LA FERIA
Nueva Reforma Política rompería el trato de Morena con aliados
PVEM y PT están con el partido guinda porque les conviene, pero venderían su amor porque no les conviene eliminar los pluris * La razón de ser del Congreso de la Unión es garantizar que haya reflejo real de la diversidad de la sociedad, al tiempo de asegurar la representación de las minorías que de otra manera estarían siempre fuera de las decisiones nacionales * Si está firme la idea de la inquilina de Palacio, la oposición en 2027 puede controlar realmente la Cámara de Diputados
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Meretricios.
Cuando este menda preguntó a Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, por qué tía Clarita y tío Samuel nunca iban juntos de vacaciones, advirtiendo a usted que tenían mucho dinero y eran vacaciones en serio, viajes de meses a Europa, cruceros de vuelta al mundo.
Pepe, resignado, explicó: -Tío Samuel viaja con su marido –ante la cara de gran sorpresa de su textoservidor, aclaró: -El tío se casó nada más para no perder su herencia -eran así esos tiempos-, y tía Clarita, por lo mismo, por la herencia -y tenían hijos, dos, que eran de la tía con los indispensables auxilios del señor con que ella se iba de vacaciones.
Todo en esa casa era apariencia. Era mucho dinero, le digo.
PREOCUPACIÓN EN MORENA
La Primera Presidenta anunció que -a mediados de enero próximo- presentará al Congreso la iniciativa de reforma político-electoral que resulte de los foros y consulta al pueblo, el bueno; esto es: la iniciativa será lo que ella dicte, que el pueblo, el bueno, necesariamente estará de acuerdo y si no, da lo mismo, será lo que salga de la naguas presidenciales (y los foros del Pablo Gómez quedan en lo que de inicio fueron: ‘sketch’ de cómico decadente).
La señora ha dicho qué quiere que tenga la reforma y de entre el surtido rico de ocurrencias, destaca su insistencia en eliminar a los diputados y senadores de representación proporcional, los plurinominales.
Se preocupan en Morena, el partido que no es partido ni movimiento, sino pandilla de intereses encontrados y divergentes, cohesionada sólo por ansias de poder y pillaje.
Se preocupan en el gobierno cuatrotero: saben que son lo que son, travestismo político, continua acrobacia verbal para justificarse con los mismos principios que violan y tremolan con ostentación cínica: no mentir, no robar, no traicionar, sin que les gane la risa… es la experiencia.
Si de veras la dama del bastón de juguete va a eliminar a los legisladores plurinominales, sin entrar en disquisiciones de teoría o filosofía política, olvidando que su razón de ser es garantizar que en el Congreso haya reflejo real de la diversidad de la sociedad, al tiempo de asegurar la representación de las minorías que de otra manera estarían siempre fuera de las decisiones nacionales.
Ignorando todo eso, que alguien se apiade de la doctora en física y le cuente, así como quien no quiere la cosa (no se vaya a molestar, es geniuda), que la representación proporcional de legisladores es algo que hace casi 250 años proponía John Adams (‘Pensamientos sobre el gobierno’, 1776), y otros: Mirabeau en 1789; Condorcet en 1793; y que están desde 1790, en la Constitución de Pensilvania, EUA.
Hubo, hay, legisladores de representación proporcional, en Bélgica desde 1899; también en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos (Holanda), Noruega, Alemania (después de la guerra, terminada la negra noche nazi), España, Suiza, Francia, Israel, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Sudáfrica, las Filipinas, Australia, muchos más y todavía en México.
Por cierto, señores cuatroteros, para que no haya sospechas de que esto es cosa de derechosos, conservadores, fachos, fifís, tomen nota: el revolucionario comunista, rojo por dentro y por fuera, León Trotsky, el que en 1940 se escabechó Stalin acá en México, propuso en 1917 que el Soviet Supremo se eligiera por representación proporcional.
Pero donde manda Presidenta no gobierna cuatrotero. La señora del segundo piso desde que asumió el cargo y hasta el 15 de octubre pasado, ha obtenido la reforma de 53 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (dato oficial, no es invento, chéquelo en el portal de la Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_per.htm).
Solo se llevó un chasco la dama del bastoncito de palo, con su reforma anti-nepotismo y anti-reelección, que se las aprobaron, pero contra su explícita oposición, entrarán en vigor hasta el 2030… o sea, con ella ya terminando de empacar para mudarse de Palacio.
