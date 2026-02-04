NACIONAL
Isaac Montoya fortalece la recuperación de vialidades y espacios públicos
Todo un éxito el programa La Comuna, impulsado por el alcalde de Naucalpan * En este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, lograr llegar a más comunidades y centrarse en las calles, expresa Montoya Márquez
EL TOPO
El Gobierno de Naucalpan continúa fortaleciendo la recuperación de calles y espacios públicos a través del programa La Comuna, una estrategia impulsada por el alcalde Isaac Montoya Márquez para transformar las colonias del municipio con la participación vecinal y el trabajo conjunto, así se avanza en el Plan de Obra que, en este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, lograr llegar a más comunidades y centrarse en las vialidades.
El presidente municipal supervisó los trabajos de rehabilitación de la calle Cultura Maya, en la colonia Nueva San Rafael, donde el gobierno municipal aporta los materiales, la supervisión técnica y la maquinaria, mientras que las y los vecinos contribuyen con trabajo comunitario, fortaleciendo la organización y el sentido de pertenencia.
El alcalde vecino de esta zona de Naucalpan enfatiza que desde su visita en la que se rebasó el río en épocas de lluvias, se planteó acudir a esta colonia para mejorar calles que se encontraran en condiciones deterioradas.
Durante el recorrido, se destacó que esta intervención responde a un compromiso asumido desde visitas anteriores, cuando esta zona enfrentaba afectaciones recurrentes por desbordamientos del río e inundaciones, que ponían en riesgo viviendas y la seguridad de las familias.
A través de la coordinación con instancias federales y estatales, con las gestiones que se hicieron con la sensibilidad del gobierno de México, de OCAVM, con Conagua, se llevó a cabo una intervención que permitió eliminar riesgos históricos y proteger hogares que estaban en peligro.
El programa La Comuna tiene como principio avanzar parejo y con organización, retomando la mística comunitaria con la que se construyeron muchas colonias de Naucalpan, donde vecinas y vecinos, con el acompañamiento del gobierno, transforman sus propias calles.
Señala que se va a avanzar con este programa, “lo único que se pone como requisito es que se organicen y es que digan sí jalamos, y jalamos parejo”.
Para la rehabilitación de la calle Cultura Maya se destinaron 16 toneladas de concreto, 21 m³ de arena, 30 m³ de grava, 107 m² de malla electrosoldada, además de pintura amarillo tráfico con esfera reflejante, garantizando una vialidad más segura, resistente y duradera.
En presencia de vecinos, de servidores públicos municipales y autoridades auxiliares, destaca que su gobierno continúa atendiendo zonas de riesgo, mercados públicos y proyectos sociales prioritarios, como el proyecto de la primera Casa del Autismo en el municipio.
Montoya Márquez enfatiza que, gracias al apoyo del Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, el Mexicable Línea 3 ya cuenta con un 69% de avance y pasará de 10 a 11 estaciones para tener una mayor cobertura. Además, se avanza en el rescate integral del Periférico Norte y vías de alta circulación como la Luis Donaldo Colosio.
Agrega que el Mexicable se espera tenerlo listo para finales de este año y contar con una alternativa de transporte que reducirá los tiempos de traslado, que mejorará la calidad de vida y tener traslados más seguros a la escuela, el trabajo o la oficina, además de generar una activación económica en torno a las estaciones.
El presidente del Copaci de la colonia Nueva San Rafael, Jorge Moctezuma, expresa que el presidente es del pueblo y para el pueblo, además de agradecer las obras que no se habían visto en años y administraciones anteriores.
El Bando Municipal 2026 refleja nuestra visión de gobierno cercano, moderno y eficiente: Raciel Pérez
Tlalnepantla a la vanguardia: Lo aprueba el cabildo por unanimidad * El alcalde destaca que el nuevo ordenamiento prioriza la movilidad, seguridad vial y el bienestar de las familias
EL TOPO
En un ejercicio de unidad y compromiso con el progreso, el Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, aprueba por unanimidad de votos la expedición del Bando Municipal 2026.
Durante la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, el alcalde Pérez Cruz subraya que este documento no es sólo un reglamento administrativo, sino el pilar que garantiza una convivencia armónica y el respeto irrestricto a los derechos de los habitantes de Tlalnepantla.
“Este Bando refleja nuestra visión de un gobierno cercano, moderno y eficiente. Con el respaldo de todo el cuerpo edilicio, avanzamos hacia una ciudad donde la ley protege a los más vulnerables y ordena nuestro crecimiento”, afirma el edil.
Uno de los pilares fundamentales del Bando Municipal 2026 es la actualización integral en materia de movilidad, atendiendo las solicitudes de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, donde se eleva a rango municipal el derecho a desplazamientos efectivos, seguros y sostenibles, priorizando la integridad física de peatones y ciclistas.
El municipio se integra formalmente a los mecanismos de coordinación estatal para garantizar políticas públicas de transporte y vialidad más eficientes.
Se establecen principios rectores para asegurar que las vías públicas estén libres de obstáculos, mejorando la fluidez vehicular y garantizando espacios de tránsito seguros para personas con discapacidad y adultos mayores.
Las nuevas disposiciones fomentan el uso responsable de la vía pública y la implementación de tecnologías para reducir incidentes viales.
