuestión artística también le ha dado oportunidad de conducir, dejando buena huella.
Diva Gorgorcha es incansable, pues también se dado tiempo para realizar labores altruistas.
Impulsa proyectos de empoderamiento para mujeres y niños en situación vulnerable.
Es una de las mujeres más influyentes. Su carrera continúa creciendo de manera sólida y multifacética.
‘Nur, ofrenda escénica’, obra emotiva e íntima que honra la memoria de un ser querido
FerZam ArtLab te invita a una inmersión al duelo, a través de la danza butoh, y a reflexionar sobre la pérdida y la trascendencia * Tienes una cita el 25 de septiembre en el El77 Centro Cultural Autogestivo en la Ciudad de México
ERIC GARCÍA
El unipersonal de danza butoh “Nur, Ofrenda Escénica”, una obra emotiva e íntima dirigida, producida e interpretada por el artista FerZam, se presentará el próximo 25 de septiembre de 2025 en el El77 Centro Cultural Autogestivo en la Ciudad de México.
Esta conmovedora pieza, que utiliza el cuerpo como vehículo para honrar la memoria de un ser querido, ofrece una profunda reflexión sobre la pérdida y la trascendencia.
La obra se distingue por su enfoque multidisciplinario. La danza de FerZam, que combina la esencia del butoh con técnicas de improvisación estructurada y el giro sufí, encuentra un poderoso diálogo con la música original de Macuilxochitl Ponce, que en esta ocasión será interpretada por el talentoso Alejandro Albores.
A ello se suma un diseño de iluminación meticuloso a cargo de LILIGHT, que esculpe el espacio y guía a la audiencia en un viaje visual y emocional.
SANACIÓN Y RECUERDO
“Nur, Ofrenda Escénica” es más que una presentación dancística; es un ritual de sanación y recuerdo.
El título de la obra, proveniente del atributo divino que significa “la Luz”, simboliza la luz que ilumina la existencia entera.
El público es invitado a ser testigo de un acto de vulnerabilidad y fuerza, donde cada movimiento se convierte en una ofrenda para el alma.
Los boletos para esta única función, que se llevará a cabo a las 20:30 horas, ya están disponibles.
Debido a que el cupo es limitado, se recomienda adquirir las entradas con anticipación para asegurar un lugar en esta experiencia íntima e inolvidable.
DETALLES DEL EVENTO
OBRA: Nur, Ofrenda Escénica.
FECHA: 25 de septiembre de 2025.
HORA: ocho y media de la noche.
LUGAR: El77 Centro Cultural Autogestivo, CDMX.
VENTA DE BOLETOS: https://nurofrendaescenica.boletopolis.com/
Rels B, el conquistador musical de México
El público aclama al cantante español y hacen Sold Out * Seis presentaciones para alegría y gozo de sus fans * Ya triunfó en el Foro Sol, en el Festival Flow Fest y ahora va por el Palacio de los Deportes
MARLENE FARAGO
Rels B llega a México para dar una serie de conciertos como parte de su gira que lleva el nombre A New Star World.
Apenas y anunció que el Palacio de los Deportes sería sede para deleitar al público mexicano y los fans comenzaron a agotar las entradas; hasta el día de hoy suman seis fechas logrando sold out.
El cantante español se ha ganado el cariño del pueblo mexicano, pues en pocas horas las entradas comenzaron a agotarse en cuestión de minutos.
Rels B ya es bien conocido en tierra mexica, pues en 2023 se presentó en el Foro Sol, ahora estadio GNP Seguros, teniendo un rotundo éxito, mientras que un año después, en el festival Coca Cola Flow Fest, tuvo espacio en uno de los escenarios principales, en un horario cercano al cierre, poniéndolo como de los preferidos en dicho festival
Actualmente Daniel Heredia Vidal alcanza millones de reproducciones en distintas plataformas de música; tan sólo en Spotify suma más de 25 millones de oyentes mensualmente y su canción número uno tiene más de 104 millones de reproducciones.
