Hipocresía, el mandato

Se consolida el segundo piso de la Cuarta Transformación * El alcalde Raciel Pérez Cruz participa en la presentación del proyecto que detonará la actividad financiera en el municipio * La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta los primeros 15 Podecobis como parte del Plan México

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz participó en la presentación del Plan México, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde se dieron a conocer los primeros 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobis), estrategia nacional para reactivar la economía y promover el desarrollo equitativo en 14 entidades del país, incluido el Estado de México.

La titular del Poder Ejecutivo explicó que los Podecobis están concebidos como zonas estratégicas con enfoque de desarrollo industrial, logístico, social y ambiental, que incluirán vivienda, escuelas, centros de salud y transporte público.

Su objetivo es ordenar el crecimiento y atraer empresas bajo un modelo sustentable.

Agregó que para estas acciones se invertirá 1.5 del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima una generación de 300 mil empleos para las y los mexicanos.

Asimismo, apuntó que los Polos de Bienestar tienen el objetivo de cumplir con las condiciones ambientales de recursos naturales, energía e infraestructura de acuerdo con las distintas características de cada lugar del país.

La presentación estuvo a cargo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien detalló que este proyecto se desarrollará en coordinación con gobiernos estatales y municipales, ofreciendo infraestructura moderna y estímulos fiscales para promover la inversión y generar empleos bien remunerados.

Anunció que los primeros 15 Polos estarán ubicados en: Seybaplaya, Campeche; Juárez, Chihuahua; Durango, Durango; Nezahualcóyotl, Estado de México; Celaya, Guanajuato; un polo dedicado a la Economía Circular en Hidalgo; AIFA, Hidalgo; Morelia, Michoacán; Ciudad Modelo, Puebla; Chetumal, Quintana Roo; Topolobampo, Sinaloa; Altamira, Tamaulipas; Huamantla, Tlaxcala; Tuxpan, Veracruz y Hermosillo, Sonora.

Para su instalación habrá una serie de facilidades y estímulos fiscales como promover inversiones en maquinaria y equipo; deducción inmediata del 100 por ciento de inversión en activos fijos nuevos; fomentar programas de capacitación dual; deducción adicional del 25 por ciento en programas de capacitación; impulsar la innovación; iniciativas de investigación y desarrollo con deducción adicional del 25 por ciento, por mencionar algunas.

CORREDOR ORIENTE, ZONA PRIORITARIA: DELFINA GÓMEZ

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que el Corredor Oriente del Estado de México, donde se ubica este polo, concentra al 34 por ciento de la población económicamente activa de la entidad, lo que lo convierte en una zona prioritaria para el desarrollo.

POLO DEL BIENESTAR, DETONANTE DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA: RACIEL PÉREZ

El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, Raciel Pérez Cruz, apuntó que, dentro de esta estrategia, el Polo de Bienestar Nezahualcóyotl, ubicado en el Oriente del Valle de México, se perfila como un detonante de inversión pública y privada para toda la región.

Este proyecto contempla una inversión inicial de 800 millones de pesos y la generación de más de 4 mil 500 empleos y beneficia de forma directa e indirecta a municipios estratégicos de la región como Tlalnepantla.

Pérez Cruz celebró la visión de desarrollo integral impulsada por el gobierno federal y respaldada por el Gobierno del Estado de México, al tiempo que destacó que Tlalnepantla, por su conectividad, infraestructura y capacidad industrial, está listo para integrarse a este nuevo modelo de crecimiento.

GOBIERNO DE TLALNEPANTLA, COMPROMETIDO CON LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS

El gobierno de Raciel Pérez Cruz está comprometido con la tranquilidad y seguridad de los tlalnepantlenses.

Pérez Cruz reconoce que han bajado los índices delictivos, pero esto no es suficiente, falta mucho por hacer para tener un Tlalnepantla en paz.

Respecto a los hechos suscitados el pasado 10 de junio en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, el Gobierno de Tlalnepantla de Baz informa que coadyuva con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para el esclarecimiento de los acontecimientos.

Derivado de un supuesto enfrentamiento en el que pierde la vida una persona, el Gobierno de Tlalnepantla de Baz reitera su compromiso por la legalidad y la justicia, además de combatir la impunidad.

El ayuntamiento refrenda su compromiso de garantizar la seguridad de todas y todos los habitantes de Tlalnepantla de Baz.

Es así como el alcalde Raciel Pérez trabaja sin descanso desde el primer minuto de este 2025.

