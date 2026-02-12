PUNTO… Y SEGUIMOS
En Tequila cría Cuervo y te sacarán los ojos
Diego Rivera creció bajo la protección del crimen organizado y apoyo de Morena * En el centro del escándalo la confirmación de que muchos destacados políticos y gobernantes están relacionados con los cárteles * Guerra de acusaciones entre Azucena Cisneros, Fernando Vilchis y Octavio Martínez
ALFREDO IBÁÑEZ
La detención del alcalde de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, confirma los diversos señalamientos contra el partido oficialista, en el sentido de que muchos de los destacados políticos y gobernantes que lo integran están relacionados con el crimen organizado.
Las acusaciones no sólo provienen de los partidos opositores -los cuales no cantan mal las rancheras, puesto que en sus filas también hay alcaldes, senadores, diputados y funcionarios municipales que son señalados de estar coludidos con el crimen organizado- sino también del exterior.
Una de las voces más insistentes y con gran conocimiento de lo que acontece en México en materia de narcotráfico y de las implicaciones de clase gobernante es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en más de una ocasión ha sostenido que quien realmente gobierna en el país es el narcotráfico.
Diego Rivera Navarro fue detenido la semana pasada por fuerzas federales.
Rivera Navarro es acusado de secuestro, extorsión y de presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal con la cual trabajó de la mano para amasar grandes fortunas.
El edil de Morena, quien se codeada con la élite de ese partido, gustaba de presumir sus conexiones a través de fotografías, por lo que se le ve posando lo mismo con la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde, que con la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Una vez que se hizo público el proceder delincuencial del alcalde, de inmediato en ese partido comenzó el proceso de deslinde (como siempre lo hacen), nadie sabía nada (¿a poco?) y para nadie resultaba sospechoso que utilizara a la policía municipal como brazo armado para someter a quienes no accedían a sus pretensiones ilícitas.
Es inexplicable que ningún morenista en el poder se percató que disponía de la Dirección Municipal de Catastro para imponer exorbitantes multas a los contribuyentes, extorsionaba a lo bárbaro y la finalidad era amasar grandes cantidades de dinero, era una ambición desmedida, no se tomó el mar porque no le cabía en el estómago, pero su obsesión por amasar grandes fortunas lo llevó a cometer errores.
El caso más emblemático es el de la casa tequilera José Cuervo, a la que el alcalde, con el apoyo del delincuente responsable de Catastro, la obligó a realizar un pago por concepto de impuesto predial del orden de 60 millones de pesos.
Fue un ‘modus operandi’, una práctica que se extendió a familias comunes, normales y corrientes, las cuales fueron víctimas del cambio de la clave catastral de sus inmuebles y con ello la imposición de un aumento desproporcionado de impuestos correspondiente al predial, bajo la amenaza de que -si no cubrían el importe señalado- perderían sus propiedades.
Otro de los involucrados omisos es el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano, toda vez que ignoró las múltiples denuncias públicas que se hicieron en contra de ese político corrupto.
Pese al control y las amenazas que ejercía el alcalde detenido en contra de la prensa y de diversos periodistas locales y estatales, las denuncias de los informadores serios, aquellos que no sucumbieron a sus caprichos, eran constantes, sin embargo, el mandatario estatal no procedió, jamás ordenó una investigación a fondo en su contra.
Eso sí, una vez que las fuerzas federales procedieron a su captura, en todo lo alto lo celebró y además dijo que lo importante es garantizar la seguridad y la gobernabilidad de Tequila.
Ante las acciones contundentes del gobierno federal, pavoneó que su administración ya había presentado denuncias en contra del edil de Morena, posiblemente lo hizo, pero ninguna procedió, simples amagos.
La dirigencia nacional de Morena pretendió suavizar el caso e incluso canalizarlo en su favor al sostener que en el partido guinda no hay intocables ni pactos de impunidad… y tiene razón, no están en Morena, pues están en el Congreso, en alcaldías, en gubernaturas, en las secretarías.
Luisa María Alcalde advierte que a nadie se encubre ni se tuerce la ley por poder o partido. Cuando existen elementos debe investigarse y castigarse, asevera Alcalde.