Sea lo que sea, va a mandar al Congreso su iniciativa de reforma política, corriendo el riesgo de que se rompa el trato con sus partidos cómplices, que no aliados, el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Del Trabajo (PT), porque no les conviene y ellos están en Morena porque les conviene.
¿O creerá doña Sheinbaum que lo de esos partidos es lealtad y convicción?… Señito, el amor del Verde y el PT, no es efectivo, es al contado.
Si doña Sheinbaum insiste en eliminar plurinominales, sin duda el Verde cambiará de asociado una vez más, ya ha sido rémora del PRI y del PAN, ellos a esas cosas no le tienen asco.
Pero si los partidos de oposición saben lo que debieran saber, deberían estar haciendo novenas a San Judas Tadeo, el patrono de las causas difíciles y desesperadas, para que se apruebe eliminar los plurinominales (y votar a favor).
Mire usted, en 2024, sin plurinominales la Cámara de Diputados sería de 300 diputados y la de senadores de 96 (sumando los de mayoría y primera minoría, sólo quitando los plurinominales).
Así y con el entonces Pejecutivo metido en la campaña electoral, Morena consiguió 182 escaños de diputados, abajo de los 200 necesarios para empujar sus 53 reformas a la Constitución Política (entre ellas la del Poder Ejecutivo); y en el Senado, ganó solamente 46 curules, muy lejos de los 64 que hubiera necesitado para aprobar reformas constitucionales.
La realidad y los números demuestran que con los plurinominales fue que Morena se agenció los votos necesarios para hacer cisco el país.
Además, en 2027, lo previsible es que baje la votación a favor de Morena, no sólo porque no estará el Pejestorio en campaña, sino por el desgaste que han tenido en estos años de dislates y escándalos por el alarde de riqueza de muy destacados cuatroteros.
Si le sigue con esta idea la señora de Palacio, la oposición en 2027 puede controlar realmente la Cámara de Diputados, la que decide el presupuesto federal y manda en la Auditoría Superior de la Federación, lo que haría de sus segundos tres años, una pesadilla.
La doñita debería saber que está rodeada de profesionales de la apariencia. El Verde y el PT cambian de padrote sin remilgos, son partidos meretricios.
A identificar los celulares para que el gobierno nos cuide
Los malandrines se darán sus mañas para jamás registrarse y entregar su documentación * Los extranjeros, con el puro pasaporte, podrán adquirir celular * El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que es ilegal la obtención sin distingos y generalizada de datos de usuarios de teléfonos móviles; tampoco en Australia, Nueva Zelanda y en EUA
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Servidumbre.
Tía Tita (Carlota, Carlotita), de las de Toluca, parecía de la CIA, de la KGB, de la Sureté, del MI6 (el británico Military Intelligence, Section 6), de la Judicial.
Vivía espiando a sus hijas, cinco hijas, a las que les revisaba todo (todo es todo, calzones incluidos), no las dejaba hablar por teléfono a solas (en aquellos tiempos sólo había teléfonos fijos, negros) y las interrogaba como para sacar la verdad a Al Capone.
Ya cuarentón este menda preguntó a una de esas primas -ya cincuentona-, cómo habían hecho para vivir así y sonriendo, dijo: -Mintiendo -¡vaya!
EN DOS OCASIONES HAN INTENTADO LO MISMO
El gobierno federal ha dispuesto que a partir del próximo 9 de enero, todo tenochca digitalizado debe ir a la compañía con la que contrató su celular, identificarse y dar los documentos que prueben que sí es quien es, que sí se llama como se llama, que sí vive donde vive y probarlo con documentos oficiales como el INE y aparte la CURP. Si no lo hace, le van a cortar el teléfono. Abusado.
El tenochca integrante del gallardo peladaje, previamente domesticado por una vida meneando el rabo cuando se lo manda el gobierno, obedecerá y hará bien, es la ley… bueno, la nueva ‘Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión’, fresquecita, del 16 de julio pasado.
La justificación del gobierno para tener toda la información de los usuarios de teléfonos celulares es por nuestra seguridad, combatir delitos como la extorsión o el secuestro.
Ya sabe, el gobierno siempre cuidándonos (ya después, si tienen un rato libre, ojalá surtan medicamentos, es una idea).
Ya antes, y con la misma intención, el gobierno en dos ocasiones ha intentado lo mismo.
