Hipocresía, el mandato
La presidenta nacional de Morena llama a sus militantes evitar lujos, incluso si se tiene con qué costearlos * La imagen del partido guinda está por los suelos, practican la doble moral e incluso se llevan entre las patas al fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre dijo que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre
ERIC GARCÍA
Ante una oleada de críticas por viajes y estilos de vida ostentosos exhibidos por figuras del partido oficial Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional del partido guinda, hace un llamado contundente.
Señala Alcalde Luján que aun cuando cuenten con los recursos para vivir a todo lujo, los dirigentes deben mantener la coherencia con los principios de Austeridad Republicana de la Cuarta Transformación.
Durante su gira por Morelos y tras presentarse en Querétaro, Luisa María Alcalde exhorta a los militantes a “vivir en la justa medianía” y adoptar una conducta que refleje que “el poder es humildad”, tal como lo enseñaron las máximas juaristas.
Aclara Alcalde que, aunque los viajes a destinos como Europa o Japón se pagaron con recursos propios y no constituyen actos de corrupción, mostrar una vida de lujo atenta contra la imagen del movimiento transformador.
El mensaje cobra mayor fuerza en el marco donde líderes como Andrés Manuel López Beltrán, secretario general de Morena, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados morenistas, y Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, fueron captados en destinos considerados como exclusivos, lo que aumentó la presión de la oposición por la supuesta incongruencia entre la narrativa de humildad y los actos privados de la dirigencia.
La imagen del partido guinda está por los suelos, practican la doble moral e incluso se llevan entre las patas al fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre dijo que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre.
Alcalde advierte además sobre el riesgo político que implica para el partido esta desconexión con sus principios.
“Si dañamos a Morena… ¿qué le queda de alternativa a este país? ¿Que regrese el PAN o el PRI?”, expresa y hace énfasis en que el costo político trasciende lo individual.
El llamado de Alcalde Luján se suma a un paquete de nuevas reglas internas aprobadas recientemente por Morena, con sanciones a viajes en primera clase, el uso de vehículos de lujo o actos ostentosos, medidas que buscan reforzar la Austeridad Republicana como estilo de vida y que no quede como discurso.
CINISMO
En un llamado desesperado, Luisa María Alcalde exhorta a sus morenistas -hechos millonarios por su función con dinero público- esconder sus ropas y joyas caras para demostrar su Pobreza Franciscana y justa medianía.
Alcalde les dice que -aunque se hayan hecho millonarios y tengan recursos- no presuman ropa de diseñador y mejor mientan diciendo que sí son austeros.
En resumen: Es loable de reconocimiento que la presidenta nacional impulse una austeridad congruente y ejemplar.
No se trata de prohibir el uso de recursos propios, sino de preservar la imagen de humildad y cercanía que Morena ha defendido como distintivo de su identidad política. Así de sencillo.
El discurso de que son austeros y que no son igual con los personajes del pasado, pues también ya nadie se los cree. Sería mejor, y para evitarse críticas y escándalos, ya no decir y pregonar que practican la Austeridad Republicana.
FUNCIONARIOS DEFIENDEN QUE GASTAR CON RECURSOS PROPIOS NO CONTRADICE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA
En medio de crecientes críticas por viajes y gastos personales ostentosos atribuibles a figuras de Morena, funcionarios del partido guinda han defendido con firmeza que el uso de recursos propios no implica violar los principios de la Austeridad Republicana.
Subrayan que no se trata de prohibir la posibilidad de gastar, sino de preservar coherencia y humildad, incluso en lo privado.
Los morenistas están en contra de lo expresado por la presidenta nacional y aseveran que “viajar al extranjero o tomarse vacaciones no es un delito ni un acto de corrupción si se hace con dinero personal”.
En la misma línea, otros líderes del partido recalcaron que todos los servidores públicos -sin importar afiliación partidista- deben ejercer su cargo con humildad. Resaltaron que el mensaje de austeridad es colectivo y debe regir hacia adentro, sin excepciones.
El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, defendió a ultranza su reciente viaje a Japón.
Aclaró que usó recursos propios, negó usar un avión militar y aseguró hospedarse en un hotel modesto -pagó alrededor de 7 mil 700 pesos diarios-.
Andy enfatiza que su conducta estuvo en congruencia con los principios del partido, declaraciones que ya nadie cree.
