¡Genio y figura…! AMLO amenaza con tomar las calles
Aunque esté retirado de la política, volvería a las movilizaciones por tres razones * Gertz Manero, gran negociante para su salida decorosa * Margarita Zavala y Enrique Vargas muestran gran arrastre en la Asamblea Nacional del PAN
ALFREDO IBÁÑEZ
Reapareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que está dispuesto a salir a la calle para defender a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la democracia y a la soberanía nacional.
A través de un video presentó su nuevo libro, “Grandeza”, y aprovechó para respaldar a la titular del Poder Ejecutivo federal, por lo que pidió no hacerle sombra.
Desde el patio de su finca La Chingada, en Palenque, Chiapas, mandó un mensaje a sus compañeros de partido y a la población: estar juntos, no dividirse.
López Obrador afirma por enésima vez que ya se retiró de la actividad política y añadió que la Primera Mandataria es la que gobierna, la que conduce y lo está haciendo muy bien.
“No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”, añade Andrés Manuel.
De buen ánimo, precisa que su retiro no es una simulación sino una jubilación definitiva, tras casi 50 años de actividad política.
Asegura que abandonó la práctica política activa para dedicarse ahora a la reflexión, la escritura y la reconstrucción de lo que llama “teoría y práctica” de la política desde otra perspectiva.
Tras señalar que se entera de las noticias, asevera que es temporada de zopilotes, de buitres y halcones, por lo que hay que apoyar mucho a la Presidenta.
“Es la mejor Presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además (ella es) fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
“¿O no es cierto? ¿Van a salvar al pueblo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero, sobre todo? No, es el pueblo el que salva al pueblo y con el pueblo todo y sin el pueblo nada.
“El pueblo es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, primero los pobres”.
PERO…. AMENAZA CON TOMAR LAS CALLES
También el exmandatario AMLO aclara las tres razones por las que saldría a la calle a hacer política.
La primera es: “Si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, cuando hacían los grandes fraudes, los oligarcas, los corruptos para que el gobierno estuviese a su servicio y eso ya no se puede permitir de ninguna manera.
Segunda razón, para defender a la Primera Presidenta: “Si hay intento de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí, pero no creo que eso pase; y para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre, independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero”.
En medio del gran escándalo de corrupción en el que están sumidos prominentes miembros de Morena, Andrés Manuel López Obrador hace su aparición y lanza el mensaje de unidad.
La declaración del exmandatario se da en el marco de las corruptelas de las que son señalados personajes muy cercanos a Andrés Manuel, como es el caso del senador Adán Augusto López Hernández.
Así como dependencias de gran prestigio, como es la Secretaría de Marina (Semar), hoy ligada a delitos como el huachicol financiero, que ha dejado millonarias ganancias a personajes cercanos al poder.
Para la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha visto convulsionada su administración en los últimos meses, no pasó inadvertida la aparición de Andrés Manuel López Obrador.
“Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador, le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento. Hizo un video para presentar un libro que, cuando salió del gobierno, prometió que iba a escribir, un libro que le tituló ‘Grandeza’ y que parece va a estar disponible en librerías a partir de esta semana que viene”.
Señaló la Primera Mandataria que la obra de su antecesor tiene algo “extraordinario”: El reconocimiento de las grandes civilizaciones precolombinas que habitaron los territorios que hoy son México.
ALEJANDRO GERTZ MANERO INCOMODÓ A LA 4T
Tras varias horas de tensión, finalmente Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República (FGR), no sin antes negociar una salida decorosa: embajador en Alemania.
La inactividad en la que sumió a esa dependencia, la filtración de información y el enfriamiento de las relaciones con la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, detonaron su salida.
Pese a que le faltaban dos años para concluir su gestión, sus detractores -encabezados por el senador Adán Augusto López Hernández- le cerraron el paso, no le dieron mucho margen de maniobra: Renunciaba o lo destituían.
Esta vez no contó con el apoyo del expresidente López Obrador, a quien, según publicaciones, lo ayudó económicamente en diversas ocasiones, durante sus aspiraciones presidenciales y cuando pocos creían en él, de ahí la gran estima que le guardaba el político tabasqueño, por lo que prácticamente era inamovible.
Todo llega a su fin, Ernestina Godoy es la nueva titular de la FGR, dependencia en la que se torna necesaria una purga general, pues basta con revisar la nómina para darse cuenta que está plagada, en los cargos de decisión, de panistas y priístas. Obviamente, con marcados intereses políticos y económicos.