En febrero de 2009, con el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), que se anuló en abril de 2011, no sólo por el escandalazo de que se vendía en Tepito el registro de usuarios sino porque lejos de disminuir los crímenes que pretendía atajar, crecieron, aparte de que el 40 por ciento de los usuarios nada registraron, ya sin mencionar, sería rudeza innecesaria, que se comprobó que eran falsos buena parte de los datos de los que sí fueron a registrar sus celulares (el tenochca creativo).
Diez años después, en abril de 2021, segundo intento, con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut, le cambiaron dos letras, ¡cuánta creatividad!); nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones, nueva orden de registrar todos los celulares, y con la misma excusa, prevenir delitos y perseguir delincuentes de forma más fácil, asegurando que los datos quedarían en custodia de los concesionarios (las compañías de teléfonos), para que no hubiera malos pensamientos contra el gobierno.
Pero, igual, al año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional y totalmente inválida, entre otras razones, por representar un riesgo al derecho a la privacidad y la intimidad.
Bueno, ya estamos en las andadas otra vez y con el mismo pretexto: cuidarnos el palmito, no vaya un malvado a querer hacernos algo feo. Y ya no tenemos Suprema Corte que les repita que eso es ilegal.
Usted, nosotros, vosotros, ellos, daremos nuestros datos completos, pero le aseguro que los delincuentes no y da grima ver tan a las claras la clase de rudimentario cerebro de nuestros gobernantes y legisladores: mientras el tenochca simplex deberá dar toda su información, los extranjeros solo con su pasaporte obtendrán su celular, fácil.
Tanto esfuerzo resulta ridículo si se acuerda uno que la mayoría de los delitos que se cometen usando teléfono celular, son con llamadas realizadas desde cárceles mexicanas (¿les van a pedir que se registren para que no les corte el servicio Telcel?… seguro, negocios son negocios).
Con toda mala fe, este juntapalabras revisó cómo es la cosa en otros países. Se registra toda la información de los que tienen celular, entre otros, en Irán, Corea del Norte, Arabia, Eritrea, Turkmenistán, Omán, Afganistán, China, Venezuela (pero-por-supuesto), Rusia y otros no muy presentables, por cierto. En Iberoamérica, lo hay en varios países en distintas variantes.
Por el contrario, no hay ese control masivo de datos de usuarios en Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Rumania, Grecia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Estonia, Letonia, Lituania y los demás de la Unión Europea, donde el Tribunal de Justicia de allá, de la Unión, resolvió que es ilegal la obtención sin distingos y generalizada de datos de usuarios de teléfonos celulares. Tampoco en Australia, Nueva Zelanda ni en los EUA.
Saque usted sus conclusiones. De qué lado le gustaría que estuviera nuestro risueño país.
Los del crimen organizado, las bandas de secuestradores y extorsionadores, son malos, muy malos, pero no son tontos. Ya veremos repuntar estratosféricamente la venta de celulares en el sur de los EUA, que funcionan igual de bien en nuestro territorio y también cruzarán la frontera algunos yanquis que por unos dólares comprarán celulares mexicanos sin dejar ninguno de sus datos, sólo con el pasaporte.
Para este menda, es un misterio para qué quiere este gobierno cuatrotero los datos completos de los usuarios de cerca de 158 millones de celulares (al tercer trimestre de este año). Para espiarnos de a uno por uno, no. Y si de veras es para corretear malandrines, resulta sorprendente que primero tengan que fichar a 99 millones de honrados y gentiles tenochcas, dueños cada uno de uno o más celulares.
Lo cierto es que, aun teniendo la más recta intención el actual gobierno federal, quedará vivo el riesgo de que haya filtraciones masivas de información y que (otra vez) se vendan las bases de datos a delincuentes.
Y también que llegue al poder uno no tan santo que, si le pega la gana, podrá usar esa información para suplantaciones de identidad o para controlar opositores, bailándose la guaracha en derechos humanos como la privacidad, la libertad.
¿Cómo estamos llegando a estos extremos?… olvidando que los del gobierno no son nuestros patrones, son nuestros empleados a nuestro servicio.
Comenzó por un dedito… y así vamos, pasito a pasito, a la servidumbre.