TENSIÓN INTERNA
No sólo mandan al carajo a Luisa María Alcalde, sino también a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien intensifica su mensaje de que “el poder se ejerce con humildad y sencillez”, además de subrayar la necesidad de que los dirigentes sean coherentes con la transformación que promueven.
Repito, la incongruencia está en que se muestran ostentosos, en donde para Morena la percepción y la coherencia moral son parte sustancial de su discurso.
El argumento de los funcionarios del partido guinda, en que viajaron con recursos propios, no ha logrado apagar el fuego mediático ni calmar la tensión interna.
No lleva ni un año el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y el equilibrio entre principios y circunstancias sigue siendo un desafío latente.
NOROÑA CONTRADICE A LUISA MARÍA ALCALDE
En un cruce público de ideas dentro del partido guinda, Luisa María Alcalde pide a dirigentes “poner el ejemplo de la justa medianía”.
Más rápido que furioso, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, asevera que la “justa medianía” debe calibrarse según el ingreso de cada servidor público y no convertirse en una restricción a su forma de vivir.
“(Benito) Juárez fue muy claro: La medianía, decorosa medianía, como le decía, es en base a tu ingreso, la justa medianía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso es correcto”, añade.
Con esa referencia histórica, Fernández Noroña critica el llamado de la presidenta nacional de Morena y sostiene que establecer límites rígidos sobre la vestimenta o los viajes abre “un flanco a la derecha” que acusaría a Morena de incoherencia.
Es innegable que las críticas llueven a cántaros… y es que ya se ve en los hechos que hay gobierno rico con pueblo pobre.
Adrián LeBaron, en su cuenta de Twitter (antes X), lanza su voz de reclamo ante la falta de seguridad en el país.
“La tragedia, es que mientras los políticos disfrutan de Europa en su ‘justa medianía’, en México se muere con la ‘INJUSTA MEDIANÍA’ como la mamá que perdió a su niño por no poder pagar mil pesos”, expresa en redes sociales.
LLAMADO A LA HIPOCRESÍA
La presidenta nacional de Morena reitera que los líderes del partido deben evitar ostentar riquezas o lujos, incluso si cuentan con los recursos para hacerlo.
“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara, a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, pero no hacerlo; somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, añade.
La dirigente insiste en que su exhorto no prohíbe viajar ni usar recursos propios, sino en mantener coherencia entre la vida pública y los valores del movimiento.
El colmo del cinismo es que, en Morelos, repito, pidió a líderes de Morena fingir austeridad, aunque no lo sean. ¡Qué barbaros! ¿Cómo lo ve, estimado lector?
“Aunque tengan los recursos, no lo hagan”, añade.
¡AL DIABLO LOS ESTATUTOS DE MORENA!
El debate se cruza con un acuerdo interno de Morena aprobado por su Consejo Nacional, donde se establecen principios de conducta para sus representantes.
El documento, aprobado el 6 de mayo pasado, obliga a conducirse con sobriedad, humildad y apego a la Austeridad Republicana y contiene prohibiciones explícitas que, en el texto del partido, incluyen:
***Viajes aéreos en primera clase o en vehículos privados.
***Uso de vehículos blindados o servicios de seguridad excesivos, salvo justificación.
***Vestimenta ostentosa, ropa de marca y celebraciones lujosas.
A principios de agosto, la Primera Presidenta señaló -en sus Mañaneras del Pueblo- que los viajes lujosos y la vida ostentosa “no van acorde a los que pertenecemos a este movimiento”, remitiendo al legado de Austeridad Republicana y la máxima juarista de que “el poder es humildad”.
Aparte de los ya conocidos por sus viajes de vacaciones, hay otros que tienen una vida de lujos y son los siguientes:
Pedro Haces festejó su cumpleaños en el salón Caroline’s Four Hundred del hotel St. Regis en la CDMX, con la presencia de personajes como Dolores Padierna y Cuauhtémoc Blanco.
Diana Karina Barreras (PT) y Sergio Gutiérrez Luna, señalados por un gasto de 340 mil pesos en una fiesta durante el Gran Premio de México.
Layda Sansores, captada con rumbo a Ámsterdam desde el AICM.
A los funcionarios guindas se les olvida el concepto de justa medianía, promovido por Benito Juárez hace más de un siglo, pues eso implica vivir con dignidad, sin excesos ni derroches, además de rechazar privilegios que distancien a los gobernantes de la gente.
Eso debe saberlo Gerardo Fernández Noroña, quien ya es viajero VIP con destino a Europa.