Tal posicionamiento desencadenó una serie de reacciones adversas lo mismo de los diversos partidos políticos que de la población en general, pues hay gobernadores, ex secretarios de Estado, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, senadores, a los que no se les lleva ante la justicia, al contrario, se les exime de toda responsabilidad, pese a tener en su contra serias y formales acusaciones.
No cumplen la instrucción presidencial: De combatir la corrupción e impunidad y de vivir en la justa medianía.
Pero mientras son peras o melones, lo real es que un día sí y otro también el partido oficial enfrenta de manera constante señalamientos de que más de uno de sus integrantes y gobernantes están relacionados con grupos delictivos.
Es el pan de cada día: Ni bien sale de un escándalo cuando ya le llega otra.
Hasta el momento han logrado contener y desechar las diversas denuncias que se han interpuesto en contra de prominentes políticos de la 4T, pero -así como el edil fue sometido al imperio de la justicia por un gobierno ajeno al estatal y municipal- la presión del gobierno de Estados Unidos puede llevar a la aplicación de la ley contra los malos morenistas.
A INVESTIGAR EL CRUCE DE ACUSACIONES EN ECATEPEC ENTRE AZUCENA CISNEROS, FERNANDO VILCHIS Y OCTAVIO MARTÍNEZ
Las acusaciones de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, en contra de su antecesor, Fernando Vilchis, quien gobernó esa localidad bajo las siglas de Morena, van en aumento.
Desde el inicio de su gestión denunció irregularidades financieras y de sumir a esa localidad en la pobreza, pero hasta ahora nada ha probado. Dicho de otra manera: Nada ha pasado, mucho ruido y pocas nueces.
Otra de las voces que se han sumado es la del diputado Octavio Martínez, quien sostuvo en su momento que Vilchis, actual diputado federal por el PT, tuvo presuntos vínculos con el grupo delincuencial Unión 300.
Otra de las organizaciones criminales que se presume ha tenido contacto con la clase política de Ecatepec es La Chokiza, cuyo líder Alejandro “N”, El Choko, está preso en el penal del Altiplano.
Visto el cruce de señalamientos entre morenistas en ese municipio mexiquense, el más grande del país, y conocido el poder del crimen organizado, no está por demás que el gobierno federal inicie una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.
PUNTO… Y SEGUIMOS
¿Quién es quién en las mentiras?
Le pedí a la presidenta de México no enviar petróleo a Cuba y está cumpliendo, afirma Donald Trump * La Primera Mandataria desmiente al presidente estadounidense… “no se tocó el tema de Cuba para nada en la conversación telefónica”, añade
ALFREDO IBÁÑEZ
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene una relación turbulenta con el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Resulta que es sutil con sus palabras, fino en su trato, pero en los hechos es impredecible y demoledor.
Recientemente realizó una conversación telefónica con la Primera Mandataria del país, en la que abordaron diversos temas como el narcotráfico, la frontera y el comercio.
En medio de una gran tensión entre ambas naciones por la operación del crimen organizado en México, que a decir del mandatario estadounidense es quien realmente gobierna en suelo azteca, se llevó a cabo la llamada bilateral.
Una conversación telefónica que mantuvo en suspenso a la titular del Poder Ejecutivo y a sus colaboradores del primer círculo, pues estaba latente una intervención militar de parte de Estados Unidos en territorio nacional.
Como no hay fecha que no se cumpla, el día llegó, los minutos transcurrieron y Sheinbaum Pardo pudo respirar aliviada, pues a su parecer el riesgo de una incursión armada parecía desvanecerse.
Claudia Sheinbaum dio a conocer que fue una conversación amable, muy cordial, en la que se abordaron los temas de seguridad y de comercio.
El inquilino de La Casa Blanca no se quedó atrás y a través de sus redes sociales dio a conocer que tuvo una conversación telefónica muy productiva con la Presidenta de México.
“Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.
“Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países”, añade.
Pero eso no fue todo, el hábil mandatario de Estados Unidos tenía reservada la parte más interesante, la cual haría cimbrar de emoción a los colaboradores y simpatizantes de la Cuarta Transformación, pero especialmente a la Primera Presidenta.
“México tiene una líder maravillosa e inteligente. Deberían estar muy contentos por ello”, remata de manera categórica el mandatario estadounidense.