La revisión de la nómina arrojará luz sobre el desempeño de esa dependencia que es altamente costosa para el país, pero que no da los resultados esperados.
Y es que bajo la bandera de su autonomía está convertida en refugio de amigos, incondicionales, oportunistas, pero no en profesionales que permitan una procuración de justicia eficaz.
MARGARITA ZAVALA, COMO PEZ EN EL AGUA ENTRE PANISTAS
El sábado pasado se llevó a cabo la Asamblea Nacional del PAN y un detalle a resaltar es que hubo una persona que llamó mucho la atención.
La diputada federal Margarita Zavala mostró y demostró el gran arrastre y simpatía de la que goza entre sus compañeros partidistas.
Mientras la élite del Partido Acción Nacional se concentró en el presídium, ella se dio su tiempo para saludar a los panistas de a pie, y sin distingos accedió una y otra vez a tomarse fotografías, a saludar a escuchar.
No cabe duda que Margarita Zavala goza del cariño de la gente.
Y otro panista que recibió el respaldo público fue Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas. Gracias a su trabajo como legislador y a los grandes resultados que ha obtenido en toda su carrera política, no sorprende que tenga una gran aceptación entre los mexiquenses.
Lo que siempre hemos dicho: Vargas del Villar es un hombre de retos y tiene la mira puesta en el 2027 y en el 2029… y el PAN ya está en acción a nivel nacional.
Cacicazgos en el Estado de México
Juan Hugo de la Rosa y Adolfo Cerqueda se han perpetuado en el poder en Ciudad Nezahualcóyotl * Preparan el terreno político para dejarle la alcaldía a la diputada local María del Carmen de la Rosa Mendoza * En vez de velar por sus intereses personales, deberían velar por las demandas ciudadanas * Bien haría la Presidenta Sheinbaum en revisar los casos de herencia del poder que se da en los diversos municipios del Estado de México
ALFREDO IBÁÑEZ
Con casi 10 años de gobierno, en manos del mismo grupo político, que heredó el poder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl sigue sumido en la pobreza y la inseguridad.
Los programas sociales o dádivas que le dan a la población no son suficientes para mejorar la situación económica de los más de un millón 100 mil habitantes.
El desempleo y la marginación prevalecen, el alcalde de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en turno, Adolfo Cerqueda Rebollar, quien lleva cuatro años en el cargo, toda vez que su primera gestión comprendió los años 2022-2024 y en enero pasado inició su segundo ejercicio 2025-2027, no ha sabido responder a tales retos.
En días pasados un sector de la población se manifestó públicamente para exigir la revocación de mandato del edil, a quien acusan de no transparentar los gastos de los dineros públicos municipales.
Otra de las demandas planteadas durante la protesta es por presuntos actos de corrupción, así como la existencia de una nómina secreta en la que están operadores políticos y personal allegado al ayuntamiento, que no acuden a trabajar, pero que son activados para mantener el control del gobierno municipal.
Los organizadores precisaron que su demanda central es la revocación de mandato del alcalde Adolfo Cerqueda, bajo el argumento de que responde a intereses de su grupo político y no de la población.
En ese sentido, recordaron que Cerqueda Rebollar heredó la alcaldía de su mentor y actual diputado federal, Juan Hugo de la Rosa, quien gobernó esa entidad por seis años consecutivos y lejos de ocuparse en solucionar los problemas comunes se centra en preparar el terreno político para dejarle la alcaldía a la diputada local María del Carmen de la Rosa Mendoza, hija de Juan Hugo.
En concreto: Adolfo Cerqueda sólo es un instrumento del legislador federal, quien busca perpetuarse en el poder.
Precisaron que hay temas preocupantes para los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl, como es la escasez de agua, la inseguridad, la presencia y operación de grupos criminales que han centrado su esfuerzo en las extorsiones a comerciantes.
Otros casos son la expedición de licencias sin ningún tipo de restricción, no se toma en cuenta a la población, tal es el caso de las múltiples gasolineras, que operan lo mismo junto a casas que a escuelas con el consabido riesgo que eso implica.
Efectivamente, el municipio de Nezahualcóyotl ha sido sometido por décadas por un grupo político dominante… y es que antes de que llegara Morena, el PRD gobernó por diversos trienios, del partido del Sol Azteca proviene Juan Hugo de la Rosa, quien operó de la mano de los hermanos Bautista López, y ante el hundimiento de ese partido optó por saltar a Morena.