En marzo viajó a Estrasburgo, Francia, para asistir a una reunión parlamentaria, donde fue fotografiado en la clase business de Air France, con el costo redondo de entre 66 mil y 76 mil pesos, una diferencia de más de 30 mil pesos a los que le dio el Senado como para un vuelo turista.
Fernández Noroña, en su defensa, dijo: “El viaje lo pagué con mi dinero”.
Unos meses después regresó a pisos europeos, ahora en Roma, Italia, para participar en la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre el Diálogo Interreligioso.
Una vez más fue ampliamente criticado y esta vez afirmó de manera categórica que “no le costó al Senado ni un centavo”.
Con lo expresado por Luisa María Alcalde sobre el exhorto a morenistas, se puede decir que la hipocresía ya es un mandato.
IMPACTUS
El fortalecido Omar García Harfuch
Tras los nombramientos de la Primera Presidenta Sheinbaum * Omar Reyes Colmenares y José Luis Rodríguez Díaz de León apuntalan al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana rumbo al 2030
EL TOPO
La salida de Pablo Gómez de la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomó de sorpresa a muchos y fue calificado como una liberación de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para ya empezar a formar su propio equipo de trabajo.
Omar Reyes Colmenares, el relevo en la UIF, es un hombre muy cercano a García Harfuch, por lo que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se fortalece.
Pero no fue el único nombramiento importante, pues la Primera Mandataria designó a José Luis Rodríguez Díaz de León como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil en la SSPC.
Esta jugada, aunque pareciera insignificante, tiene mucho de trasfondo, debido a que los hechos todo indica que Rodríguez Díaz de León tendrá la misión de apuntalar a García Harfuch para el todavía lejano 2030, año de la próxima elección presidencial.
La decisión de Claudia Sheinbaum ya está tomada: Omar García será su “gallo” para la Grande, algo que no es bien visto en las tribus morenistas, y es que no quieren que un personaje que no viene con ellos desde su movimiento se lleve todo el pastel.
El proyecto transformador de la Cuarta Transformación, creada e impulsada por AMLO, va por Andy López Beltrán, pero que podría cambiar su decisión debido a que está “muy verde”.
Los trenes ya estarían encarrilados con destino hacia el 2030: García Harfuch contra López Beltrán.
Hagan sus apuestas, señores, pero el pueblo es sabio y tendrá la última palabra.
REYES COLMENARES, CERCANO A GARCÍA HARFUCH
La Primera Presidenta anuncia que Omar Reyes Colmenares, funcionario cercano a Omar García, será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Su llegada se da luego de que Pablo Gómez fuera designado nuevo encargado de la Comisión Presidencial para la reforma electoral.
“Hoy sale su semblanza, su biografía y tiene que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación. Es un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia y después fue responsable en centros penitenciarios, es muy buen perfil”, confirma la Primera Mandataria en su Mañanera del Pueblo del lunes pasado.
Reyes Colmenares es una persona de toda la confianza de García Harfuch, quien en 2020 lo integró al área de inteligencia de la Policía Bancaria Industrial (PBI) en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.
Dos años después, Reyes Colmenares ocupó la dirección General de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
Es de resaltar que la UIF tiene la facultad de solicitar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existen indicios fundados de que están relacionadas con actividades ilícitas, con el objetivo de inmovilizar los recursos de procedencia ilícita.
La UIF trabaja en coordinación con otras autoridades nacionales (como la Fiscalía y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y con sus homólogas en otros países para intercambiar información y fortalecer la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, DOS VERTIENTES
Otro nombramiento que apuntala al titular de la SSPC es la José Luis Rodríguez Díaz de León como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil en la SSPC.
Rodríguez Díaz de León fue presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Su nueva función es una distinción a su desempeño en el Tribunal y es innegable que respaldará de manera incondicional al titular de la dependencia, Omar García Harfuch.
Por si no lo saben, José Luis estuvo a cargo de la precampaña del “Batman mexicano” cuando aspiraba a la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Fue exitoso su trabajo que Omar García le ganó 3 de 3 a Clara Brugada Molina. El desenlace ya es del dominio público.
Así que la carta está echada para que José Luis apuntale a García Harfuch en la aún distante fecha sucesoria de 2030.
¿Qué dirá Andy? Pues ahorita no le importa y más cuando está “recargado de energías” para lo que viene, luego de su viaje a Japón.
¿POR QUÉ SE FUE PABLO GÓMEZ?
