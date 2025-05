Afloran las divisiones en Morena

De plácemes porque Trump no aplicó aranceles a México * Como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, el tiempo se agotó y el mundo conoció la determinación que tomó el presidente más poderoso del planeta

ALFREDO IBÁÑEZ

La espera terminó y la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo salió airosa ante las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México.

Triunfante también frente a los partidos opositores, especialmente el PAN y el PRI, los cuales nunca ocultaron sus deseos de que el país fuera castigado con tales medidas arancelarias a efecto de debilitar la administración del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El día fatídico era el 2 de abril, fecha que previamente había establecido el inquilino de la Casa Blanca para determinar si imponía tributo a México, como una forma de presión y castigo por no contener el tráfico de fentanilo y el problema migratorio.

Y como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, el tiempo se agotó y el mundo conoció la determinación que tomó el presidente más poderoso del universo.

En un discurso pronunciado desde la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles recíprocos a decenas de países, entre ellos a las principales economías mundiales; sin embargo, sorpresivamente -para propios y extraños- exentó a México y a Canadá.

Trump, quien calificó la fecha como el “Día de la Liberación”, aplicó medidas arancelarias superiores al 10% para decenas de países; en el caso de la Unión Europea, fue más estricto al ubicarlos en 20 por ciento y en 34 por ciento para China.

No obstante, a México, al igual que a Canadá, no lo incluyó en esa lista, aunque no pudieron evitar el arancel del 25 por ciento para los automóviles fabricados en el extranjero.

En México la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum celebró, y con toda razón, la exención que hizo el presidente estadounidense.

De muy buen humor, en su tradicional conferencia Mañanera del Pueblo, sostuvo que “eso es bueno para el país, aunque algunos no quieran reconocerlo”.

No sólo no quieren admitirlo, sino que además deseaban, como es el caso de los partidos opositores, que el gobierno de Estados Unidos castigara a México con impuestos, definitivamente en su afán por debilitar al gobierno de Morena.

Como atinadamente señalara la Presidenta Sheinbaum Pardo, esas fuerzas opositoras, llámense PAN y PRI, no están interesadas en el bienestar del país, sino en regresar al poder para recuperar sus antiguos privilegios, por lo que ansiaban la imposición de dicho tributo.

En la celebración que hiciera la Primera Mandataria, el jueves pasado en Palacio Nacional, sostuvo que el que México haya sido exentado de la lista “tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, que se basa en el respeto a los mexicanos y a la soberanía nacional”.

Eso ha permitido, añadió, que México no tenga aranceles adicionales, y “tiene que ver con la fuerza de nuestro gobierno. Como siempre digo: Hay mucho pueblo en México”.

Por donde se le quiera ver es un logro importante de la Presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, en materia de narcotráfico y migración, temas de interés del mandatario estadounidense, y sobre todos de los mexicanos, los avances son insuficientes.

Hasta ahora su administración se han centrado en ejecutar y publicitar grandes decomisos de drogas y de combustible, así como la detención de integrantes del crimen organizado de baja y mediana jerarquía.

Los líderes de las organizaciones criminales y los políticos que presuntamente los protegen no han sido tocados. Para bien de México la presión de Estados Unidos está vigente.

LA ABUELA SICARIA, UN REFLEJO DEL ABUSO DE FUERZA, ASESINA A SANGRE FRÍA A DOS PERSONAS

Cuando nadie se lo esperaba, surge un caso que llamó la atención de todo México, unos en favor y otros en contra.

Estábamos acostumbrados a hablar del famoso “justiciero” en los hechos cuando el maleante perdía la vida a manos de un ciudadano que lo hacía en defensa propia, pero ahora surge la abuela sicaria.

Vaya hecho el que se suscitó recientemente en el municipio de Chalco, Estado de México, donde una mujer, de 74 años de edad, acompañada por otras tres personas, entre ellas un hombre, asesina a balazos a dos personas.

Carlota Alfaro es el nombre de quien a sangre fría privó de la vida a Jostin, de 19 años, así como a Esau, de 54.

La homicida presuntamente es propietaria de un departamento ubicado en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, lugar al que se presentó.

Pistola en mano descendió del vehículo en el que viajaba, apoyada por otro sujeto de nombre Eduardo “N”, quien también estaba armado, cruzó breves palabras con los moradores del inmueble, y sin más disparó contra el hombre de 54 años, a quien segundos después remató.

La otra víctima intentó ayudar al occiso, pero también fue baleado por quien ahora se conoce en redes sociales como la abuela sicaria.

La asesina, junto con sus cómplices, fue detenida horas más tarde en el municipio de Chicoloapan.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas sí contaban con un contrato de arrendamiento del inmueble en disputa. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que arrojen luz sobre el caso.

Propietaria o no del departamento, lo cierto es que fue exceso de violencia, las víctimas estaban desarmadas y de acuerdo con el video del caso, en ningún momento intentaron siquiera agredir a los presuntos dueños.

Hechos como ese no se deben repetir, la abuela asesina debe ser sancionada con todo el peso de la ley.