El pasado de corrupción se queda chiquito ante el actual
De los muchos casos de privilegios, para muestra sólo dos botones: Dos Bocas y Tren Maya * Sólo el huachicol fiscal se birló 600 mil millones de pesos y se han abierto carpetas de investigación por únicamente 16 mil mdp, según informó Grisel Galeano, dato oficial, no de Reforma ni de TV Azteca
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Presente.
¡Nunca te he mentido!, bramó tío Ernesto cuando tía Marita le pidió el divorcio, entre otras razones, porque era un mentiroso contumaz.
La tía, con cara de “no lo puedo creer”, le recitó -sin tomar aire- unas veinte de las mentiras en que le había caído.
Y el tío, que alegando se trepaba por un chorro de agua, dijo: -Entiende, es por no ser cínico –hay de esos.
UN GRUPO GOBERNABA MÉXICO
Caradura, dice el diccionario, es el sinvergüenza, el descarado; hay varios sinónimos, pero estos bastan para entendernos: quienes están transformando a México son caraduras. Y sí lo está transformando, espérese, cuando terminen -si los dejamos- no vamos a reconocer al país.
Dicho lo anterior, por prudencia, supongamos que la señora Presidenta no es una caradura, lo que nos llevaría a concluir que es la mujer más cándida en la historia de México, y que a pesar de tener desde hace poco más de un año toda la información sobre los destrozos causados intencionalmente por su antecesor, sigue creyendo en sus patrañas (y no se le olvide que patraña es la invención urdida con propósito de engañar).
Como sea, el jueves pasado, en su ‘stand up’ cotidiano, le preguntaron sobre su reunión del lunes con quien ya es el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, y la dama del bastón de caramelo dijo que la relación con la iniciativa privada seguirá en términos institucionales.
Y añadió con esa su gracia de sepulturero:
“No podemos regresar al pasado de corrupción, de privilegios, donde había un grupo que gobernaba México. México lo gobierna su pueblo. En México quien manda es el pueblo, porque esa es la democracia, esa es la verdadera democracia”.
Por esta ocasión, este su textoservidor, no dirá nada de la parte cómica de la respuesta, eso de que el pueblo gobierna.
Atendamos sólo a lo primero:
“No podemos regresar al pasado de corrupción (…)”. ¡Ay, señito!, viera usted que nos iba mejor.
Los corruptos de antes no tenían la protección presidencial y… bueno, a querer o no, robaban menos.
En ese pasado un asunto como el huachicol fiscal era imposible y nada más en ese chistecito se birlaron 600 mil millones de pesos según informó Grisel Galeano el 3 de octubre pasado, su procuradora Fiscal de la Federación, suya, de usted, doña Sheinbaum, no es dato del Reforma ni de TV Azteca; y por cierto, según doña Galeano, sólo se han abierto carpetas de investigación por 16 mil millones (el 2.7%).
Y lo del huachicol fiscal es apenas una parte.
Hay otros enjuagues de plano muy descarados; por ejemplo la Refinería Olmeca (Dos Bocas), que se presupuestó en 8,900 millones de dólares (mdd) y costó 20,959 mdd (un sobrecosto que con dólares de a 18, suma la bonita cantidad de 217 mil millones de pesos); y otra vez, doñita, no es información de Loret de Mola sino de Pemex que para conseguir prestado en los EUA, no tiene más remedio que informar a la Comisión de Bolsa y Valores del gobierno de allá (Securities and Exchange Commission); y la Comisión de los EUA no esconde la información, ni la clasifica de seguridad nacional (mala pata, ¿no señito?).
Otro ejemplo de cosas que en ese fétido pasado no sucedían y sí en este luminoso presente, es el Tren Maya, que iba a costar 159 mil millones y salió en 540 mil millones, cualquiera no se equivoca, digo, nada más 381 mil millones de pesos (de los que 341 mil son de los tramos 5 Norte, 6 y 7, a cargo de los militares, chistositos).
Podríamos mencionar más casos de esa inocultable corrupción institucionalizada que se instaló en el país desde la llegado del Pejecutivo a Palacio, pero no hay espacio.
Quede como resumen que, del total de pedidos y contratos, se asignaron a dedo el 80% y que en el primer año de la señora del segundo piso (al 25 de agosto de 2025), de un total de 81 mil 862 contratos, sólo 16,856 se han licitado (el 20.59%; o sea, sigue la mata dando).