Las conjeturas ya salieron y Riva Palacio Neri escribió en su columna ‘Estrictamente Personal’, en El Financiero, que la salida de Pablo Gómez ocurre con nueve meses de atraso, puesto que hubo cambio de gobierno (AMLO-Sheinbaum) y generalmente suelen cambiar el equipo de seguridad.
Gómez rechazó entregar su cargo ya que AMLO lo respaldaba, un hecho que fue un problema para García Harfuch, quien necesita colocar funcionarios que le respondan a él para dirigir la nueva estrategia de seguridad nacional.
La gota que derramó el vaso para su salida fue que Gómez Álvarez no alertó al gobierno mexicano que el Departamento del Tesoro de EU investigaba la Casa de Bolsa Vector, Intercam y CIBanco, por presuntamente tener relaciones con cárteles de la droga y empresas chinas que trafican fentanilo.
Pero eso no fue lo más grave, pues el jefe de la UIF envió un alto volumen de información confidencial al Departamento del Tesoro de empresarios y operaciones financieras sospechosas.
Para muchos fue un acto de rebeldía o traición pensando que su salida de la UIF ya era inminente.
Ya se fue, ahora Omar Reyes será su relevo en la UIF y con esto se fortalece García Harfuch.
IMPACTUS
¿En qué quedamos?
¿No que ya no había huachicol? * Una lucha estéril: Son ya varios los operativos, pero cero responsables * La Presidentan Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de marcar un antes y un después en el combate a la corrupción y el crimen organizado
ILDEFONSO PEREYRA
El lunes 7 de julio pasado se dio a conocer el decomiso más grande de huachicol en lo que va del sexenio. Fue en Coahuila donde se encontraron más de 15 millones de litros de combustible robado.
Las autoridades, encabezadas por Omar García Harfuch, dijeron que es el golpe más fuerte contra este delito en la actual administración. La noticia provocó muchas dudas.
Y es que es del dominio público que en el sexenio pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el huachicol se había terminado, que era cosa del pasado.
Hay un detalle curioso, lo dijo en la misma zona donde se realizó este decomiso. En ese entonces se presentó como uno de los grandes éxitos de su administración, pero los hechos de los últimos meses nos dicen otra historia.
No es un caso aislado. En las últimas semanas se han realizado otros decomisos importantes. En Tamaulipas se aseguró un buque con 10 millones de litros de combustible robado. También hubo más de 30 detenidos en un operativo contra una red dedicada a este delito en varias partes del país. Todo esto nos muestra y demuestra que el huachicol sigue vivo y que nunca desapareció del todo.
Nadie lo hubiera imaginado, pero el robo de combustible también tuvo una transformación mucho más compleja, ya tuvo su segundo piso y ahora es conocido como huachicol fiscal, donde se importa combustible sin pagar impuestos. Este atraco no sólo perjudica a Pemex, sino también a las finanzas del país. Se calcula que las pérdidas por este delito superan los 9 mil millones de dólares al año, una cifra escandalosa que sigue creciendo día tras día.
Lo que preocupa es que tienen una organización bien estructurada, pues los operativos terminan con cero responsables tras las rejas. En el caso de Coahuila no se informó sobre detenidos importantes y esto hace pensar que hay redes bien protegidas, quizá con ayuda desde dentro de las propias instituciones.
Ante esta situación se está realizado una lucha estéril, pues si no se castiga a los “autores intelectuales” de nada sirve decomisar millones de litros… y esto da pie a pensar en un circo mediático, un show para los medios, pero sin resultados contundentes.
Se decía que el huachicol ya se había terminado y el tiempo demuestra que fue una vil mentira.
El pueblo ya no quiere discursos, sólo resultados… y estos solo llegarán si hay voluntad política, coordinación entre dependencias y cero tolerancia a la corrupción.
La corrupción del huachicol tuvo su transformación y para acabarla se requiere acción firme, justicia, y sobre todo, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
LA HISTORIA DEL DECOMISO EN COAHUILA
Autoridades federales confiscaron 129 carrotanques con 15.48 millones de litros de combustible en dos operativos distintos realizados en el estado de Coahuila.
Las acciones fueron coordinadas por la Sedena, la Guardia Nacional, la FGR, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con personal de seguridad física de Pemex y autoridades locales.
