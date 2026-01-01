Nueva Reforma Política rompería el trato de Morena con aliados

PVEM y PT están con el partido guinda porque les conviene, pero venderían su amor porque no les conviene eliminar los pluris * La razón de ser del Congreso de la Unión es garantizar que haya reflejo real de la diversidad de la sociedad, al tiempo de asegurar la representación de las minorías que de otra manera estarían siempre fuera de las decisiones nacionales * Si está firme la idea de la inquilina de Palacio, la oposición en 2027 puede controlar realmente la Cámara de Diputados

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Meretricios.

Cuando este menda preguntó a Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, por qué tía Clarita y tío Samuel nunca iban juntos de vacaciones, advirtiendo a usted que tenían mucho dinero y eran vacaciones en serio, viajes de meses a Europa, cruceros de vuelta al mundo.

Pepe, resignado, explicó: -Tío Samuel viaja con su marido –ante la cara de gran sorpresa de su textoservidor, aclaró: -El tío se casó nada más para no perder su herencia -eran así esos tiempos-, y tía Clarita, por lo mismo, por la herencia -y tenían hijos, dos, que eran de la tía con los indispensables auxilios del señor con que ella se iba de vacaciones.

Todo en esa casa era apariencia. Era mucho dinero, le digo.

PREOCUPACIÓN EN MORENA

La Primera Presidenta anunció que -a mediados de enero próximo- presentará al Congreso la iniciativa de reforma político-electoral que resulte de los foros y consulta al pueblo, el bueno; esto es: la iniciativa será lo que ella dicte, que el pueblo, el bueno, necesariamente estará de acuerdo y si no, da lo mismo, será lo que salga de la naguas presidenciales (y los foros del Pablo Gómez quedan en lo que de inicio fueron: ‘sketch’ de cómico decadente).

La señora ha dicho qué quiere que tenga la reforma y de entre el surtido rico de ocurrencias, destaca su insistencia en eliminar a los diputados y senadores de representación proporcional, los plurinominales.

Se preocupan en Morena, el partido que no es partido ni movimiento, sino pandilla de intereses encontrados y divergentes, cohesionada sólo por ansias de poder y pillaje.

Se preocupan en el gobierno cuatrotero: saben que son lo que son, travestismo político, continua acrobacia verbal para justificarse con los mismos principios que violan y tremolan con ostentación cínica: no mentir, no robar, no traicionar, sin que les gane la risa… es la experiencia.

Si de veras la dama del bastón de juguete va a eliminar a los legisladores plurinominales, sin entrar en disquisiciones de teoría o filosofía política, olvidando que su razón de ser es garantizar que en el Congreso haya reflejo real de la diversidad de la sociedad, al tiempo de asegurar la representación de las minorías que de otra manera estarían siempre fuera de las decisiones nacionales.

Ignorando todo eso, que alguien se apiade de la doctora en física y le cuente, así como quien no quiere la cosa (no se vaya a molestar, es geniuda), que la representación proporcional de legisladores es algo que hace casi 250 años proponía John Adams (‘Pensamientos sobre el gobierno’, 1776), y otros: Mirabeau en 1789; Condorcet en 1793; y que están desde 1790, en la Constitución de Pensilvania, EUA.

Hubo, hay, legisladores de representación proporcional, en Bélgica desde 1899; también en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos (Holanda), Noruega, Alemania (después de la guerra, terminada la negra noche nazi), España, Suiza, Francia, Israel, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Sudáfrica, las Filipinas, Australia, muchos más y todavía en México.

Por cierto, señores cuatroteros, para que no haya sospechas de que esto es cosa de derechosos, conservadores, fachos, fifís, tomen nota: el revolucionario comunista, rojo por dentro y por fuera, León Trotsky, el que en 1940 se escabechó Stalin acá en México, propuso en 1917 que el Soviet Supremo se eligiera por representación proporcional.

Pero donde manda Presidenta no gobierna cuatrotero. La señora del segundo piso desde que asumió el cargo y hasta el 15 de octubre pasado, ha obtenido la reforma de 53 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (dato oficial, no es invento, chéquelo en el portal de la Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_per.htm).

Solo se llevó un chasco la dama del bastoncito de palo, con su reforma anti-nepotismo y anti-reelección, que se las aprobaron, pero contra su explícita oposición, entrarán en vigor hasta el 2030… o sea, con ella ya terminando de empacar para mudarse de Palacio.

Sea lo que sea, va a mandar al Congreso su iniciativa de reforma política, corriendo el riesgo de que se rompa el trato con sus partidos cómplices, que no aliados, el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Del Trabajo (PT), porque no les conviene y ellos están en Morena porque les conviene.

¿O creerá doña Sheinbaum que lo de esos partidos es lealtad y convicción?… Señito, el amor del Verde y el PT, no es efectivo, es al contado.

Si doña Sheinbaum insiste en eliminar plurinominales, sin duda el Verde cambiará de asociado una vez más, ya ha sido rémora del PRI y del PAN, ellos a esas cosas no le tienen asco.

Pero si los partidos de oposición saben lo que debieran saber, deberían estar haciendo novenas a San Judas Tadeo, el patrono de las causas difíciles y desesperadas, para que se apruebe eliminar los plurinominales (y votar a favor).

Mire usted, en 2024, sin plurinominales la Cámara de Diputados sería de 300 diputados y la de senadores de 96 (sumando los de mayoría y primera minoría, sólo quitando los plurinominales).

Así y con el entonces Pejecutivo metido en la campaña electoral, Morena consiguió 182 escaños de diputados, abajo de los 200 necesarios para empujar sus 53 reformas a la Constitución Política (entre ellas la del Poder Ejecutivo); y en el Senado, ganó solamente 46 curules, muy lejos de los 64 que hubiera necesitado para aprobar reformas constitucionales.

La realidad y los números demuestran que con los plurinominales fue que Morena se agenció los votos necesarios para hacer cisco el país.

Además, en 2027, lo previsible es que baje la votación a favor de Morena, no sólo porque no estará el Pejestorio en campaña, sino por el desgaste que han tenido en estos años de dislates y escándalos por el alarde de riqueza de muy destacados cuatroteros.

Si le sigue con esta idea la señora de Palacio, la oposición en 2027 puede controlar realmente la Cámara de Diputados, la que decide el presupuesto federal y manda en la Auditoría Superior de la Federación, lo que haría de sus segundos tres años, una pesadilla.

La doñita debería saber que está rodeada de profesionales de la apariencia. El Verde y el PT cambian de padrote sin remilgos, son partidos meretricios.