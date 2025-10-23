A nadie se le invita al suicidio

Ricardo Anaya se pretende erigir como el salvador del país * Debe demostrar con hechos que es un verdadero opositor, no debe quedarse en el discurso provocador, sino que exponga fehacientemente que está dispuesto a enfrentar a lo que llama “el Cártel de Morena, el Cártel del huachicol fiscal”

ALFREDO IBÁÑEZ

Irresponsable y cobarde, por decir lo menos, el discurso que pronunció el sábado pasado Ricardo Anaya Cortés, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, en el Ángel de la Independencia con motivo del relanzamiento de ese partido.

Soberbio, rodeado de panistas encumbrados que se han apropiado de ese instituto político y con una falsa valentía, pretendió calentar el ambiente entre los presentes al abrir su discurso con la afirmación de que: “Hoy en México no gobierna un partido”.

“Hoy en México gobierna el Cártel de Morena, el Cártel del huachicol fiscal”, añade.

Ante cientos de panistas soltó la pregunta temeraria e irresponsable: “¿Están ustedes dispuestos y dispuestas a dar la vida por defender a la patria, sí o no?”.

Y ya encarrerado, interrogó: “¿Están dispuestos a dar la vida por defender la libertad, sí o no?”.

Ya muy apasionado, siguió con la misma tónica: “¿Están dispuestos a dar la vida por defender a las familias mexicanas, sí o no?”.

Por si no se acuerda, esa pregunta hace mucho tiempo la contestó “Ricky Riquín Canallín”, como atinadamente lo llamara en el 2018 el entonces candidato presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.

Obviamente, y sin necesidad de echarle mucho coco, que él no está dispuesto a dar la vida, y menos a exponer su libertad, de ahí que lejos de enfrentar las acusaciones de lavado de dinero que le imputaron en su momento tras comprar un lote, a través de la empresa de su propiedad Juniserra, en 10 millones de pesos, y posteriormente venderlo con una nave industrial en 54 millones de pesos a una empresa fantasma, huyó de México a Estados Unidos.

En los cafés políticos se comenta que tuvo miedo de enfrentar la acción de la justicia, por largos meses se llamó perseguido político y realizó sus críticas desde el extranjero.

Posteriormente fue protegido con el poder de una senaduría, que no se ganó en la calle, con la simpatía de los votantes, sino por la vía plurinominal, es decir, se la regalaron los dueños de la franquicia del PAN.

Pues dicho personaje hoy en día se pretende erigir como el salvador del país.

“El Canallín” pide lo que no da; afortunadamente las palabras del aprendiz de titiritero no tienen eco entre la población, entre los panistas, nadie en su sano juicio hace caso a semejante torpeza.

Sin embargo, su intervención en el Ángel de la Independencia lo pinta de cuerpo entero, lo ponen en evidencia y muestra lo que es: Un político oportunista y cobarde que, cubierto con fuero, que dispone de gran fortuna económica y con poder político, tiene la irresponsabilidad de llamar a los panistas de a pie, a la población sin privilegios, a exponer su vida.

Él, quien goza de las millonarias prerrogativas de su partido, quien se reparte lo que queda del PAN, debería de tomar las calles, las plazas públicas, recorrer el país para abanderas las causas que aquejan a los mexicanos.

Que demuestre con hechos que es un verdadero opositor. No debería quedarse en el discurso provocador, en la arenga fácil como hasta ahora lo ha hecho, sino que exponga fehacientemente que está dispuesto a enfrentar a lo que llama “el Cártel de Morena, el Cártel del huachicol fiscal”.

No lo va hacer, nunca lo ha hecho, sólo le interesa sacar provecho político y económico a través del PAN. Pretende engañar a la población, pero afortunadamente no tiene credibilidad.

Por cierto, en el relanzamiento del PAN estuvieron presentes muchos rostros conocidos, entre ellos Santiago Taboada, hermano de Sergio Agustín, el cual presuntamente tiene una orden de aprehensión luego de ser señalado de aprovechar su cargo en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR), para sustraer cocaína y sustituirla por leche en polvo.

Evento que arrancó en el Frontón México, donde ese partido se fundó hace 86 años, y que contó con la participación de cientos de militantes y simpatizantes de Acción Nacional.

Los gobernadores presentes, así como legisladores y regidores de diversos estados del país, mostraron músculo con la presencia de su gente, sin embargo, uno de los más aclamados y quien demuestra por enésima vez que goza de la simpatía de los panistas es el senador Enrique Vargas del Villar, quien es calificado por propios y extraños como un gran valor activo del panismo.

El vicecoordinador de los senadores panistas precisa que el relanzamiento del Acción Nacional representa una oportunidad para construir un PAN más cercano con la población.

“Vamos a construir un PAN que vuelva a salir a las calles, a escuchar, a abrir las puertas. Inicia una nueva etapa con una imagen más fresca, con una visión humanista y con un trabajo territorial fuerte rumbo al 2027”, añade.

Por su parte el dirigente nacional panista, Jorge Romero, contrastó con la postura de Ricardo Anaya al pronunciar un discurso moderado e indicó: “Comenzamos una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista. Ni pasada, ni presente, ni futura. Ésta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN”.

De manera breve fija postura y sostiene: “No nos pelearemos con nadie, no somos tan ingenuos. O sea, es precisamente lo que quiere y busca el régimen. Pero el PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta por el PAN. Ningunas siglas se antepondrán a las nuestras. Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido”.

Ya veremos cómo pintan las cosas, se requiere un cambio por el bien del país y para eso necesita que surja una oposición fuerte y unidad con miras al 2027 y 2030.