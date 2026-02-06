Romina Contreras, la alcaldesa número uno del país

Con un 83.6 por ciento de aprobación ciudadana, ratifica la presidenta municipal de Huixquilucan su liderazgo a través de un gobierno humanista y cercano a la gente que atiende sus necesidades de primera mano

ARMANDO GARCÍA

Durante la entrega de la repavimentación con concreto hidráulico en la calle Francisco Castañeda, en la colonia Constituyentes de 1917, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco informa que, de acuerdo con diversas casas encuestadoras, nuevamente Huixquilucan es el territorio mejor calificado a nivel nacional y estatal.

La empresa Trending Poll, especializada en mediciones, mostró en su encuesta más reciente que la alcaldesa de Huixquilucan se coloca en primer lugar a nivel nacional, con 83.6 por ciento de aprobación ciudadana, ratificando su liderazgo a través de un gobierno humanista y cercano a la gente que atiende sus necesidades de primera mano.

Según los resultados más recientes de la encuestadora Statistical Research Corporation, Romina Contreras obtuvo una aprobación ciudadana del 65.6 por ciento, manteniéndose como el mejor gobierno del Estado de México, resultado del trabajo que su administración lleva a cabo 24/7 para brindar una mejor calidad de vida a la población.

“Con más de 65 por ciento de aprobación ciudadana en esta reciente encuesta, nos mantenemos como el gobierno mejor calificado del Estado de México y continuamos siendo un referente a nivel nacional.

“Mi compromiso con la población es no bajar la guardia y continuar trabajando en programas novedosos que nos permitan mejorar la calidad de vida de la gente y que Huixquilucan siga avanzando”, añade.

Asimismo, en el Ranking de Alcaldes de México, Medianas Urbes de Campaigns and Elections (C&E) Research, Romina Contreras obtuvo una puntuación de 66 por ciento, lo que coloca a Huixquilucan entre los tres municipios mejor calificados del país y es el que tiene mayor aprobación ciudadana en el Estado de México.

La edil destaca estas cifras, al inaugurar la repavimentación de mil 383 metros cuadrados con concreto hidráulico de la calle Francisco Castañeda, en la colonia Constituyentes de 1917, la cual requirió una inversión de más de 3.4 millones de pesos.

“Es una obra muy importante para Constituyentes de 1917. Nuestra función es hacer obra en las tres zonas del municipio y estas acciones se logran gracias a que contamos con finanzas sanas. Seguiremos trabajando 24/7 para seguir modernizando a Huixquilucan”, refirió.

De igual forma, el Gobierno de Huixquilucan adelanta a los vecinos de la Zona Popular que este año se inaugurará un comedor infantil en la parte alta del Deportivo “Constituyentes de 1917”, en esta misma colonia, para apoyar a las niñas y niños que viven en situación de vulnerabilidad y, con ello, mejorar su salud y apoyar la economía familiar.

Con acciones como esta de parte de la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, no hay duda que Huixquilucan es un ejemplo a seguir en el Estado de México y un referente a nivel nacional.