Son los mismos rostros, las mismas mañas, sólo que bajo otras siglas. Tiene razón la población en exigir cuentas claras de los recursos millonarios de los que dispone el gobierno local, pues el nivel de marginación crece, pese a los millones de pesos que se le destinan.
Sólo para este año que está por terminar se destinaron cinco mil seiscientos 61 millones de pesos de presupuesto para Nezahualcóyotl, de los cuales el rubro de servicios personales se lleva más del 40 por ciento del total.
Dentro de ese apartado está el pago que se hace al personal del gobierno municipal, es decir, las nóminas.
Por cierto, dentro de las denuncias externadas por los convocantes a la marcha de revocación de mandato del alcalde, el viernes pasado destaca el crecimiento irregular de la nómina.
Indicaron que la nómina municipal está plagada de “aviadores”, así como de políticos y líderes locales que sirven a los intereses del gobierno en turno, a los cuales les han creado plazas de confianza que, de ninguna manera atienden, sólo es para justificar su beneficio del erario público.
Por muchos años, los partidos políticos han hecho del oriente del Estado de México su botín político y económico. La pobreza y marginación que impera en esa zona han servido para manipular a los votantes con base en sus necesidades.
Los programas sociales del gobierno federal y del gobierno municipal no llegan a quien más lo necesita.
Son entregados con fines electoreros, se distribuye a los grupos y personas afines al partido en el poder.
Las despensas y apoyos diversos se entregan bajo condiciones como asistir a mítines políticos o votar por la administración local en turno.
Bien haría la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en revisar y actuar ante ese tipo de cacicazgos y herencia del poder que se da en los diversos municipios del Estado de México.
Es de resaltar que este fenómeno no es privativo sólo de Morena, éste caso se replica en los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Del Trabajo (PT), De la Revolución Democrática (PRD -de lo poco que queda-) y Movimiento Ciudadano (MC).
Es innegable el saqueo que han hecho de la hacienda municipal los diversos institutos políticos.
En el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, pese a ser uno de los cinco municipios del Estado de México que reciben mayor presupuesto, lo mismo federal que estatal, ocupa el quinto lugar en número de personas pobres, apenas debajo de Chimalhuacán, localidad emblemática de la marginación en la entidad.
Ante los hechos y la molestia de los ciudadanos, es claro que no hay un buen ejercicio de los impuestos de los contribuyentes.
Ante el hartazgo ciudadano, Morena debe hacer un análisis al interior del partido y enderezar el camino. Está a tiempo el partido guinda.
Tiembla el gobierno por la Generación Z
No son boots, es real su reclamo por los desaciertos gubernamentales * La bandera de Carlos Manzo ya fue tomada por los jóvenes del país, que se expresan de forma libre y sin ataduras * Su nuevo lema: “Mexicanos al grito de guerra”
ALFREDO IBÁÑEZ
“¡Fuera!, ¡fuera!, ¡fuera Claudia Sheinbaum!”, gritaron miles de jóvenes en diversos estados del país durante la marcha del pasado sábado convocado por la Generación Z.
Arropados con su energía y su determinación, se enfrentaron al ataque del gobierno de la 4T que desacreditó su movimiento.
Provistos únicamente con la bandera del manga One Piece, la cual muestra un fondo negro con un cráneo sonriente en el centro y con un sombrero de paja, hicieron saber que no son boots, que son de carne y hueso, y que están inconformes por los desaciertos gubernamentales, destacando sobre todo el tema de la inseguridad.
La Generación Z, que aglutina a muchachos nacidos entre 1995 y 2012, es decir, con edades entre los 13 y los 30 años, contagiaron al resto de la población, de manera que en los diversos puntos del país, en donde hicieron saber su malestar, se sumó la población en general.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, desbordó la inconformidad de este importante sector de la población que no sólo ha sido olvidado por los tres niveles de gobierno, de los diferentes partidos políticos, sino que además son sometidos, castigados con políticas públicas que en nada les beneficia.
Por ejemplo, en materia de empleo, son pocas las oportunidades para los jóvenes, el gobierno en su estructura no los contempla, no los contrata, los utiliza sólo para fines políticos.
Pese a que suman más de 6 millones de empleos en la burocracia del país, que comprende el gobierno federal, los estatales y municipales, escasos son los espacios que se les concede.