TLALNEPANTLA AFINA ESTRATEGIA ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

En este municipio mexiquense las lluvias que se han presentado durante los últimos días han provocado diversas afectaciones en comunidades.

Para aminorar los estragos, la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, en coordinación con el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), realizan acciones que permitan una adecuada actuación frente a este fenómeno.

La titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Mara Pamela Arreguin, indicó que se han instalado nueve mesas interinstitucionales en las que participan dependencias estatales como la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgos, Secretaría del Agua del Estado de México, Jurisdicción Sanitaria, por mencionar algunas.

También intervienen dependencias municipales como Infraestructura Urbana, Transformación Urbana, Secretaría de Integración Territorial, Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano, DIF Municipal, Sustentabilidad Ambiental y Oficialía Mayor, quienes establecen estrategias para hacer frente a la presente temporada de lluvia.

La funcionaria mencionó que, a través de recorridos preventivos, se llevó a cabo un mapeo de puntos críticos sobre las condiciones de inundación, de los cuales se identificaron 19 zonas de riesgo alto (cuando el nivel del agua alcanza más de 50 centímetros) y 16 zonas de riesgo medio (nivel de agua por debajo de los 50 centímetros).

Entre las zonas señaladas como de alto riesgo se encuentran: Francisco I. Madero en el pueblo Xocoyahualco; Avenida Hidalgo; Filiberto Gómez; bajo puente de incorporación de Periférico a Viveros de Atizapán; bajo puente de incorporación de Periférico a Viveros del Valle; Rio Hondito; Guatemala y Honduras; Gustavo Baz y Autopista México-Querétaro; Avenida de las Granjas; El Rosario I; Avenida Ceylán; bajo puente Calzada de los Jinetes; Lerma y Ayuntamiento; Tenayuca y Río Lerma; Madrid y Berlín; Lateral del Boulevard Manuel Ávila Camacho; Avenida de la Piedra; Avenida San Pedro y Francisco Villa en la colonia Lázaro Cárdenas.

Pamela Arreguin puntualizó que, ante la eventualidad de un desastre, se cuenta con un plan de emergencia que contempla la implementación de ocho refugios temporales que en conjunto pueden alojar a 1 mil 245 personas; éstos están ubicados en el Deportivo Santa Cecilia; Deportivo Luis García Postigo; Deportivo Tlalnepantla; Deportivo Tlalli; Deportivo Caracoles; Parque Cri-Cri; EDAYO Tlalnepantla y el CDC Benito Juárez.

El titular del OPDM, Alberto Valdés Rodríguez, apuntó que al inicio de la administración se encontraron 17 equipos Vactor, de los cuales solamente operaba de manera eficiente uno, mientras que en la actualidad se encuentran en funcionamiento 9 Vactors y para el fin de semana se sumaran dos más a las labores de desazolve.

Señaló que al formar parte del Plan de Rescate del Oriente del Estado de México que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el apoyo de CAEM y Conagua, se rehabilitarán de manera integral ocho cárcamos con una inversión de más de 80 millones de pesos.

INICIAN CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA ‘LOS ROSARIOS’

Para combatir la falta de abastecimiento del vital líquido, como se propuso desde el primer día de la actual administración y llevar este elemento básico para la subsistencia de todas y todos, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción del pozo profundo de agua entubada ‘Los Rosarios’.

En la localidad Rosario I Sector III, el alcalde detalló que se invertirán más de 18 millones 200 mil pesos en esta obra que beneficiará a más de siete mil 200 habitantes de esta comunidad y colonias aledañas, quienes padecen la falta de agua por su geolocalización.

“El Rosario es una zona de nuestra ciudad en la que la línea de conducción ya llega con menos fuerza, por eso es necesario recurrir a la perforación de este pozo y lo hacemos de manera responsable”, añade.

“Hoy dependemos aproximadamente en un 65 por ciento de abastecimiento de fuentes externas como Presa Madín, Sistema Cutzamala, Ramal Barrientos, entre otras, el otro 35 por ciento se extrae de pozos y por eso hoy iniciamos con estas obras”, añade Pérez Cruz.

En presencia de la diputada local, Arleth Grimaldo, e integrantes del Cuerpo Edilicio y Autoridades Auxiliares, el munícipe recordó que, durante el gobierno anterior, de junio a diciembre del año pasado, se registraron 380 manifestaciones por falta de agua.

