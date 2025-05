Sigue la fractura en Morena: Ahora por Adrián Rubalcava

La Primera Presidenta le pone un alto a la desbocada carrera de Andrea Chávez * La Primera Mandataria fue más allá y le recordó a la senadora morenista que la militancia guinda debe mantener la ética y los principios fundacionales del movimiento, dado que el partido tiene como propósito impulsar la transformación del país

ALFREDO IBÁÑEZ

Tremendo lío el que armó la senadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez, quien busca por todos los medios concretar su ambición política y ser gobernadora de Chihuahua.

No le importan los tiempos electorales, no respeta a instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE)… y menos a la dirigencia nacional de su partido en manos de Luisa María Alcalde, quien está convertida en absoluto florero.

Su ambición de poder la tiene cegada, de manera que tampoco le interesa quién o quiénes financien su campaña.

Si es dinero ilícito es lo de menos, total, es la protegida de uno de los políticos más influyentes de la Cuarta Transformación, nada más y nada menos que el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López.

En su desbocada carrera se encontró con la oposición, específicamente con el Partido Acción Nacional (PAN), quien la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los señalamientos destaca que encabeza una red de corrupción.

Acción Nacional se empleó a fondo y le endilgó diversos delitos como es delincuencia organizada, ejercicio abusivo de funciones, peculado, defraudación fiscal, tráfico de influencias, cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A lo largo de por lo menos tres años Andrea Chávez ha derrochado millones de pesos en promocionar su imagen, primero como diputada federal y ahora como senadora.

Es evidente que con su salario de 131 mil 700 pesos mensuales, la legisladora, de 28 años de edad, no puede pagar una campaña como la que lleva a cabo disfrazada de “caravana de salud”, la cual comprende el uso de ambulancias y decenas de espectaculares diseminados en todo el estado.

La senadora, que muestra signos de arrogancia, no está sola, es impulsada y protegida por su mentor político y actual líder de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, quien tiene nexos con el empresario Fernando Padilla Farfán, uno de personajes que presuntamente financian la campaña anticipada de la legisladora de Morena.

De acuerdo con el PAN, la inyección de dinero es hasta ahora de por lo menos 2 mil millones de pesos, el cual no ha sido transparentado, por lo que presuntamente son recursos de procedencia turbia.

Es de recordar que Andrea Chávez ha sostenido de manera reiterada que se trata de donativos o bien convenios de colaboración con el sector privado. En fin, no ha podido esclarecer su origen.

Pero a la senadora morenista le tiene sin cuidado la oposición, así como la FGR, instancia que -fiel a su costumbre- supo del caso y no ha hecho ningún pronunciamiento.

Seguramente la Fiscalía General de la República está analizando si es de su competencia para posteriormente recurrir a términos legaloides y enterrarla en el baúl de la impunidad.

Para la improductiva Andrea Chávez, quien en siete meses de trabajo legislativo ha presentado sólo una iniciativa, todo marchaba perfecto, todo era miel sobre hojuelas… hasta que se encontró con la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al ser cuestionada sobre la campaña anticipada de la chihuahuense, en su tradicional conferencia Mañanera del Pueblo, le dio un jalón de orejas por utilizar de manera indebida ambulancias con su imagen, regaño que causó efecto en el desafiante senador Adán Augusto López.

“Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada”, enfatiza la titular del Poder Ejecutivo.

La Primera Mandataria fue más allá y le recordó que la militancia guinda debe mantener la ética y los principios fundacionales del movimiento, dado que el partido tiene como propósito impulsar la transformación del país, por lo que sus integrantes deben actuar como ejemplo de ello.

“No es un asunto de llegar por llegar al poder; para nosotros lo más importante es la transformación del país que se viene construyendo”.

También la Presidenta añadió que “vale la pena poner ciertas reglas en el Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en la próxima elección estatal, que se va a dar, pero hasta el 2027″.

Para poner las cosas en claro, la titular del Poder Ejecutivo no ha soltado el caso, ya que días después una vez más hizo referencia y criticó la parafernalia del poder, al tiempo que se pronunció por la austeridad y la honestidad.

Brevemente deslizó lo que podría ser el contenido de la carta que enviará a la dirigencia nacional de Morena, en el destaca que se cuiden los tiempos, que no se permita el nepotismo, asimismo, que se privilegie una forma de vida austera y que se haga campaña de casa en casa.

El mensaje es más que claro, tiene dedicatoria, es bien conocida la vida de lujos que se da la senadora Andrea Chávez, quien no sólo derrocha millones de pesos en su adelantada campaña, sino que además come en lujosos restaurantes, viaja en camionetas de lujo y aviones privados, acciones que no van con la Pobreza Franciscana.

El tema sigue vigente, será Morena el que decida qué sanciones impondrá a la senadora Andrea Chávez, también corresponde a la Fiscalía General de la República dar respuesta a la denuncia que formalmente presentó el Partido Acción Nacional.

Es preciso que la FGR inicie las investigaciones pertinentes para conocer el origen de los 2 mil millones de pesos que se presume se han utilizado para impulsar su anticipada campaña a la gubernatura de Chihuahua.

GOLPE DE AUTORIDAD

Tras el golpe de autoridad de la Presidenta Sheinbaum Pardo, Andrea Chávez está que no la calienta ni el sol.

“¡No estoy dando declaraciones, ya les dije que estoy de acuerdo con la Presidenta!”, dijo visiblemente molesta la senadora morenista al contestar a regañadientes a la declaración de la Primera Mandataria.

Trasciende que la titular del Poder Ejecutivo no quiere bajo ninguna circunstancia a Chávez Treviño en la boleta electoral en busca de arrebatarle el gobierno de Chihuahua a la panista María Eugenia Campos en las elecciones de 2027.

Todo indica que el tema aquí es Sheinbaum contra Adán Augusto y su protegida. Y es que la soberbia de Chávez y su mecenas seguramente ya colmaron la paciencia de la Presidenta luego de una serie de episodios y mentiras que mucho afectan al movimiento morenista, como el ocurrido el 28 de enero de 2023, cuando en su condición de diputada federal y bajo la protección del tabasqueño hizo uso de un avión de las Fuerzas Armadas para trasladar a su familia de la Ciudad de México a Ciudad Juárez para asistir a su informe de labores, lo que reiteradamente se negó en su momento.

Las andanzas de Chávez se han convertido en un misil directo a la línea de flotación del proyecto morenista, pero el colmo fue arrancar una muy prematura precampaña política con un derroche de millones de pesos que no coinciden con su ingreso como senadora.

Es una obsesión de Chávez gobernar su estado y eso la hace contradecirse una y otra vez. Primero dijo que las ambulancias son un donativo y después que son un convenio con la iniciativa privada, lo que en ambos casos constituyen un delito electoral según las leyes vigentes en la materia.

Pese a los delitos tipificados, Andrea camina impunemente por la vida, se victimiza cada vez que es cuestionada y acusa a sus opositores y a la corrupta derecha de sus propios abusos, el tráfico de influencias y los delitos electorales en que ha incurrido.

Por el bien de su imagen, Chávez no debe olvidar la ideología morenista “no mentir, no robar, no traicionar”. Debe mandar al carajo las viejas prácticas del pasado como la corrupción e impunidad para hacerse del poder.