En las estructuras de los tres niveles de gobierno imperan las mafias, controladas por los diversos partidos políticos, llámese PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Morena, se reparten el presupuesto y los cargos entre familiares, amigos, incondicionales, hasta las amantes están en las nóminas, pero eso sí, a los de la Generación Z no les dan trabajo.
La política del gobierno federal es controlarlos, para ello los provee de migajas a través de su programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que aglutina a quienes ni trabajan ni estudian y sus edades oscilan entre los 18 y 29 años.
Lejos de establecer las condiciones para impulsar el empleo en el sector privado, de ser el canal para que accedan a créditos que les permitan lograr su independencia económica, los coopta a través del apoyo mensual de 8,480 pesos.
Medida clientelar, electorera que no resuelve el desempleo que lastima a la juventud del país, pero sí fortalece las ambiciones políticas de los gobernantes en turno.
Sin embargo, con la marcha del sábado pasado se constató que no conocen de ataduras, que son libres y por supuesto mejores que los partidos de oposición; que gozan de credibilidad y liderazgo, un punto del que carecen los principales partidos políticos opositores como son el PRI y el PAN.
Con justa razón, pues el Revolucionario Institucional está secuestrado por su dirigente, sobre el cual pesan acusaciones de corrupción, de enriquecimiento ilícito, entre otras lindezas.
En el caso del PAN, la misma gata sólo que ni siquiera revolcada. Impera la doble moral, la hipocresía, la corrupción. Critican a Morena, de un sinnúmero de corruptelas, pero en su casa están peores.
Basta ver a quienes dirigen ese partido, es un puñado de personajes que se enriquecen al amparo de esa franquicia, que se nutre con el dinero del pueblo, pero que la detentan como si fuera su propiedad.
No se olvide que los dirigentes panistas están señalados por ser presuntamente líderes del Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México y el Estado de México, por incurrir en lavado de dinero, por apropiarse de los gobiernos estatales y municipales, por heredarle a sus esposas los cargos. En fin, la corrupción en pleno.
De Morena, qué se puede decir, la capacidad de asombro se ha perdido y más bien se está a la espera de nuevos escándalos de corrupción.
Narcotráfico, huachicol fiscal, desabasto de medicamentos, desempleo, deuda pública, encarecimiento de los productos en el mercado nacional, desaparecidos, encubrimiento, y para muestra un botón: Ahí está el caso de Adán Augusto López, a quien -pese a los señalamientos directos de proteger al presunto líder de la organización criminal La Barredora cuando fue gobernador- ni un pelo le han tocado.
Alfonso Romo, con su lavandería disfrazada de casa de bolsa, otro asunto que ha sido ventilado. Casos en los que la Primera Presidenta toma partido y exonera a los implicados con su clásica exigencia: Pruebas, pruebas.
En ese marco se hizo presente la Generación Z que hace temblar al gobierno federal, el cual protegió con vallas metálicas las instalaciones de Palacio Nacional. Administración que -en lugar de escucharlos- se centra en desacreditarlos.
Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infomedia del gobierno que encabeza la Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, previo a la marcha, acudió a la Mañanera del Pueblo, ahí soltó su ataque contra los jóvenes del país al sostener que su convocatoria fue orquestada por comunidades extranjeras, por perfiles políticos de oposición, por influencers y por actores vinculados a organizaciones internacionales de derecha.
Pero no sólo eso, de su chistera de mago sacó la cantidad de 90 millones de pesos. Según él, eso le costó a los convocantes para desplegar su invitación.
No quieren reconocer que es un gobierno plagado de desaciertos, que la inconformidad social va en aumento, que está a flor de piel entre los mexicanos y que sólo hacía falta un detonante… y eso fue el crimen cometido contra Carlos Manzo frente a su familia y a cientos de michoacanos, fue la gota de sangre que derramó el vaso.
Definitivamente diversos políticos oportunistas se colgaron de los jóvenes, pero es indudable que ese sector de la población y otros más reprueban al gobierno federal.
La verdad no se oculta y las estadísticas no mienten.
El asesinato del alcalde de Uruapan explotó el malestar, pero la inconformidad se ha incubado desde años atrás.
Paralelo a la irrupción de la Generación Z, crece el movimiento de la sombreriza, de ser meramente de ámbito local, rápidamente escaló al estatal y ahora a nivel nacional.
La bandera de Carlos Manzo ya fue tomada por los jóvenes del país, ese hombre que fue asesinado a balazos públicamente en Día de Muertos, dejó un legado de suma importancia, que los candidatos independientes, cuando gozan del respaldo de la población, pueden gobernar. Que no se requiere de los partidos políticos decadentes para que sea escuchada su voz.