Un detalle a resaltar es que durante la presente administración no se ha presentado ninguna manifestación por falta del vital líquido.

Asimismo, calificó de criminal un hecho que estuvo a la vista de todos.

PAGARÁN LOS CAUSANTES DEL DESPOJO FINANCIERO DEL GOBIERNO ANTERIOR

Pérez Cruz recrimina que se heredó una situación financiera compleja, debido al saqueo de las arcas municipales por parte del gobierno pasado.

Como ejemplo, detalló que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal (Fortamun), hay un faltante de mil 500 millones de pesos, que eran para pagar una deuda con la Conagua y se ampararon por este caso.

Anunció que en próximas semanas fincarán responsabilidades a los causantes de este despojo financiero.

“El gobierno anterior, lo único que vino a hacer a Nuestra Ciudad fue saquear y provocar un retroceso que hoy tenemos y que estamos enfrentando. Ya tenemos identificados en dónde se dieron esos desvíos que atentan contra el bienestar de la ciudadanía en nuestro municipio. Da coraje, pero tenemos que seguir avanzando”, asevera.

El alcalde encabezó el arranque de diversas obras en la colonia Constituyentes de 1857 como la rehabilitación del Parque Lineal en Calle de Las Torres y la pavimentación con concreto hidráulico de diversas vialidades; localidad que requiere de una intervención integral que beneficie y dignifique a sus ciudadanos.

POR UN TLALNEPANTLA ESTABLE Y LIBRE DE CORRUPCIÓN

Aunque reconoce que aún hay retos por superar, el presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, asegura que su administración avanza por buen camino y trabaja a marchas forzadas para dejar un gobierno estabilizado, transparente y comprometido con la ciudadanía.

“Nos falta, pero vamos bien. Ya estamos sentando las bases. Trabajamos el doble porque queremos que en estos tres años la ciudad se estabilice”, añade.

Desde el 1 de enero de 2025, fecha en que asumió el cargo, Pérez Cruz dejó claro su objetivo: Transformar el municipio, erradicar la corrupción y combatir la impunidad. Durante su toma de protesta enfatizó la urgencia de mejorar la gestión pública y devolverle a Tlalnepantla la confianza en sus instituciones.

Entre las primeras acciones de su administración destaca la reestructuración policial, mediante un cambio de mando en la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, con el fin de depurar y profesionalizar la corporación.

Como medida para evitar abusos, también suspendió las multas de tránsito durante los primeros tres meses de gobierno, una decisión que busca combatir las prácticas de extorsión.

Otro de los avances fue la creación de la Unidad de Verificación Administrativa Municipal (UVAM), que actúa contra irregularidades, especialmente en el comercio ambulante no autorizado.

En materia de infraestructura, se priorizó la rehabilitación de la red hídrica, con trabajos de mantenimiento en sistemas de agua potable y drenaje para prevenir inundaciones y asegurar el abasto.

Además, se otorgaron bonificaciones de hasta el 38% en servicios básicos como agua y drenaje, así como descuentos de hasta el 34% en el impuesto predial para grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras.

El gobierno municipal también implementó incentivos fiscales para contribuyentes cumplidos mediante descuentos por pago anticipado, con el objetivo de fortalecer las finanzas locales y premiar la responsabilidad ciudadana.

Uno de los anuncios más destacados fue el del Proyecto de Transporte Rosa, un sistema de Metrobús que recorrerá la Vía Gustavo Baz y que busca mejorar la movilidad urbana y ofrecer un transporte seguro, especialmente para las mujeres.

En el ámbito legal y de transparencia, el edil confirmó acciones legales contra el exalcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado y su equipo, por presunta corrupción y mala gestión financiera.

“No seremos rehén de intereses particulares, trabajamos por el interés general”, reitera.

Sobre los pendientes, Raciel Pérez Cruz reconoció que aún hay áreas por reforzar, principalmente en servicios públicos: “Nos hace falta maquinaria, vehículos… pero estamos avanzando”.

Con su estilo cercano, su disposición al diálogo y una visión centrada en el bienestar colectivo, el presidente municipal de Tlalnepantla busca consolidar una administración que siente las bases para un futuro de mayor estabilidad.

Y aunque aún falta camino por recorrer, algunos ya perfilan su nombre para una posible reelección y al tiempo, seguramente su partido volteará los ojos hacia él para repetir en el cargo y haya continuidad en el trabajo que beneficie a Tlalnepantla.