De veras, señito, esa corrupción de ese pasado, es de niños de pecho junto a la actual, nada más acuérdese usted, mientras recorre sola, muy sola, los pasillos de Palacio, el escandalazo que fue lo de la casa de la esposa de Peña Nieto, que decían costó 7 millones de dólares… y fue la muerte de ese sexenio, de ese Presidente.
En cambio a su prócer de Macuspana ni un pelo se le movió por los negocios de los amigos de sus hijitos, nada más le recuerdo el contrato con Pemex de 15 mil millones de pesos, de un amiguete de Andy por la renta a 10 años de un barco.
¿Señora Presidenta, en serio se cree usted lo de la “honestidad valiente” de su prócer chancla pata de gallo?… piense usted qué justifica que la compra de las vacunas contra el Covid-19 se haya reservado de dos a cinco años. No fueron cuatro pesos, no, fueron 29,880 millones (con dólares de a 18 pesos); y ni la burla perdonó el Pejehová que anunció muy orondo “total transparencia” en esa compra. Claro.
Dejemos lo del saqueo cuatrotero. Pasemos a la otra parte de lo que dijo ayer la dama del ‘stand up’: “No podemos regresar al pasado (…) de privilegios, donde había un grupo que gobernaba México”. ¡Vaya!
En su sexenio el Pejestorio, por sus presidenciales calzones, otorgó a dedo 735 mil 679 millones de pesos a cuatro empresas: CICSA, de Slim; ICA; Mota-Engil y Grupo INDI.
Y en su primer año, doña Sheinbaum a esas mismas cuatro les sigue dando chambitas para hacer sus trenes -rutas Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo-: CICSA, de Slim, 31 mil 843 millones de pesos; ICA, 14 mil 676 millones de pesos; Mota-Engil, 26 mil 783 millones de pesos; y Grupo INDI, 12 mil 669 millones de pesos. Eso señora, son privilegios.
Nomás por no dejar, eso de que en el pasado “había un grupo que gobernaba México”, es cierto, sí, se acabó, porque hubo cambio de grupo, nada más que, ¡chin, qué pena!, en el nuevo grupo algunos (no tantos, pero no pocos), dice el tío Sam, son cómplices del crimen organizado.
Seguirán mintiendo, no por el gusto de ser desfachatados, sino porque todo en su “movimiento” es mentira.
Dice la Presidenta que no pueden regresar a “ese pasado”, sin ver cuánto daño hacen en este presente.
Gertz Manero no era de las confianzas de EU
El Tío Sam lo tenía en la mira desde que exoneró a Salvador Cienfuegos * El extitular de la FGR no cumplía con las exigencias de autonomía y colaboración que esperan en temas de narcotráfico… y lo del huachicol fiscal colmó el plato de los EUA
ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN
Ballet clásico.
Tío Juan de Dios era un señor de elegante presencia y distinguida personalidad.
Vivía de dar conferencias en colegios de monjitas y parroquias, sobre la familia, las virtudes cristianas y cosas así, siendo que era buen jugador de póker, invencible en el dominó, cliente distinguido de las mejores cantinas de la capital y mujeriego.
Una vez, otro tío le dijo que si no se le caía la cara de vergüenza al dar sus conferencias y muy tranquilo respondió: -Me pagan por hablar, no para dar ejemplo –pues sí.
REMEDO DE TODO
Ignora este menda si así sea en todo el mundo, pero al menos en nuestro risueño país, al menos desde 1821, al menos desde 1929, al menos desde 2018, vivimos en una mascarada… tal vez decir parodia fuera más preciso.
No importa, da lo mismo: esto es un remedo de república, de democracia, de política y en los tiempos que corren, una mala pantomima de gobierno que no da ni para simulacro.
Remedo de república porque república es fundamentalmente, el Estado en el que el pueblo es el soberano y aquí, bueno, no siempre, no mucho… a veces nomás tantito.
Porque el verdadero soberano, pero como monarca modelo Luis XIV (el Rey Sol, el de “el Estado soy yo”), es quien sea Presidente de México, por más que desde hace ya casi un siglo lo sea sólo lo que dura su periodo, durante el que es señor de vidas y haciendas, salvo cuando el ‘maximato’ de Plutarco Elías Calles y el ahora ‘minimato’ del prócer chancla pata de gallo, visitante frecuente a Badiraguato, que trae del rabo a la nación.
Remedo de democracia porque en lo electoral vamos en reversa y en lo otro que define a la democracia, la aplicación igual y universal de la ley, pues a veces… a ratos, sin exagerar que luego la gente se cree todo y no es para tanto.