Las lisonjas del gobernante más poderoso del mundo cayeron como bálsamo vigorizante sobre la clase política en el poder, justo en el momento en el que van de escándalo en escándalo y sobre la cual pesan múltiples señalamientos de corrupción y de presuntos nexos con el crimen organizado.
En la Mañanera del Pueblo, la titular del Poder Ejecutivo presumió el texto y sostuvo: “A alguien no le va a gustar esto”, en referencia a la desdibujada oposición que sumida en el descrédito y sin apoyo popular clama por la intervención militar estadounidense, postura que evidencia su sed de venganza, pues en las urnas han sido aniquilados.
Sin embargo, Donald Trump le tenía reservada una gran sorpresa a la Primera Mandataria, quien no sólo comulga con los dictadores de Cuba y Venezuela, sino que envuelta en la bandera de la ayuda humanitaria incrementó de manera considerable sus envíos de petróleo a la isla del Caribe.
Apoyo millonario y criticable, pues en México miles de familias adolecen de lo más básico, las calles del país están destrozadas, no hay medicinas, los hospitales son insuficientes y el campo languidece por falta de apoyo económico.
En ese escenario, Sheinbaum Pardo ha regalado petróleo todos los meses a un país en el que su clase gobernante vive en la opulencia, en tanto la población soporta opresión y miseria resultado de una dictadura de más de 67 años.
Donald Trump, conocedor del papel que juega México con Cuba y ante la resistencia por entregar a los políticos y empresarios ligados al crimen organizado, dio un manotazo contundente y firmó una orden ejecutiva amenazando con imponer aranceles adicionales a cualquier país que “directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba”.
En la orden, Trump dijo que las políticas y acciones del gobierno de Cuba “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
El gobierno del Tío Sam le cerró el paso a Claudia Sheimbaum, pues resulta que la entrega de 92 narcotraficantes en 11 meses no le satisface, ahora amenaza con sanciones comerciales en caso de insistir en regalar el petróleo de los mexicanos a los dictadores cubanos. Envío que recién fue suspendido.
Como puede advertirse, la orden ejecutiva tiene dedicatoria, es para México, y cómo no, si es el proveedor de energético más importante, luego de la caída de Nicolás Maduro.
Los halagos de Trump hacia la Primera Presidenta sólo son eso, halagos, piropos, flores, elogios, pero en la realidad la relación sigue tensa, el mandatario estadounidense tiene su propia agenda y en ella prevalece la amenaza de una intervención militar en caso de que la actual administración no le entregue a los grandes delincuentes, incluyendo a gobernantes y políticos de Morena y de otros partidos políticos.
Otro punto es la imposición de aranceles en caso de insistir en regalarle petróleo a los dictadores cubanos, quienes tienen sumida en la miseria a la población en tanto han amasado grandes fortunas.
La Primera Presidenta Sheinbaum no tiene necesidad de exponer su trayectoria limpia por salvar a políticos y empresarios presuntamente ligados a delincuentes, ni tampoco debe arriesgar la soberanía del país con tal de salvar a dictadores como los de Cuba.
Aún hay tiempo para que inicie el deslinde, su gobierno es de seis años, no la continuidad del “mesías” que se niega a irse, mucho menos retirarse de la política, como lo pregonó en su último año de gobierno.
DE LA RELACIÓN CORDIAL A LOS DESMENTIDOS
Conociendo a Trump, debe uno saber que es como la Chimoltrufia: Como dice una cosa, dice otra.
Mientras Donald Trump afirma que le pidió a Claudia Sheinbaum “detener el envío de petróleo a Cuba y cumplió”, la Primera Mandataria rechaza esa versión y reitera que durante su llamada con el mandatario estadounidense, realizada el pasado jueves, no abordaron para nada el tema de Cuba.
Y es que el pasado sábado 31 de enero, Trump prendió la polémica al declarar ante medios de comunicación que le solicitó a Sheinbaum suspender los envíos de petróleo mexicano a la isla.
Pero más rápida que furiosa, Sheinbaum Pardo desmiente al mandatario estadounidense.
Trump sostiene que la Primera Mandataria accedió a su petición de suspender el suministro de crudo a Cuba, una versión que reiteró ante la prensa mientras viajaba en el Air Force One.