LAS MÁS ESCUCHADAS
Las cinco canciones más escuchadas por sus fans de acuerdo con el posicionamiento son: Tú vas sin, A mí, Lo que hay por aquí, Cómo dormiste y Carita angelical.
La euforia de los fans ya comienza a notarse en redes sociales, pues a tan sólo unos días de la serie de presentaciones, los fans de Rels B ya se organizan para poder pasar un concierto increíble, hay quienes buscan alguien para disfrutar el concierto, así como ponerse de acuerdo para el traslado de dicho evento y hay quienes ya andan buscando la mercancía del evento para poder irse acorde y disfrutar de una noche al ritmo de Rels B.
TIPS
La Revista IMPACTO te da una serie de recomendaciones por si piensas asistir a cualquiera de sus presentaciones.
Si ya tienes tus entradas, no compartas por ninguna red social tus boletos, recuerda que con sólo obtener el código pueden clonar tu acceso.
Evita comprar con revendedores, ya sea a través de redes sociales o a las afueras del evento. Mejor busca en páginas oficiales y asegura tus boletos.
El día de evento anticipa tu llegada al recinto, pues son miles de personas las que asisten, por lo que el flujo del estacionamiento e ingreso es pesado.
Lleva calzado cómodo para evitar que te canses rápidamente.
Así que ya lo sabes, si quieres pasar un momento musical inolvidable, ya tienes un encuentro musical con Rels B.
‘Nace una estrella’ con Nico Ruiz
La figura juvenil más importante de Chile con proyección internacional une fuerzas con Emilio Estefan para lanzar un disco poderoso a finales de año con colaboraciones de artistas excepcionales * Estará en concierto el próximo 24 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional… ¡no te lo puedes perder!
ERIC GARCÍA
El mundo de la música está de plácemes, pues “nace una estrella” con Nico Ruiz, quien da nueva vida a temas clásicos mundiales imprimiéndoles su energía latina. Actualmente prepara un álbum con el legendario productor Emilio Estefan, quien -como muchos- ha visto en él a la más sólida promesa de la música capaz de traspasar fronteras.
Por algo tiene el ‘Instinto animal’, pues viene con muchas ansias de comerse al mundo y de ser la nueva estrella que brille más en el universo artístico.
Los boletos para el show que promete ser inolvidable tiene fecha y lugar: El Lunario del Auditorio Nacional el próximo 24 de julio.
UN AGASAJO TRABAJAR CON EMILIO ESTEFAN
La disquera Expo Music Label, sello de Expo Compositores Foundation, firmó a Nico Ruiz para impulsar su carrera en todo el continente y junto con Emilio Estefan ha unido fuerzas para finales de año lanzar un disco poderoso con colaboraciones de artistas excepcionales.
Con su “Tour por el mundo”, Nico Ruiz ha escogido a México y su cálido público para dar inicio a una intensa gira antes de actuar en países como Canadá, Chile y Estados Unidos.
EL cantante juvenil chileno posee una gran voz y conecta con el público, pero lo más impresionante es su personalidad y energía en cuanto pisa un escenario.
Quien lo ve actuar en vivo queda satisfecho con su desenvolvimiento y más que eso, se ha convertido en fiel seguidor de su música, por eso muchos lo llaman “El crooner de la nueva generación”… y la verdad no se equivocan, pues Ruiz tiene un estilo propio y borda los temas que interpreta, canciones clásicas internacionales llevadas al siglo XXI.
¿QUIÉN ES NICO RUIZ?
Nico Ruiz es intérprete, compositor, músico y, sin duda, un artista completo con una personalidad luminosa para traspasar fronteras.
Fue a través de “The Voice Chile” y “Got Talent Chile” que se dio a conocer masivamente y a partir de ahí comenzó a llamar la atención de empresarios y profesionales de la industria, presentándose hasta la fecha en diversos foros de Estados Unidos, Canadá, España, Turquía y muchas naciones de Sudamérica.
