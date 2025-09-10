Ecatepec impone Récord Guinness: Casi 150 mil personas recolectan basura

Azucena Cisneros recibe el reconocimiento internacional * “Cuando se quiere se puede unir un pueblo y cambiar las cosas, sobre todo romper estigmas”, expresa la presidenta municipal

ALFREDO IBÁÑEZ

En una jornada histórica, el gobierno municipal y vecinos de Ecatepec rompen el Récord Mundial Guinness del mayor número de personas recolectando basura de manera simultánea al contabilizarse 148 mil 525 mil vecinos.

Alfredo Arista Rueda, juez adjudicador oficial para Guinness World Records, entrega a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss el reconocimiento de la imposición del récord.

El domingo 7 de septiembre pasado se designaron 73 puntos masivos del municipio, en donde se concentraron de entre 2 mil y hasta 8 mil personas por lugar; además de 229 escuelas e iglesias y puntos vecinales. Los vecinos se abocaron a recoger basura de las calles, plazas, jardines, camellones, barrancas y vía pública.

La jornada estuvo encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss; además de cinco secretarios estatales, Marina, Sedena, Policía Estatal y municipal, entre otras.

Desde temprana hora, los vecinos fueron convocados en los diversos puntos del municipio donde se les repartieron guantes, cubre bocas, y diversos implementos de limpieza. Al filo de las 10:00 horas se dio el inicio de la jornada cuando se activaron los silbatos. La gente simultáneamente comenzó a recoger la basura.

En el punto la colonia Tolotzin I, a un costado del Gran Canal, debajo del puente del Siervo de la Nación, se registró la mayor convocatoria de personas con más de 8 mil personas entre funcionarios públicos, maestros, elementos policiacos y vecinos.

Ahí la alcaldesa Azucena Cisneros y la gobernadora Delfina Gómez encabezaron la jornada de recolección de basura. A lo largo unos 2 kilómetros del gran canal fueron recolectadas toneladas de desechos.

Otros puntos donde se congregaron miles de personas fueron: Avenida Las Torres, en ampliación Tulpetlac; deportivo Bicentenario, en la comunidad de Hank González; avenida Adolfo López Mateos o R-1, y avenida Valle del Don, en la zona oriente del municipio, y en la colonia Ejidal Emiliano Zapata, entre otras.

Además, hubo otros puntos de recolección como escuelas, comercios, espacios deportivos, iglesias y fábricas de los parques industriales. Participaron transportistas, diversos líderes, estudiantes, comerciantes, entre otros.

Al final el conteo de los participantes fue de 148 mil 525 vecinos, superando al anterior Récord Guinness impuesto de 146 mil 700 personas en el distrito Minato de Tokio en 2018.

“Cuando se quiere se puede unir un pueblo y cambiar las cosas, sobre todo romper estigmas. Ecatepec es una comunidad que busca transformar su entorno.

“Nosotros ya ganamos porque es una fuerza vital, es participación, unidad y cambio, estamos limpiando. El Récord Guinness es un pretexto maravilloso para poder seguir generando organización comunitaria”, expresa Azucena Cisneros Coss.

La gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, consideró que este esfuerzo de recolección de basura se debe de replicarse en otros municipios y afirmó que la recuperación de espacios es importante para mejorar la calidad de vida de la población.

Armando Quintero Martínez, representante del gobierno federal, afirmó que este evento muestra un nuevo estilo de gobernar con la alcaldesa Azucena Cisneros, para sumar esfuerzos en territorio.