“La Presidenta de México fue muy buena. Le dije: ‘no queremos que envíen más petróleo allá’, y no está enviando nada”, añade.
Pero desde Sonora, la Primera Presidenta le respondió al mandatario de EU.
“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, subrayó la mandataria, desmintiendo de manera directa las afirmaciones del presidente estadounidense.
Sheinbaum aclara que el único intercambio formal sobre el asunto se dio entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una llamada posterior. En ese diálogo, México expresó su preocupación por los efectos humanitarios de las sanciones impuestas por Washington a los países que suministran petróleo a Cuba.
En paralelo, la Presidenta anuncia que México enviará ayuda humanitaria a la isla en los próximos días, a través de la Secretaría de Marina.
El apoyo incluirá alimentos y otros insumos básicos, mientras se exploran vías diplomáticas para resolver el tema energético. “Esto no es un asunto entre gobiernos, sino de apoyo al pueblo cubano”, afirmó.
Pero también Trump le respondió a la Primera Mandataria.
“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato”, dijo, y añadió que confía en que la isla “volverá a ser libre”.
Está claro que las declaraciones de Trump contrastan con la postura del gobierno mexicano, que insiste en el diálogo y la cooperación humanitaria como vía para evitar un mayor deterioro social en el país caribeño. Pero surge la pregunta del millón: ¿Quién miente: Sheinbaum o Trump? ¡Hagan sus apuestas, señores!
PUNTO… Y SEGUIMOS
Los casos explosivos de la 4T
Por defender la soberanía nacional no se deben olvidar los casos Vector Casa de Bolsa, rancho Izaguirre, huachicol fiscal, La Barredora, Tren Interoceánico… * Rumbo al 2029 Horacio Duarte Olivares va por la candidatura morenista a la gubernatura del Edomex, aunque en la práctica ya lo tiene, es el operador fuerte del gobierno mexiquense
ALFREDO IBÁÑEZ
A la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se le junta el trabajo.
Resulta que los casos sobre su escritorio forman una interesante pila, sin embargo, no los quiere desahogar, le apuesta al olvido de la población, pero en cierto momento van a terminar por hacer crisis.
Uno de los más emblemáticos es el referente a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República de su mentor político Andrés Manuel López Obrador, acusado de utilizar su casa de Bolsa Vector como lavandería de dinero.
Quien fuera uno de los hombres más influyentes en la administración del exmandatario López Obrador es señalado de trabajar para la organización criminal del Cártel de Sinaloa.
Presuntamente empleaba a Vector Casa de Bolsa para lavar cantidades millonarias de dinero, el cual, de acuerdo con autoridades del gobierno de Estados Unidos, servía para la compra de precursores químicos.
El Departamento del Tesoro estadounidense, tras efectuar sus indagatorias, concluyó que el empresario “limpio, honesto” de la Cuarta Transformación facilitó operaciones de lavado de dinero entre 2019 y 2023 para el Cártel de Sinaloa.
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, en su momento desestimó el caso y sostuvo que no se han presentado pruebas contundentes.
Sheinbaum se transformó: De ser quien gobierna al país, pasó a ser juez y parte, rápido sacó conclusiones y dictó sentencia, obviamente limpiando de toda culpa a su compañero de partido.
Otro caso más que ha dejado en el olvido es el del rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco, sitio al que madres buscadoras señalaron como campo de exterminio de grupos criminales y el que se presume asesinaron al menos a 200 personas.
En su intervención se comprometió a investigar a fondo y expuso que en su administración “no vamos a construir verdades jamás”.
Lo único cierto es que se le dio carpetazo y el número desaparecidos a manos de la delincuencia organizada va en ascenso.
Como puede advertirse, los casos señalados son herencia del expresidente Andrés ManueLópez Obrador, pero ahora en el poder le corresponde a su administración esclarecerlos y aplicar la ley.
La lista de pendientes es larga, hay algunos como el del senador Adán Augusto López, presunto implicado en la organización criminal La Barredora.
El relativo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presunto aliado del Cártel de Sinaloa.
Otro caso mediático: El descarrilamiento del Tren Interoceánico, obra emblemática de López Obrador, en la que su hijo Gonzalo López Beltrán participó como “asesor honorífico”, papel que presuntamente le permitió hacer negocios millonarios.
