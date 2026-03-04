Raciel Pérez, listo para enfrentar la temporada de estiaje

El alcalde de Tlalnepantla, Edomex, mantiene los protocolos de actuación y prevención * Cuerpo de Bomberos dispone de 93 elementos especializados, equipo tecnológico y drones de reconocimiento, para combatir incendios forestales * Durante el 2026 se han atendido 69 incendios. Se hace un llamado a la ciudadanía para evitar quemas de basura y reportar cualquier incidente de forma inmediata al 55-5565-3638

El alcalde Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso con la seguridad de las familias de Tlalnepantla al mantener protocolos de actuación sólidos y estructurados para la presente temporada de estiaje.

El gobierno municipal opera con un programa específico que integra lineamientos preventivos y correctivos, mecanismos de monitoreo permanente y esquemas de coordinación interinstitucional diseñados para garantizar una respuesta oportuna y eficiente ante cualquier situación de riesgo.

Esta planeación estratégica, proyectada para su plena operación en 2026, busca optimizar los recursos técnicos y fortalecer la capacidad de reacción de las brigadas de emergencia, asegurando la continuidad de las operaciones bajo un enfoque de seguridad y sostenibilidad en todo el territorio municipal.

Para hacer frente a las incidencias propias de esta época, la ciudad cuenta con un estado de fuerza compuesto por 93 bomberos equipados con protección personal especializada, quienes están distribuidos en tres turnos para brindar atención las 24 horas.

El equipo humano se apoya en una infraestructura técnica que incluye cuatro pipas con bombas de presión, tres camiones cisterna y tres camionetas de ataque rápido, además de herramientas de vanguardia como un dron de reconocimiento que permite realizar evaluaciones precisas de las zonas afectadas para un combate más efectivo del fuego.

Estas capacidades se concentran prioritariamente en las zonas de mayor riesgo identificadas, como la Sierra de Guadalupe en los sectores de Jardines del Recuerdo, Tenayo Norte, Lázaro Cárdenas y la Reserva Ecológica de Tepeolulco, así como en el Vaso Regulador Carretas.

La prevención es un eje fundamental en la estrategia del alcalde, por lo que se exhorta a la población a adoptar medidas responsables que reduzcan la posibilidad de siniestros.

Se recomienda evitar el encendido de fogatas en zonas de pastizal, no arrojar colillas de cigarro o materiales encendidos en carreteras y abstenerse de realizar quemas de basura o residuos agrícolas que puedan salirse de control.

Asimismo, es vital mantener limpios los predios, retirar maleza seca, ahorrar agua y mantenerse hidratado ante el aumento de las temperaturas.

En caso de detectar cualquier conato de incendio, se solicita a los ciudadanos alejarse del área, alertar a personas vulnerables y realizar el reporte inmediato a Protección Civil y Bomberos para permitir una intervención temprana y proteger nuestro entorno natural.