La aprobación de este Bando 2026 entrará en vigor el próximo 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas reformas permitirán a los ciudadanos de Tlalnepantla contar con: mayor seguridad jurídica; reglas claras para la convivencia y la justicia cívica; así como mejor imagen urbana y facultades reforzadas para mantener calles y avenidas libres de obstrucciones.
Con esta acción, la administración 2025-2027 reafirma su compromiso de transformar Tlalnepantla en un municipio líder en ordenamiento y bienestar social.
El PAN llega fortalecido al 2027: Vargas del Villar
Con alta tendencia positiva en redes sociales y encuestas, además de una base territorial en expansión * Morena caerá al menos 10 puntos, afirma de manera categórica el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinadores de los senadores panistas y uno de los principales referentes del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, señala que el organismo llega fortalecido al proceso político de 2027, con tendencia positiva en encuestas y redes sociales, así como una base territorial en expansión.
En entrevista con el periodista José Alam Chávez Jacobo, asegura que el partido blanquiazul crece de manera sostenida, mientras Movimiento Regeneración Nacional (Morena) enfrenta desgaste.
“Morena caerá al menos 10 puntos”, señala Vargas del Villar, al advertir que ciudadanos que votaron por ese partido hoy regresan al PAN ante la falta de resultados.
Enrique Vargas destacó el relanzamiento del Partido Acción Nacional, con apertura a ciudadanos y jóvenes, y una estrategia que prioriza estructura en tierra y medición permanente.
Subraya el senador panista que las encuestas serán el método central para definir candidaturas, con criterios de conocimiento, positivos y negativos, para garantizar competitividad.
“Los números no mienten”, asegura, al defender procesos internos basados en mediciones y no en imposiciones.
PANISMO AMPLIARÁ VENTAJA
Vargas afirma que el PAN no sólo conservará sus bastiones, sino que ampliará su ventaja en municipios clave del Valle de México.
En particular, sostuvo que en Huixquilucan se ganará por más de 30 puntos, mientras que Atizapán de Zaragoza y Metepec seguirán siendo panistas, aun sin alianzas.
Vargas del Villar defiende que su partido tiene la capacidad de ganar por sí mismo, sin depender del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al señalar que estructura, gobiernos bien evaluados y presencia territorial respaldan la competitividad del partido rumbo a 2027.
¡Azucena Cisneros hace historia! Laguna de Chiconautla es de Ecatepec
Fin al diferendo limítrofe y regresa la dignidad a la comunidad, que por más de 30 años suplicó servicios * El gobierno ecatepense iniciará procesos de regularización e intervención en servicios * La alcaldesa agradece a la gobernadora Delfina Gómez por su voluntad y amor a la gente
ALFREDO IBÁÑEZ
La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss respalda el dictamen aprobado este viernes por la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, del Congreso mexiquense, que resuelve el diferendo limítrofe con Acolman y reconoce que La Laguna de Chiconautla forma parte de Ecatepec, Estado de México.
La resolución garantiza derechos y da certeza jurídica a más de 29 mil habitantes, por lo que confió que en breve se apruebe en el pleno de la Legislatura, y con ello acelerar acciones que ya se realizan en la zona en agua potable, obra pública y seguridad.
El dictamen aprobado en Comisiones reconoce que las colonias Lázaro Cárdenas, Prados San Juan, La Laguna de Chiconautla, los Juzgados Penales y el tiradero de Chiconautla, que conforman un área de 272.82 hectáreas, son parte del municipio de Ecatepec de Morelos.
La alcaldesa afirma que esta resolución es histórica y no hubiera sido posible sin el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ya que regresa la dignidad a más de 29 mil personas que habitan en La Laguna de Chiconautla y quienes sufrieron una doble revictimización al no sentirse con la certeza jurídica de pertenecer a un municipio o a otro, ni tener claridad para la exigencia de servicios durante más de tres décadas.
“Quiero agradecer profundamente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su visión, por su compromiso social, por su compromiso con Ecatepec, porque es ella la que ha dado este empuje decisivo para dar certeza jurídica a miles de vecinos en todo el municipio, pero en particular a los de La Laguna”, añade.
La alcaldesa anuncia que tras la resolución se inicia una nueva etapa desde el gobierno municipal para iniciar el proceso de regularización y llevar servicios de los que han carecido.
También recuerda que aunque no había definición jurídica, su gobierno ha realizado acciones de alumbrado, mejoramiento de calles, abasto de agua, seguridad y salud, y como diputada local respaldó iniciativas para que se resolviera el diferendo limítrofe.
“No es un tema que tenga que ver con un asunto partidario, es un tema de derechos, de recuperar la dignidad de los vecinos de La Laguna”, enfatizó.
Azucena Cisneros agradece a diputados del Congreso del Estado de México por la decisión de aprobar en Comisiones el dictamen y espera que en breve el pleno del Congreso avale la iniciativa de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, que permitirá a su gobierno acelerar acciones que ya se realizan en materia de agua, obra pública y seguridad.
Ni hablar, los hechos hablan y Azucena Cisneros Coss hace historia en Ecatepec, Estado de México, a diferencia de su antecesor, Fernando Vilchis.