Se informó que en la primera operación, realizada en el municipio de Ramos Arizpe, elementos de seguridad ubicaron 33 carrotanques en aparente estado de abandono, cerca de una estación de ferrocarril. En su interior se hallaron 3.96 millones de litros de hidrocarburo.
En el segundo operativo, cerca de una estación en Saltillo, fueron localizados 96 carrotanques detenidos sobre las vías del tren, que contenían 11.52 millones de litros de combustible. Ninguna de las unidades presentaba documentación que acreditara su legal traslado o procedencia, motivo por el cual se notificó al Ministerio Público, que abrió una carpeta de investigación.
“El aseguramiento de los 129 carrotanques es el de mayor magnitud que se ha logrado en la presente administración”, destacaron las autoridades.
Estos decomisos ocurren apenas 10 días después del hallazgo de una minirrefinería clandestina en Veracruz, y luego de que durante el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador difundió la mentira de que ya no había huachicol en México.
En septiembre de 2019, en su Primer Informe de Gobierno, el expresidente dijo que el robo de combustible había sido “prácticamente eliminado”, lo cual ha sido desmentido completamente con los recientes operativos.
Hace una semana el gobierno federal reportó el desmantelamiento de una de las principales redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en la región centro del país. Aquella operación tuvo lugar de manera simultánea en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro.
Según cifras de Pemex, entre 2019 y 2024, las pérdidas por sustracción ilegal de combustibles ascienden a más de 75 mil 710 millones de pesos, de los cuales 5 mil 471 millones se registraron solo en el primer trimestre de 2024.
EL HUACHICOL NO ESTÁ MUERTO, VIVE MÁS QUE NUNCA
Es innegable que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una prueba de fuego ante las crecientes presiones de Estados Unidos para combatir al crimen organizado y el huachicol.
Pese a que el gobierno federal lo niega, la reciente solicitud de la administración estadunidense para capturar y entregar a políticos vinculados con estas actividades ilícitas representa un reto mayúsculo para la Primera Mandataria. Más aún porque las investigaciones sobre la red de corrupción tejida en torno al contrabando de combustibles apuntan a nombres relevantes dentro de Morena y su coalición.
El caso de los hermanos Carmona recuerda la profundidad de estas redes.
La ejecución de Sergio Carmona en 2021 fue el primer gran golpe a un esquema de financiamiento ilícito que habría inyectado recursos a campañas políticas y protegido a operadores del huachicol.
Su hermano, Julio Carmona, al buscar refugio en EU, entregó información que vincula a políticos de alto nivel con esta trama de corrupción.
La revelación del periódico The Dallas Chronicle sobre la presunta complicidad de dirigentes de Morena y al menos ocho candidatos morenistas, en ese entonces, en el desvío de fondos ilícitos coloca a Sheinbaum en un dilema: La lealtad a su partido y la obligación de demostrar firmeza y transparencia en la lucha contra la corrupción.
El Departamento del Tesoro de EU, al descubrir cuentas bancarias con decenas de millones de dólares ligadas a Sergio Carmona, elevó el nivel de la investigación, al grado de colocar a figuras como Américo Villarreal en la mira.
La acumulación de fondos en paraísos fiscales refuerza la narrativa de que el huachicol no es sólo un problema de criminalidad común, sino un esquema financiero de alto nivel con ramificaciones políticas.
Ante este panorama, el decomiso del buque-tanque Challenge Procy en el puerto de Altamira, cargado con 10 millones de litros de diésel, armas, municiones y computadoras, evidencia que el negocio no ha muerto, al contrario, más floreciente que nunca.
Al mismo tiempo, el hallazgo en Ensenada de millones de litros de hidrocarburo en una propiedad vinculada al exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna, sugiere que los tentáculos de este esquema abarcan múltiples frentes.
Aunque falta mucho por hacer, es importante resaltar el trabajo del: Ejército Mexicano, encabezado por el general Ricardo Trevilla; secretario de Marina, Raymundo Morales; secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha sido pieza clave para el aseguramiento de cargamentos de combustible ilegal y la desarticulación de redes de contrabando.
Pero la pregunta sigue en el aire: ¿Hasta qué grado permitirá la administración de Sheinbaum que la justicia actúe contra miembros de su propio partido?
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz, tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas concretas. Las pruebas están sobre la mesa y la presión de EU va en aumento.
Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de marcar un antes y un después en el combate a la corrupción y el crimen organizado. La gran pregunta es si se atreverá a tomar ese camino.
