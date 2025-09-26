Monster Jam, la adrenalina pura en el Palacio de los Deportes

Tienes una cita los días 3, 4 y 5 de octubre para vivir un evento al máximo con los trucks más populares en la Ciudad de México

ERIC GARCÍA

Vive la diversión familiar en grande con Monster Jam, la experiencia deportiva de motor más sorprendente e inolvidable en el mundo.

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana de adrenalina al máximo en el Palacio de los Deportes, del 3 al 5 de octubre próximo.

En Monster Jam, atletas campeones del mundo y sus trucks de más de 5 toneladas, destrozarán la tierra en competencias abiertas de velocidad y habilidad.

No te pierdas esta gran acción y sé testigo de las competencias y trucos más espectaculares. Además, añade el Pit Party a tu experiencia, un pase exclusivo que te permitirá tomarte fotos con los trucks y conocer a los conductores.

La emoción comenzará en el Pit Party de Monster Jam. Los fanáticos podrán ver de cerca los Monster Jam trucks, conocer a sus conductores y equipos favoritos, obtener autógrafos y tomarse fotos, así como otras actividades sorpresa.

Esta experiencia llena de diversión es el único lugar que permite a las personas acceder de cerca a los equipos de Monster Jam y obtener una visión interna de cómo se construyen estas camionetas para competir.

Para la Pit Party del sábado a las 10:00 horas, es necesario poseer un boleto para el evento del mismo sábado a las 13:00 horas.

Y para la del domingo a las 10:00 horas, es necesario poseer un boleto para el evento del mismo domingo a las 13:00 horas (es un acceso a la actividad con boleto por persona).

Los fanáticos estarán al borde de sus asientos mientras los mejores conductores del mundo muestran sus habilidades y carreras desenfrenadas en feroces batallas cara a cara por el campeonato.

Diseñados a la perfección, los Monster Jam trucks superan todos los límites en competencias de estilo libre, destreza, trompos y carreras.

Los conductores de Monster Jam son atletas de clase mundial, hombres y mujeres que han dominado no sólo la fuerza física y la resistencia mental necesarias para competir, sino la destreza vital para controlar máquinas de varias toneladas de peso, capaces de hacer volteretas, habilidades verticales en dos ruedas y correr a velocidades de hasta 110 km/h, para ejecutar acrobacias extremas en vivo que te dejarán boquiabierto.

TRUCKS Y CONDUCTORES COMPETIDORES

Krysten Anderson conduce Grave Digger, originaria de Carolina del Norte, EU, y compite desde el 2017. En su primer año ganó su primer campeonato en Monster Jam.

MJ Solorio, desde Paso Robles, California, conduce el poderosísimo El Toro Loco; en Monster Jam desde el 2023, nos prueba que, con perseverancia y entrenamiento, se puede lograr cualquier meta.

Colt Stephens es el encargado de sorprendernos con ThunderROARus. Originario de Houston, Texas, está en Monster Jam desde 2014, es uno de los actuales campeones y viene a defender su título.

Coty Saucier conduce Dragon, con fuego, poder y destrucción a su paso. Comenzó como crew en Monster Jam e hizo su paso a competir en 2014. Desde su primer año logró obtener un título dentro del Monster Jam World Finals.

ACERCA DE MONSTER JAM

Inesperado e inolvidable, Monster Jam presenta a atletas de clase mundial compitiendo por campeonatos en pistas de tierra perfectamente diseñadas, con camionetas de última tecnología y en constante evolución que los lleva al límite.

Más allá de los 350 eventos en vivo globales cada año, la marca Monster Jam se extiende fuera de la pista hacia el hogar a través de productos, contenido y mercancías que mantienen la diversión viva durante todo el año.

ACERCA DE FELD MOTOR SPORTS

Feld Motor Sports, Inc. es el líder mundial en la producción y presentación de entretenimiento de deportes de motor especializado en arenas y estadios.

Sus propiedades incluyen Monster JamTM, Monster Energy AMA Supercross y el Campeonato Mundial SuperMotocross.

Feld Motor Sports, Inc. es una subsidiaria de Feld Entertainment, Inc.