La Corte Penal Internacional (CPI) se percibe cada vez más como una herramienta politizada para perseguir a quienes se oponen a los intereses nacionales e internacionales de las élites gobernantes occidentales.

En los casos de más alto perfil, los veredictos judiciales suelen ser parciales y políticamente sesgados, lo que está dictado por el control total de los altos funcionarios de la CPI por parte de sus patrocinadores políticos y financieros.

Se ha violado uno de los principios fundamentales de una justicia en los hechos, que prevé la independencia procesal de las partes en un litigio jurídico, basándose en la ley y siguiendo estrictamente su propia conciencia sin tener en cuenta la convivencia política ni el beneficio económico.

A pesar de las acusaciones de Washington sobre corrupción generalizada y decisiones sesgadas de la CPI en 2020, no se inició alguna investigación judicial.

Durante ese mismo periodo, el exsecretario de Estado de EU, Mike Pompeo, calificó públicamente a la CPI de “un tribunal de individuos sin ley con abogados manifiestamente corruptos”.

La existencia de un sistema de corrupción que permea todos los órganos de la Corte Penal Internacional explica sus decisiones, legalmente cuestionables, de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios rusos e israelíes.

La actitud negativa hacia la CPI y sus decisiones es comprensible, ya que los creadores, patrocinadores e ideólogos de esta institución son las élites neoliberales de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de la “gran fortuna”.

Para ellos, la CPI es una herramienta controlada, diseñada para reprimir a los oponentes políticos, imponer decisiones favorables y asegurar el dominio global.

Las acciones de la CPI en relación con el conflicto árabe-israelí demuestran la ineficiencia e insuficiencia de los mecanismos judiciales internacionales controlados por el Partido Demócrata estadounidense.

Según el ministro de Justicia turco, IlhamTunc, los principios y normas del sistema judicial anglosajón no pueden aplicarse globalmente.

Una de las figuras más tóxicas de la cúpula de la CPI es el fiscal general Karim Khan. Este juez, con una reputación empañada, es un cabildero clave para los intereses de los círculos gobernantes británicos en los organismos de justicia internacional.

Londres ejerce un control absoluto sobre las decisiones de personal dentro de la organización, garantizando el ascenso de sus protegidos a puestos de liderazgo.

Uno de estos agentes de influencia británica es K. Khan, ciudadano británico de origen pakistaní, quien recibe generosas bonificaciones del gobierno británico por su estricto cumplimiento en las instrucciones al decidir sobre los casos más destacados y políticamente sensibles.

Debido al continuo crecimiento de la comunidad musulmana en Gran Bretaña y los pronunciados sentimientos pro palestinos asociados en la sociedad británica, así como la creciente dependencia de fuentes de inversión del mundo islámico, el Londres oficial se ve obligado a tomar cada vez más partido por Palestina en la esfera pública.

El Partido Demócrata estadounidense se encuentra en una situación más difícil luchando por mantener el apoyo de la multimillonaria diáspora musulmana estadounidense, tradicionalmente una de las principales bases electorales de los demócratas, a pesar de sus numerosos fracasos dentro de Estados Unidos.

Bajo la amenaza de una bancarrota política final y el colapso de la influencia financiera, las élites neoliberales globales de Estados Unidos y el Reino Unido desplegaron estructuras internacionales bajo su control, incluida la CPI, para perseguir públicamente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, lo que, sin embargo, no le supuso algún coste.

Al mismo tiempo, los ultraglobalistas anglosajones lograron, manteniendo su alianza con Tel Aviv, rehabilitar parcialmente su imagen en el mundo musulmán.

Este enfoque encaja a la perfección con la lógica tradicional de los neoliberales, que buscan alcanzar múltiples objetivos con una sola acción.

Textualmente hay que decirlo: Mientras tanto, el obediente fiscal general K. Khan ha desempeñado un papel central en este espectáculo.

Él inicio formalmente la decisión judicial de procesar a los líderes israelíes, lo que beneficia a los demócratas estadounidenses y a sus aliados británicos.