IMPACTUS
Tlalnepantla, polo de desarrollo económico en el Edomex
Se consolida el segundo piso de la Cuarta Transformación * El alcalde Raciel Pérez Cruz participa en la presentación del proyecto que detonará la actividad financiera en el municipio * La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta los primeros 15 Podecobis como parte del Plan México
EL TOPO
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz participó en la presentación del Plan México, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde se dieron a conocer los primeros 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobis), estrategia nacional para reactivar la economía y promover el desarrollo equitativo en 14 entidades del país, incluido el Estado de México.
La titular del Poder Ejecutivo explicó que los Podecobis están concebidos como zonas estratégicas con enfoque de desarrollo industrial, logístico, social y ambiental, que incluirán vivienda, escuelas, centros de salud y transporte público.
Su objetivo es ordenar el crecimiento y atraer empresas bajo un modelo sustentable.
Agregó que para estas acciones se invertirá 1.5 del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima una generación de 300 mil empleos para las y los mexicanos.
Asimismo, apuntó que los Polos de Bienestar tienen el objetivo de cumplir con las condiciones ambientales de recursos naturales, energía e infraestructura de acuerdo con las distintas características de cada lugar del país.
La presentación estuvo a cargo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien detalló que este proyecto se desarrollará en coordinación con gobiernos estatales y municipales, ofreciendo infraestructura moderna y estímulos fiscales para promover la inversión y generar empleos bien remunerados.
Anunció que los primeros 15 Polos estarán ubicados en: Seybaplaya, Campeche; Juárez, Chihuahua; Durango, Durango; Nezahualcóyotl, Estado de México; Celaya, Guanajuato; un polo dedicado a la Economía Circular en Hidalgo; AIFA, Hidalgo; Morelia, Michoacán; Ciudad Modelo, Puebla; Chetumal, Quintana Roo; Topolobampo, Sinaloa; Altamira, Tamaulipas; Huamantla, Tlaxcala; Tuxpan, Veracruz y Hermosillo, Sonora.
Para su instalación habrá una serie de facilidades y estímulos fiscales como promover inversiones en maquinaria y equipo; deducción inmediata del 100 por ciento de inversión en activos fijos nuevos; fomentar programas de capacitación dual; deducción adicional del 25 por ciento en programas de capacitación; impulsar la innovación; iniciativas de investigación y desarrollo con deducción adicional del 25 por ciento, por mencionar algunas.
CORREDOR ORIENTE, ZONA PRIORITARIA: DELFINA GÓMEZ
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que el Corredor Oriente del Estado de México, donde se ubica este polo, concentra al 34 por ciento de la población económicamente activa de la entidad, lo que lo convierte en una zona prioritaria para el desarrollo.
POLO DEL BIENESTAR, DETONANTE DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA: RACIEL PÉREZ
El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, Raciel Pérez Cruz, apuntó que, dentro de esta estrategia, el Polo de Bienestar Nezahualcóyotl, ubicado en el Oriente del Valle de México, se perfila como un detonante de inversión pública y privada para toda la región.
Este proyecto contempla una inversión inicial de 800 millones de pesos y la generación de más de 4 mil 500 empleos y beneficia de forma directa e indirecta a municipios estratégicos de la región como Tlalnepantla.
Pérez Cruz celebró la visión de desarrollo integral impulsada por el gobierno federal y respaldada por el Gobierno del Estado de México, al tiempo que destacó que Tlalnepantla, por su conectividad, infraestructura y capacidad industrial, está listo para integrarse a este nuevo modelo de crecimiento.
GOBIERNO DE TLALNEPANTLA, COMPROMETIDO CON LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS
El gobierno de Raciel Pérez Cruz está comprometido con la tranquilidad y seguridad de los tlalnepantlenses.
Pérez Cruz reconoce que han bajado los índices delictivos, pero esto no es suficiente, falta mucho por hacer para tener un Tlalnepantla en paz.
Respecto a los hechos suscitados el pasado 10 de junio en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, el Gobierno de Tlalnepantla de Baz informa que coadyuva con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el esclarecimiento de los acontecimientos.
Derivado de un supuesto enfrentamiento en el que pierde la vida una persona, el Gobierno de Tlalnepantla de Baz reitera su compromiso por la legalidad y la justicia, además de combatir la impunidad.
El ayuntamiento refrenda su compromiso de garantizar la seguridad de todas y todos los habitantes de Tlalnepantla de Baz.
Es así como el alcalde Raciel Pérez trabaja sin descanso desde el primer minuto de este 2025.