Grecia Quiroz, viuda del edil acribillado y ahora alcaldesa de Uruapan, ya adelantó que en las elecciones del 2027 el Movimiento del Sombrero dará su voto de castigo a Morena.
Es más, se lanzó a fondo al criticar los recorridos de fuerzas federales que hacen en Uruapan, que eso no es necesario, que mejor vayan a los cerros que es ahí donde se esconden los delincuentes.
Cabe señalar que los recorridos ya se hicieron en Culiacán, Sinaloa, y sólo sirvió para tomarse la foto.
Definitivamente llegó noviembre y con ello la Generación Z y la sombreriza, las cuales ya están en las grandes ligas, su poder de convocatoria nacional quedó demostrado. Habrá que esperar para conocer si tienen fecha de caducidad o llegaron para quedarse… y todo indica que sí al convocar a nueva marcha para el 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana.
NUEVA MOVILIZACIÓN DE LA GENERACIÓN Z
La marcha convocada por el colectivo Generación Z México el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México reunió a miles de ciudadanos de diversos grupos generacionales, pero principalmente jóvenes, que manifestaron su rechazo a la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
La protesta tuvo uno de sus detonantes más visibles y recientes en el asesinato cometido contra Manzo.
‘Doña Raquel’, abuela del extinto alcalde, participó en la marcha de la Ciudad de México.
Desde el Ángel de la Independencia, los manifestantes recorrieron Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, donde el evento terminó con enfrentamientos entre algunos grupos de manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
El movimiento, que se ha posicionado en redes sociales como un canal de expresión juvenil y apartidista, convocó desde semanas previas a la protesta, aprovechando plataformas digitales como X (antes Twitter) y TikTok para difundir su llamado.
En sus demandas se incluyen justicia pronta, combate a la corrupción, seguridad pública y desmilitarización.
La Generación Z ha convocado a una nueva marcha para el 20 de noviembre, que nuevamente partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo bajo el lema “Mexicanos al grito de guerra”, como continuación a su exigencia de seguridad, justicia y libertad.
Durante la marcha, varios casos de represión y violencia policial fueron denunciados por participantes y figuras opositoras.
La Generación mostró gallardía al exigir justicia, el portavoz de millones de mexicanos.
Estuvo en el Zócalo, con valentía. Es curioso que cuando México se desmorona, el gobierno despliega más fuerza contra manifestantes que contra cárteles. ¿Por qué será?
No hay mal que por bien no venga
Tuvo que morir Carlos Manzo para el gobierno se pusiera bravo para rescatar a la tierra caliente michoacana * La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
ALFREDO IBÁÑEZ
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Aunque es loable la intención, como que el anuncio es tardío, pues previamente esa entidad ha sufrido una ola de violencia que ha dejado una serie de asesinatos.
Para muestra dos botones: La del líder limonero Bernardo Bravo y la más reciente que encendió la ira de la población, la del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
La Primera Mandataria Sheinbaum Pardo destaca los 12 ejes que lo conforman, así como una estrategia integral con más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos, incluyendo inversión mixta, que parte de la convicción de que la seguridad se sostiene garantizando los derechos del pueblo a la educación, a la salud, a la vivienda y al empleo digno para el desarrollo con justicia y bienestar.
En Palacio Nacional la titular del Poder Ejecutivo señala que en 2026 se destinarán 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas para el Bienestar en beneficio de 1.5 millones de michoacanas y michoacanos.
Con su círculo más cercano de funcionarios, pero sin los liderazgos de Michoacán, dijo de manera categórica: “Con todo el Gabinete de Seguridad seguiremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan”.
Ya entrada en detalles, recuerda y expresa lo siguiente: “Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular, sustentado en una convicción: La seguridad y la paz son fruto de la justicia.
“Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana, es por el pueblo y para el pueblo, ese es nuestro mandato”.
Y remata la Presidenta con la frase siguiente: “A todas y todos los michoacanos les decimos: No están solos”.
DOCE EJES DEL PLAN MICHOACÁN
La Mandataria Claudia Sheinbaum detalla que personalmente dará seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán e informará los avances cada mes en la conferencia matutina de Palacio Nacional: La Mañanera del Pueblo.
Dentro de los 12 ejes del Plan Michoacán destaca el de seguridad, que comprende el fortalecimiento de Inteligencia e Investigación, con el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas para detener generadores de violencia.