Remedo de política porque la política, esencialmente, consiste en atender y resolver los conflictos sociales (enseña Josep Vallès), cuidando del bien común, mediante instituciones estables de las que el Estado, el gobierno, es la principal (decía Max Weber), y única aceptada por la comunidad para ejercer la coacción, la violencia, para cumplir ese objetivo.
Lo que no es la política es la rebatiña por el poder que en México es, vulgar lucha por dominar instituciones, recursos -dinero, así de vulgar-, controlando a la gente, que pasa a ser cautiva de la voluntad de los políticos, ajena a la sociedad.
Mala pantomima de gobierno, este, el que padecemos desde 2018, porque es una caricatura del viejo priísmo imperial, del que aspiran a copiar su hegemonía y su exitosa permanencia en el poder sin reflexionar en que el tiempo nunca vuelve, ni caer en cuenta que esos gobiernos daban resultados.
La parodia de gobierno que tenemos, por todo lo que todos sabemos -corrupción, políticas injustas, acciones reactivas y erráticas-, se destaca por su ineficacia, su carencia de resultados en todo, desde lo más importante, la seguridad pública -la protección física de la gente-, a la desastrosa educación pública que tenemos, los ruinosos servicios de salud que padecen las mayorías y el abandono de la infraestructura, toda.
El gobierno bufo que tenemos, entrampado en lo grotesco, es la razón del actual estancamiento de la economía causado en primer lugar, por su actitud refractaria, de olvido, de la mayoría de los actores económicos nacionales, no los potentados, no, las micro, pequeñas y medianas empresas que son 99.8% (no es error de dedo: el 99.8%), de los negocios en el país, que son el motor de la economía (a ver cuándo se enteran).
A lo anterior, sume usted sus desatinos en infraestructura y energía, su retorcida y artificiosa reforma al Poder Judicial que no da garantías a inversionistas nacionales y extranjeros.
Por si lo anterior no bastara, también se suma la esquizofrénica hermandad con los peores regímenes de la región -Cuba, Nicaragua, Venezuela-, y los peores políticos y gobernantes del vecindario: Pedro Castillo, el golpista de Perú; Gustavo Petro, marxista y guerrillero en Colombia; Cristina Kirchner, la astuta bandida en Argentina; Nicolás Maduro, el atroz dictador de Venezuela; Díaz-Canel, el dictador designado por el régimen castrista en Cuba; sin mencionar a los políticos de la más feroz izquierda populista española (con los que tienen peculiares arreglos); y todo eso a contrapelo -de atención psiquiátrica-, de nuestra completa dependencia económica de los EUA, vía T-MEC.
Este gobierno supone que tiene agarrado de las barbas al Tío Sam, porque le convenimos como socios… y es cierto, pero si desapareciera el T-MEC, para los EUA sería un inconveniente y para México una debacle, un cataclismo.
Bueno, pensará usted, ¿y toda esta parrafada a honras de qué?… ¡ah!, es por la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, ratificación de que todo sigue igual, ni poderes, ni órganos autónomos, ni zarandajas: aquí se hace lo que manda presidencia. Mascarada sin disimulos.
Por cierto, nuestra prensa lo comenta buscando signos de que sea ya un distanciamiento de la Presidenta del que la eligió como sucesora. No es por ahí.
Y son patrañas que el Gertz estaba investigando a los del círculo cercano del Pejehová, era un dócil servidor del gobierno.
Visto así, lo único que explicaría su despido, disfrazado de renuncia para irse mucho allá lejos (a una embajada), sería el tal Trump.
El gobierno de los EUA traía entre ojos al Gertz desde el chistecito de exonerar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en enero de 2021 y desde al menos abril de 2022, fue insistente el rumor de que el gobierno mexicano estaba al tanto de que las agencias de inteligencia yanquis y la DEA lo investigaban.
El tal Gertz no era de las confianzas de los EUA, no cumplía con las exigencias de autonomía y colaboración que esperan en temas de narcotráfico… y lo del huachicol fiscal colmó el plato de los EUA: La investigación la hicieron allá y acá el Gertz se hizo guaje.
La Presidenta, con su discurso del todo ajeno a la realidad y a los actos de su gobierno, recuerda a aquél simpático chimpancé que bailaba ballet clásico.