TLALNEPANTLA AFINA ESTRATEGIA ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS
En este municipio mexiquense las lluvias que se han presentado durante los últimos días han provocado diversas afectaciones en comunidades.
Para aminorar los estragos, la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, en coordinación con el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), realizan acciones que permitan una adecuada actuación frente a este fenómeno.
La titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Mara Pamela Arreguin, indicó que se han instalado nueve mesas interinstitucionales en las que participan dependencias estatales como la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgos, Secretaría del Agua del Estado de México, Jurisdicción Sanitaria, por mencionar algunas.
También intervienen dependencias municipales como Infraestructura Urbana, Transformación Urbana, Secretaría de Integración Territorial, Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano, DIF Municipal, Sustentabilidad Ambiental y Oficialía Mayor, quienes establecen estrategias para hacer frente a la presente temporada de lluvia.
La funcionaria mencionó que, a través de recorridos preventivos, se llevó a cabo un mapeo de puntos críticos sobre las condiciones de inundación, de los cuales se identificaron 19 zonas de riesgo alto (cuando el nivel del agua alcanza más de 50 centímetros) y 16 zonas de riesgo medio (nivel de agua por debajo de los 50 centímetros).
Entre las zonas señaladas como de alto riesgo se encuentran: Francisco I. Madero en el pueblo Xocoyahualco; Avenida Hidalgo; Filiberto Gómez; bajo puente de incorporación de Periférico a Viveros de Atizapán; bajo puente de incorporación de Periférico a Viveros del Valle; Rio Hondito; Guatemala y Honduras; Gustavo Baz y Autopista México-Querétaro; Avenida de las Granjas; El Rosario I; Avenida Ceylán; bajo puente Calzada de los Jinetes; Lerma y Ayuntamiento; Tenayuca y Río Lerma; Madrid y Berlín; Lateral del Boulevard Manuel Ávila Camacho; Avenida de la Piedra; Avenida San Pedro y Francisco Villa en la colonia Lázaro Cárdenas.
Pamela Arreguin puntualizó que, ante la eventualidad de un desastre, se cuenta con un plan de emergencia que contempla la implementación de ocho refugios temporales que en conjunto pueden alojar a 1 mil 245 personas; éstos están ubicados en el Deportivo Santa Cecilia; Deportivo Luis García Postigo; Deportivo Tlalnepantla; Deportivo Tlalli; Deportivo Caracoles; Parque Cri-Cri; EDAYO Tlalnepantla y el CDC Benito Juárez.
El titular del OPDM, Alberto Valdés Rodríguez, apuntó que al inicio de la administración se encontraron 17 equipos Vactor, de los cuales solamente operaba de manera eficiente uno, mientras que en la actualidad se encuentran en funcionamiento 9 Vactors y para el fin de semana se sumaran dos más a las labores de desazolve.
Señaló que al formar parte del Plan de Rescate del Oriente del Estado de México que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el apoyo de CAEM y Conagua, se rehabilitarán de manera integral ocho cárcamos con una inversión de más de 80 millones de pesos.
INICIAN CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA ‘LOS ROSARIOS’
Para combatir la falta de abastecimiento del vital líquido, como se propuso desde el primer día de la actual administración y llevar este elemento básico para la subsistencia de todas y todos, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción del pozo profundo de agua entubada ‘Los Rosarios’.
En la localidad Rosario I Sector III, el alcalde detalló que se invertirán más de 18 millones 200 mil pesos en esta obra que beneficiará a más de siete mil 200 habitantes de esta comunidad y colonias aledañas, quienes padecen la falta de agua por su geolocalización.
“El Rosario es una zona de nuestra ciudad en la que la línea de conducción ya llega con menos fuerza, por eso es necesario recurrir a la perforación de este pozo y lo hacemos de manera responsable”, añade.
“Hoy dependemos aproximadamente en un 65 por ciento de abastecimiento de fuentes externas como Presa Madín, Sistema Cutzamala, Ramal Barrientos, entre otras, el otro 35 por ciento se extrae de pozos y por eso hoy iniciamos con estas obras”, añade Pérez Cruz.
En presencia de la diputada local, Arleth Grimaldo, e integrantes del Cuerpo Edilicio y Autoridades Auxiliares, el munícipe recordó que, durante el gobierno anterior, de junio a diciembre del año pasado, se registraron 380 manifestaciones por falta de agua.
