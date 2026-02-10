Raciel Pérez fortalece el orden y la justicia en Tlalnepantla

El alcalde preside la promulgación del Bando municipal 2026 * El edil encabeza la entrega del nuevo marco normativo que garantiza el Estado de Derecho y la convivencia armónica en el municipio

En un acto solemne que reafirma el compromiso de la administración con el Estado de Derecho, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, presenta el Bando Municipal 2026, documento que es el pilar fundamental para garantizar el orden y la tranquilidad de las familias.

“Este día representa una renovación de nuestro compromiso para construir la paz, la justicia y la unión nacional, especialmente resalta el papel del municipio como la célula básica de nuestra organización estatal”, menciona el presidente municipal.

Destaca que este documento es el resultado de un análisis exhaustivo para dotar al municipio de reglas claras que fomenten el orden y la paz social, para asegurar que cada ciudadano cuente con el respaldo de una autoridad que actúa bajo los principios de legalidad y transparencia.

La actualización de este Bando refleja la evolución de una ciudad que busca modernizarse sin perder de vista el bienestar humano, estableciendo lineamientos precisos para la justicia cívica y la mejora continua de los servicios públicos.

El presidente Raciel Pérez Cruz enfatiza que la aplicación de este reglamento será rigurosa, pero justa, siempre con la visión de proteger a los sectores más vulnerables y promover una cultura de respeto mutuo en el espacio público.

Al tiempo que subraya que el éxito de esta normativa radica en la colaboración entre sociedad y gobierno, por lo que invitó a la ciudadanía a conocer y apropiarse de estas leyes que son la base de la armonía comunitaria.

La develación del Bando se llevó a cabo en la explanada municipal y posteriormente en la región Oriente, como símbolo de unidad y de inclusión de todo el territorio.

Con la entrada en vigor de este Bando, Tlalnepantla da un paso firme hacia la consolidación de una estructura gubernamental más robusta y un tejido social más sólido, bajo la conducción de un liderazgo comprometido con la justicia.

En el evento estuvieron presentes el comandante del Octavo Regimiento Mecanizado de la Secretaría de la Defensa Nacional, coronel de arma blindada de Estado Mayor Hans Ricardo Cepeda; el comandante de la quinta coordinación de unidad de la Guardia Nacional, coronel Sergio Valencia Siqueiros; la coordinadora regional de la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado de México, Lilian Rodríguez Soto; la diputada federal Gabriela Valdepeñas González; el diputado Emilio Manzanilla Téllez y la diputada local Arleth Grimaldo Osorio. Asimismo, se contó con la presencia de los miembros del cuerpo edilicio, además de las directoras y los directores de las distintas áreas del ayuntamiento.