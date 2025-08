El fortalecido Omar García Harfuch

Tras los nombramientos de la Primera Presidenta Sheinbaum * Omar Reyes Colmenares y José Luis Rodríguez Díaz de León apuntalan al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana rumbo al 2030

EL TOPO

La salida de Pablo Gómez de la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tomó de sorpresa a muchos y fue calificado como una liberación de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para ya empezar a formar su propio equipo de trabajo.

Omar Reyes Colmenares, el relevo en la UIF, es un hombre muy cercano a García Harfuch, por lo que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se fortalece.

Pero no fue el único nombramiento importante, pues la Primera Mandataria designó a José Luis Rodríguez Díaz de León como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil en la SSPC.

Esta jugada, aunque pareciera insignificante, tiene mucho de trasfondo, debido a que los hechos todo indica que Rodríguez Díaz de León tendrá la misión de apuntalar a García Harfuch para el todavía lejano 2030, año de la próxima elección presidencial.

La decisión de Claudia Sheinbaum ya está tomada: Omar García será su “gallo” para la Grande, algo que no es bien visto en las tribus morenistas, y es que no quieren que un personaje que no viene con ellos desde su movimiento se lleve todo el pastel.

El proyecto transformador de la Cuarta Transformación, creada e impulsada por AMLO, va por Andy López Beltrán, pero que podría cambiar su decisión debido a que está “muy verde”.

Los trenes ya estarían encarrilados con destino hacia el 2030: García Harfuch contra López Beltrán.

Hagan sus apuestas, señores, pero el pueblo es sabio y tendrá la última palabra.

REYES COLMENARES, CERCANO A GARCÍA HARFUCH

La Primera Presidenta anuncia que Omar Reyes Colmenares, funcionario cercano a Omar García, será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Su llegada se da luego de que Pablo Gómez fuera designado nuevo encargado de la Comisión Presidencial para la reforma electoral.

“Hoy sale su semblanza, su biografía y tiene que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación. Es un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia y después fue responsable en centros penitenciarios, es muy buen perfil”, confirma la Primera Mandataria en su Mañanera del Pueblo del lunes pasado.

Reyes Colmenares es una persona de toda la confianza de García Harfuch, quien en 2020 lo integró al área de inteligencia de la Policía Bancaria Industrial (PBI) en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Dos años después, Reyes Colmenares ocupó la dirección General de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Es de resaltar que la UIF tiene la facultad de solicitar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existen indicios fundados de que están relacionadas con actividades ilícitas, con el objetivo de inmovilizar los recursos de procedencia ilícita.

La UIF trabaja en coordinación con otras autoridades nacionales (como la Fiscalía y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y con sus homólogas en otros países para intercambiar información y fortalecer la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, DOS VERTIENTES

Otro nombramiento que apuntala al titular de la SSPC es la José Luis Rodríguez Díaz de León como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil en la SSPC.

Rodríguez Díaz de León fue presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Su nueva función es una distinción a su desempeño en el Tribunal y es innegable que respaldará de manera incondicional al titular de la dependencia, Omar García Harfuch.

Por si no lo saben, José Luis estuvo a cargo de la precampaña del “Batman mexicano” cuando aspiraba a la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Fue exitoso su trabajo que Omar García le ganó 3 de 3 a Clara Brugada Molina. El desenlace ya es del dominio público.

Así que la carta está echada para que José Luis apuntale a García Harfuch para el todavía lejano 2030, para la aún distante fecha sucesoria de 2030.

¿Qué dirá Andy? Pues ahorita no le importa y más cuando está “recargado de energías” para lo que viene, luego de su viaje a Japón.

¿POR QUÉ SE FUE PABLO GÓMEZ?

Las conjeturas ya salieron y Riva Palacio Neri escribió en su columna ‘Estrictamente Personal’, en El Financiero, que la salida de Pablo Gómez ocurre con nueve meses de atraso, puesto que hubo cambio de gobierno (AMLO-Sheinbaum) y generalmente suelen cambiar el equipo de seguridad.

Gómez rechazó entregar su cargo ya que AMLO lo respaldaba, un hecho que fue un problema para García Harfuch, quien necesita colocar funcionarios que le respondan a él para dirigir la nueva estrategia de seguridad nacional.

La gota que derramó el vaso para su salida fue que Gómez Álvarez no alertó al gobierno mexicano que el Departamento del Tesoro de EU investigaba la Casa de Bolsa Vector, Intercam y CIBanco, por presuntamente tener relaciones con cárteles de la droga y empresas chinas que trafican fentanilo.

Pero eso no fue lo más grave, pues el jefe de la UIF envió un alto volumen de información confidencial al Departamento del Tesoro de empresarios y operaciones financieras sospechosas.

Para muchos fue un acto de rebeldía o traición pensando que su salida de la UIF ya era inminente.

Ya se fue, ahora Omar Reyes será su relevo en la UIF y con esto se fortalece García Harfuch.