Un detalle a resaltar es que durante la presente administración no se ha presentado ninguna manifestación por falta del vital líquido.
Asimismo, calificó de criminal un hecho que estuvo a la vista de todos.
PAGARÁN LOS CAUSANTES DEL DESPOJO FINANCIERO DEL GOBIERNO ANTERIOR
Pérez Cruz recrimina que se heredó una situación financiera compleja, debido al saqueo de las arcas municipales por parte del gobierno pasado.
Como ejemplo, detalló que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamun), hay un faltante de mil 500 millones de pesos, que eran para pagar una deuda con la Conagua y se ampararon por este caso.
Anunció que en próximas semanas fincarán responsabilidades a los causantes de este despojo financiero.
“El gobierno anterior, lo único que vino a hacer a Nuestra Ciudad fue saquear y provocar un retroceso que hoy tenemos y que estamos enfrentando. Ya tenemos identificados en dónde se dieron esos desvíos que atentan contra el bienestar de la ciudadanía en nuestro municipio. Da coraje, pero tenemos que seguir avanzando”, asevera.
El alcalde encabezó el arranque de diversas obras en la colonia Constituyentes de 1857 como la rehabilitación del Parque Lineal en Calle de Las Torres y la pavimentación con concreto hidráulico de diversas vialidades; localidad que requiere de una intervención integral que beneficie y dignifique a sus ciudadanos.
POR UN TLALNEPANTLA ESTABLE Y LIBRE DE CORRUPCIÓN
Aunque reconoce que aún hay retos por superar, el presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, asegura que su administración avanza por buen camino y trabaja a marchas forzadas para dejar un gobierno estabilizado, transparente y comprometido con la ciudadanía.
“Nos falta, pero vamos bien. Ya estamos sentando las bases. Trabajamos el doble porque queremos que en estos tres años la ciudad se estabilice”, añade.
Desde el 1 de enero de 2025, fecha en que asumió el cargo, Pérez Cruz dejó claro su objetivo: Transformar el municipio, erradicar la corrupción y combatir la impunidad. Durante su toma de protesta enfatizó la urgencia de mejorar la gestión pública y devolverle a Tlalnepantla la confianza en sus instituciones.
Entre las primeras acciones de su administración destaca la reestructuración policial, mediante un cambio de mando en la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, con el fin de depurar y profesionalizar la corporación.
Como medida para evitar abusos, también suspendió las multas de tránsito durante los primeros tres meses de gobierno, una decisión que busca combatir las prácticas de extorsión.
Otro de los avances fue la creación de la Unidad de Verificación Administrativa Municipal (UVAM), que actúa contra irregularidades, especialmente en el comercio ambulante no autorizado.
En materia de infraestructura, se priorizó la rehabilitación de la red hídrica, con trabajos de mantenimiento en sistemas de agua potable y drenaje para prevenir inundaciones y asegurar el abasto.
Además, se otorgaron bonificaciones de hasta el 38% en servicios básicos como agua y drenaje, así como descuentos de hasta el 34% en el impuesto predial para grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras.
El gobierno municipal también implementó incentivos fiscales para contribuyentes cumplidos mediante descuentos por pago anticipado, con el objetivo de fortalecer las finanzas locales y premiar la responsabilidad ciudadana.
Uno de los anuncios más destacados fue el del Proyecto de Transporte Rosa, un sistema de Metrobús que recorrerá la Vía Gustavo Baz y que busca mejorar la movilidad urbana y ofrecer un transporte seguro, especialmente para las mujeres.
En el ámbito legal y de transparencia, el edil confirmó acciones legales contra el exalcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado y su equipo, por presunta corrupción y mala gestión financiera.
“No seremos rehén de intereses particulares, trabajamos por el interés general”, reitera.
Sobre los pendientes, Raciel Pérez Cruz reconoció que aún hay áreas por reforzar, principalmente en servicios públicos: “Nos hace falta maquinaria, vehículos… pero estamos avanzando”.
Con su estilo cercano, su disposición al diálogo y una visión centrada en el bienestar colectivo, el presidente municipal de Tlalnepantla busca consolidar una administración que siente las bases para un futuro de mayor estabilidad.
Y aunque aún falta camino por recorrer, algunos ya perfilan su nombre para una posible reelección y al tiempo, seguramente su partido volteará los ojos hacia él para repetir en el cargo y haya continuidad en el trabajo que beneficie a Tlalnepantla.