Una tragedia que costó la vida de 14 personas y que todo indica será confinada al olvido sin que haya castigo para los responsables.
Aquí no se trata de sancionar a empleados menores, sino aquellos que resuelven y se han enriquecido al amparo del poder, pero sobre todo que están ligados a la administración anterior que encabezó el ex presidente y su mentor político, Andrés Manuel López Obrador.
Esto sólo es un pequeño recuento, pues ahí están los casos del huachicol fiscal, Segalmex y Carlos Manzo.
DUARTE, EL HOMBRE FUERTE DEL EDOMEX
El próximo año en el Estado de México se llevarán a cabo elecciones para renovar las 125 alcaldías y el Congreso local.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez será quien dé el visto bueno a los diversos aspirantes, aunque el más interesado es el secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.
Duarte Olivares nunca ha ocultado sus intenciones de gobernar la entidad e incluso actualmente opera como si fuera él a quien eligió la población para conducir los destinos de esa entidad.
Está metido en todo, es la sombra de la gobernadora, aprovecha cada uno de los eventos no sólo para dejarse ver, sino incluso para dar entrevista a los medios de comunicación, sin importarle opacar el evento en cuestión, pero sobre todo a su jefa política.
Obviamente, está en campaña, tan es así que se prepara para “palomear” a los próximos aspirantes a cargos de elección.
Horacio Duarte está concentrado en crear una amplia red de alianzas que lo impulsen en sus pretensiones de ser gobernador en el 2029.
La lista con los nombres de los candidatos a alcaldes, diputados locales y federales pasarán por sus manos, será quien la apruebe de acuerdo con sus intereses.
Su presencia se siente en la entidad, pero actualmente más en los municipios de Tecámac y Ecatepec, precisamente tierras en donde tiene control el senador con licencia Higinio Martínez Miranda.
Así como lo ha hecho en otras localidades, Duarte quiere tener el dominio absoluto.
Para el secretario de Gobierno, todo marcha bien dentro de la entidad, pero fuera de ella no, tiene cuentas pendientes, las cuales podrían truncar sus aspiraciones personales.
En Morena no es bien visto que minimice a la gobernadora en su afán de tener el control político y económico de la entidad. Es una clara muestra de que tiene una desbordada ambición.
Pero eso no es todo, dejó temas sin esclarecer a su paso como titular de Aduanas durante la gestión del expresidente López Obrador, sexenio en el que floreció a campo abierto el huachicol fiscal.
Ante los señalamientos que ha hecho el Gobierno de Estados Unidos por el contrabando de combustible ha optado por guardar silencio, sin embargo, en la lista que se ha difundido y en la que menciona a funcionarios y políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado, aparece su nombre.
Donald Trump tiene en la mira a Duarte Olivares por su desempeño en Aduanas y por sus presuntos nexos con grupos delictivos que operan en municipios del sur del Estado de México.
El tiempo permitirá ver si libra tales obstáculos, de ser así tiene muchas posibilidades de tener la gubernatura en sus manos.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Trump, el ajonjolí de todos los moles
Tensa relación entre México y Estados Unidos * “El Tío Donald” amenaza con ingresar a territorio nacional bajo el pretexto de combatir a los grupos de narcotraficantes
ALFREDO IBÁÑEZ
México y Estados Unidos viven hoy más que nunca una tensa relación, en la que está presente la amenaza de que las tropas del gobierno de Donald Trrump ingresen a territorio nacional.
El presidente estadounidense, en su papel de dueño del mundo, ha endurecido sus acciones, atrás quedaron las amenazas y pasó a los hechos.
La reciente captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dejó en claro no sólo su impresionante poderío miliar, también su marcada ambición por apoderarse del petróleo.
El ególatra inquilino de la Casa Blanca mostró la fuerza de la que dispone, hizo acopio de ella para someter a un Maduro que en repetidas ocasiones lo desafió con su ejército invencible de más de 8 millones de reservistas, pero que a la mera hora se tradujo en un puñado de escoltas cubanos, los cuales fueron asesinados.
