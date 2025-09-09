Raciel Pérez otorga tranquilidad patrimonial a tlalnepantlenses

El presidente municipal brinda a familias certeza jurídica * El alcalde firma un convenio de colaboración con el INSUS, que estipuló una meta de 350 mil escrituras en el Estado de México * Esta iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tendrá como resultado la entrega de 1 millón 100 mil escrituras

Las familias de Tlalnepantla, Estado de México, podrán obtener certeza jurídica sobre su patrimonio con la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno Municipal y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz mencionó que, durante años, algunas familias no han podido tener certidumbre sobre la propiedad de sus hogares, por lo que celebró esta política pública que permitirá agilizar tiempos y trámites a los beneficiarios.

Reconoció la disposición de autoridades federales y estatales para trabajar de manera coordinada en esta materia y aseguró que, en poco tiempo, se podrán constatar los avances que tendrán gran impacto en las comunidades.

Anteriormente Pérez Cruz signó otro convenio con la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, y representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal para apoyar a los habitantes que se encuentran frenados en su regularización por deudas de predial, catastro o agua, brindando facilidades administrativas y financieras.

Luis Miguel Lona Hernández, representante regional del Insus en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, precisa que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trazó una meta de 1 millón 100 mil escrituras otorgadas, con un enfoque principalmente en el Edomex, en donde el objetivo son 350 mil escrituras.

“Este convenio nos va a permitir, en primera instancia, dar seguimiento a las acciones que se han venido ejecutando en Tlalnepantla, aquí hemos entregado aproximadamente 22 mil escrituras y nos falta dar cumplimiento a más de mil viviendas”, añade.

El funcionario explicó que, actualmente, se solicita el apoyo de los ayuntamientos para la entrega de certificados de no adeudo de clave, valor catastral y traslado de dominio, posteriormente se pasa a la notaría para la elaboración de la escritura sin requerir el pago de agua, alcantarillado, ni otro impuesto municipal.

“El avecindado obtiene tranquilidad familiar al poder heredar porque su propiedad queda inscrita en el Instituto de la Función Registral, eso le permite que no se pueda hacer ningún juicio en su contra, además de que se eleva el valor de su casa porque ya hay un documento que respalda esa propiedad y da más estabilidad financiera”, expresa.