También otro punto es reforzar la estrategia anticorrupción, para realizar detenciones y debilitar estructuras criminales.
Otra labor será la creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias, unidades especializadas adicionales en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), así como la Fiscalía General de la República (FGR) y capacitación avanzada de operadores del número 089, línea exclusiva para denuncia anónima.
Asimismo, el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para implementar el Plan de Operaciones Paricutín y mil 781 de la Semar Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.
Cabe destacar que ya han sido desplegados 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con 70 patrullas.
Para dar seguimiento a tales acciones, el Gabinete de Seguridad realizará visitas a la entidad michoacana para reunirse con autoridades locales.
Fiel a su política del actual gobierno de ir a las causas de la violencia, informa la Presidenta que se apoyará a las personas que menos tienen, a los Programas para el Bienestar se invertirán 30 mil 270 millones de pesos en beneficio de un millón 70 mil 637 personas que recibirán alguno de los programas sociales del Gobierno de México.
No podían faltar las becas, las cuales informa llegarán en 2026 a 892 mil 639 beneficiarios con una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos, a través de la incorporación gradual de estudiantes de primaria de la Beca Rita Cetina.
Se mantendrá la beca Benito Juárez a más de 124 mil estudiantes y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro a más de 17 mil 597 becarios; además se crea una nueva beca, la Gertrudis Bocanegra, para los más de 80 mil estudiantes de Educación Superior para apoyar en gastos de transporte público y apoyo del gobierno del estado para garantizar presencia de docentes.
BUENAS ACCIONES TRAS EL MALESTAR SOCIAL
Es innegable que inicia una serie de buenas intenciones derivadas de la ira social que ha vivido Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue acribillado a bazos durante un acto público por un menor de edad, el cual fue abatido en el lugar de los hechos.
Un crimen que ha desbordado el malestar social, que por años ha estado contenido, toda vez que esa entidad ha estado sometida por largo tiempo por los diversos grupos criminales que ahí imperan.
La operación del narcotráfico no se entiende sin la participación de las autoridades estatales y municipales, las cuales hasta ahora no han sido tocadas por el actual gobierno, no obstante que ha habido señalamientos directos.
Quién no recuerda la acusación que hizo el alcalde asesinado Carlos Alberto Manzo contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien señaló de tener en su gabinete a funcionarios corruptos que traicionan al pueblo de Michoacán y a los propios principios de la Cuarta Transformación.
Incluso Alberto Manzo acusó al gobernador michoacano de permitir que extorsionen y roben a la población con el apoyo de la guardia civil.
Los hechos demuestran que el crimen organizado manda en Michoacán, que las autoridades estatales solapan su operación.
Por cierto, durante el anuncio del Plan Michoacán, al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se le vio muy tranquilo departiendo con los integrantes del Gabinete de Seguridad.
Al parecer no le preocupa el descontento social que hay en la entidad que dice gobernar o que esté incluido en la lista de narcopolíticos, debido a su presunta relación con organizaciones criminales.
No se olvide que la plataforma iniciativa de organizaciones civiles y actores sociales, con documentos, ha sostenido que recibió financiamiento de grupos criminales para poder ganar la gubernatura de Michoacán.
Lo que salió a flote con la muerte del alcalde de Uruapan, es que Alfredo Ramírez es el nuevo “Rubén Rocha Moya”, por presuntamente tener nexos con los cárteles.
El gobierno de la Presidenta Sheinbaum se significa por proteger a gobernantes y políticos acusados de corrupción y narcotráfico.
Un claro ejemplo es el “hermano” del “presidente Andrés Manuel López Obrador” (así lo nombra la Mandataria Sheinbaum en Palacio Nacional), Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y líder de los senadores morenistas, quien está relacionado con la organización criminal La Barredora.
En el marco de este contexto, pronto se sabrá si el Plan Michoacán va en serio o son simplemente buenas intenciones, máxime que nada se sabe de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.
En estos momentos, lo real, lo palpable, es el malestar social en Uruapan, el cual crece cada vez más y amenaza con extenderse en todo el país.
Tuvo que morir el presidente municipal Manzo para que el gobierno federal tomara cartas en el asunto, tan es así que para muchos Carlos Manzo es considerado casi como un héroe nacional, pero cuando menos es calificado como un ejemplo a seguir por todos los que se consideren funcionarios, sus discursos resuenan en todos los noticiarios, pese a que un menor de edad le apagó su voz.
Descanse en paz Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