La obsesión de Trump por el petróleo venezolano es abierta, lo ha expresado sin rubor, quiere el control de los más de 300 mil millones de barriles de que dispone ese país, algo así como el 17 por ciento del total a nivel mundial.
En ese escenario de ambiciones y despliegue de poder militar de parte de Donald Trump, se debilita peligrosamente la relación con México.
Recientemente reiteró su pretensión de ingresar a territorio nacional bajo el pretexto de combatir a los grupos de narcotraficantes.
No es la primera vez que lo manifiesta, sólo que ahora fue más específico y añadió que sería por tierra.
Trump, días después de la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está recluido en una prisión de Nueva York, acusado de diversos delitos, entre ellos el de narcoterrorismo, enfiló su atención hacia territorio nacional y externó su intención de intervenir.
“Hemos interceptado el 97% de las drogas que ingresan por vía marítima, y ahora vamos a empezar a actuar en tierra contra los cárteles”, dijo en entrevista para Fox News.
“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, añade el mandatario estadounidense.
Fiel a su costumbre de ver la paja en el ojo ajeno, de ocultar la crisis interna que padece su país por el alto consumo de drogas, toda vez que a nivel mundial es el principal consumidor de estupefacientes, entre ellas el fentanilo, que ha provocado graves crisis de salud pública, pues tan sólo en el 2022 contribuyó a la muerte de más de 110 mil personas, añadió: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.
Sus declaraciones calaron hondo en la administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien trató de minimizar las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, al calificarlas como una forma de comunicar.
Sin embargo, conocedora del temperamento de Trump, quien la ha tenido en suspenso a lo largo de su gestión, sostuvo que le pidió al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario de Estado, Marco Rubio.
Hoy más que nunca la relación entre México y Estados Unidos es débil, la lucha contra el narcotráfico confronta a ambas naciones y el mandatario estadounidense exige mayor contundencia en el combate contra las organizaciones criminales, por lo que ha ofrecido apoyo para eliminar a los cárteles, a los que ha calificado de terroristas.
Sin embargo, la respuesta del gobierno de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo no es la que él espera, los grandes capos y políticos mexicanos de alto vuelo afines a ellos no son tocados.
La exigencia de detenerlos para evitar el ingreso masivo de drogas a Estados Unidos, como es el caso del fentanilo, sigue vigente como la amenaza de una incursión.
Ante las advertencias de Donald Trump, en una reciente gira por Guerrero, la titular del Poder Ejecutivo volvió a retomar su discurso de la defensa de la soberanía, de la igualdad entre naciones y de la no subordinación.
Expuso que a México le costó mucho alcanzar su independencia.
“Por eso siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero nunca subordinarnos, somos dos países iguales”, reitera.
“Lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria”, manifiesta.
El gobierno de México hoy más que nunca requiere de la unidad de los mexicanos, de sumar en torno a la Presidenta Claudia Sheimbaum, pero también de llevar ante la justicia a los líderes de los grupos criminales, así como que aquellos políticos y empresarios, presuntamente coludidos con el narcotráfico, que hoy ponen en riesgo la relación México-Estados Unidos.
Es momento de verse en el espejo de Venezuela, son malos consejeros la concentración del poder en unas cuantas manos, las dictaduras y la impunidad de la clase gobernante.
TRUMP, EN BOCA DEL MUNDO
Es innegable que el mandatario es el personaje mundial a raíz de la detención de Maduro y de sus próximas acciones que anuncia por doquier.
Ya advirtió que Cuba que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)”.
También ya aseguró que va por Groenlandia, debido a que el control de la isla rica en minerales es “crucial” para la seguridad nacional de Estados Unidos por el aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.
“No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Y eso es lo que va a pasar si no lo hacemos nosotros. Así que haremos algo al respecto, sea por las buenas o por una vía más difícil”, enfatizó Trump.
Y todavía hay más: Donald considera nuevas acciones militares contra Irán y ha sostenido conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país que han dejado cientos de muertos.
Así que Trump es el ajonjolí de todos los moles, anda por todos lados y se siente el salvador del mundo, ataca a diestra y siniestra bajo el argumento de combatir a los cárteles… ¡Ah!, y también ya bombardeó a Siria.
¿Qué sigue? Pronto lo sabremos.