En nuestro país llenó el Foro Total Play a finales de 2024, acompañado por la Big Band Jazz de México; desde tiempo atrás poseía un gran número de seguidores mexicanos, pero es ahora cuando Nico viene con mayor ilusión a refrendar en esta bella tierra lo que ha conseguido en otras latitudes.
Enamorado de México, su cultura y la calidez de su gente, el artista promete ofrecer un show de primera calidad e inolvidable el 24 de julio.
Un detalle a resaltar es que, sin mucha promoción, los boletos del área VIP están casi agotados, pero afortunadamente El Lunario es un lugar tan acogedor que desde cualquier área se puede apreciar bastante bien un show.
Recuerda que tienes una cita para vivir una mágica velada, un concierto de dos horas de duración o más, donde se entregará por completo el artista juvenil latino más prometedor de los últimos años.
Verlo en vivo es toda una experiencia, interactúa con el público decididamente, nos lleva de la mano por un recorrido de temas que van desde lo romántico hasta lo bailable, interpretando tanto sus canciones como joyas del catálogo de los grandes crooners.
Actualmente Ruiz está trabajando con el legendario y multipremiado productor Emilio Estefan, quien está dando los toques finales a un disco que contará con la colaboración de figuras de talla mundial… y es que muchos artistas, al escucharlo, se suman al proyecto para apoyar a este nuevo talento, así como importantes marcas de prestigio, como es el caso de los finos relojes Bulova, que ven en Nico y en su música a alguien acorde a su marca, un intérprete con elegancia, pero a la vez cercano con la gente y que conecta emocionalmente con todo aquel que presencia su performance.
Por eso este 24 de julio será una oportunidad estupenda para verlo sobre el escenario… se vienen cosas grandes, no sólo lo que ya ha demostrado al cantar en la final de Miss Universo, o con la Sinfónica de Miami, o en el Festival Viña del Mar.
Ruiz sabe que México es un país definitivo para abrazar a un artista y en verdad el intérprete quiere retribuirle a nuestra gente el cariño que le han mostrado desde que irrumpió en la música (es increíble la cantidad de fans que ya tiene aquí).
Incluso, recientemente Nico participó en el disco “Homenaje al Rey de América”, un álbum tributo a José Alfredo Jiménez realizado por el Mariachi Universidad de Colima y Expo Music Label, el cual acaba de salir al mercado.
En esta producción el artista interpreta “Un mundo raro” con sentimiento y altura, con respeto y calidad.
Hay que estar pendientes, pues su respectivo video, filmado también en el norte de México, se estrenará en plataformas el próximo 18 de julio.
Su compañía discográfica, Expo Music Label, está llevando al artista por buen camino y de manera natural, mostrando su talento en foros internacionales y la gente ha respondido, porque nunca pasará moda la buena música y mucho menos cuando ya existe un intérprete que por méritos propios ha sido catalogado como “el crooner de la nueva generación” con tan sólo 24 años de edad.
EXPO COMPOSITORES FOUNDATION IMPULSA NUEVOS TALENTOS
Es una organización sin fines de lucro, que desde hace 10 años se ha dedicado a apoyar y promover el talento de autores, compositores y artistas latinos, difundiendo su obra en el mundo.
Su objetivo primordial es fomentar el desarrollo de la creatividad de cientos de autores que permanecen en el anonimato por falta de preparación, conocimiento o recursos, ayudándoles a conseguir los medios que dignifiquen su oficio.
El 7 y 8 de octubre de 2025 se efectuará su Décima Convención Anual también en “El Lunario” de la Ciudad de México, las inscripciones ya están abiertas, y para más información favor de consultar su página oficial y redes.
REDES SOCIALES DE NIKO RUIZ
https://www.instagram.com/nicoruiz_p/?hl=es
@nicoruizzz
https://www.youtube.com/@Nicoruizoficial
EXPO COMPOSITORES FOUNDATION
Página web: https://expocompositores.com/
https://www.facebook.com/expocompositores
IG: https://www.instagram.com/expocompositores/
TikTok: https://www.tiktok.com/@expocompositores.
