El Bando Municipal 2026 refleja nuestra visión de gobierno cercano, moderno y eficiente: Raciel Pérez

Todo un éxito el programa La Comuna, impulsado por el alcalde de Naucalpan * En este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, lograr llegar a más comunidades y centrarse en las calles, expresa Montoya Márquez

El Gobierno de Naucalpan continúa fortaleciendo la recuperación de calles y espacios públicos a través del programa La Comuna, una estrategia impulsada por el alcalde Isaac Montoya Márquez para transformar las colonias del municipio con la participación vecinal y el trabajo conjunto, así se avanza en el Plan de Obra que, en este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, lograr llegar a más comunidades y centrarse en las vialidades.

El presidente municipal supervisó los trabajos de rehabilitación de la calle Cultura Maya, en la colonia Nueva San Rafael, donde el gobierno municipal aporta los materiales, la supervisión técnica y la maquinaria, mientras que las y los vecinos contribuyen con trabajo comunitario, fortaleciendo la organización y el sentido de pertenencia.

El alcalde vecino de esta zona de Naucalpan enfatiza que desde su visita en la que se rebasó el río en épocas de lluvias, se planteó acudir a esta colonia para mejorar calles que se encontraran en condiciones deterioradas.

Durante el recorrido, se destacó que esta intervención responde a un compromiso asumido desde visitas anteriores, cuando esta zona enfrentaba afectaciones recurrentes por desbordamientos del río e inundaciones, que ponían en riesgo viviendas y la seguridad de las familias.

A través de la coordinación con instancias federales y estatales, con las gestiones que se hicieron con la sensibilidad del gobierno de México, de OCAVM, con Conagua, se llevó a cabo una intervención que permitió eliminar riesgos históricos y proteger hogares que estaban en peligro.

El programa La Comuna tiene como principio avanzar parejo y con organización, retomando la mística comunitaria con la que se construyeron muchas colonias de Naucalpan, donde vecinas y vecinos, con el acompañamiento del gobierno, transforman sus propias calles.

Señala que se va a avanzar con este programa, “lo único que se pone como requisito es que se organicen y es que digan sí jalamos, y jalamos parejo”.

Para la rehabilitación de la calle Cultura Maya se destinaron 16 toneladas de concreto, 21 m³ de arena, 30 m³ de grava, 107 m² de malla electrosoldada, además de pintura amarillo tráfico con esfera reflejante, garantizando una vialidad más segura, resistente y duradera.

En presencia de vecinos, de servidores públicos municipales y autoridades auxiliares, destaca que su gobierno continúa atendiendo zonas de riesgo, mercados públicos y proyectos sociales prioritarios, como el proyecto de la primera Casa del Autismo en el municipio.

Montoya Márquez enfatiza que, gracias al apoyo del Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, el Mexicable Línea 3 ya cuenta con un 69% de avance y pasará de 10 a 11 estaciones para tener una mayor cobertura. Además, se avanza en el rescate integral del Periférico Norte y vías de alta circulación como la Luis Donaldo Colosio.

Agrega que el Mexicable se espera tenerlo listo para finales de este año y contar con una alternativa de transporte que reducirá los tiempos de traslado, que mejorará la calidad de vida y tener traslados más seguros a la escuela, el trabajo o la oficina, además de generar una activación económica en torno a las estaciones.

El presidente del Copaci de la colonia Nueva San Rafael, Jorge Moctezuma, expresa que el presidente es del pueblo y para el pueblo, además de agradecer las obras que no se habían visto en años y administraciones anteriores.