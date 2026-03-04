NACIONAL
Alessandra Rojo Limpia Cuauhtémoc
El sello feminista desde el inicio de su administración * Poda, 83 luminarias reparadas, bacheo y desazolve, labor de un solo día en la Peralvillo * La alcaldesa y todo su gabinete “se ponen la del puebla” y se suman a las labores
EL TOPO
Con todo su gabinete en las calles de Peralvillo, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo encabeza una nueva jornada de Limpia Cuauhtémoc, donde en cuestión de horas se atendieron pendientes de alumbrado, drenaje y vialidad que impactan directamente la vida diaria de vecinas y vecinos.
La intervención se realizó en el polígono conformado por las calles Francisco Tamagno, Felipe Villanueva, Florencio Constantino y Beethoven, donde alrededor de 500 servidoras y servidores públicos trabajaron de manera simultánea para recuperar el entorno urbano.
En materia de alumbrado se realizaron 3 reparaciones de circuitos, 9 reconexiones de luminarias, 15 instalaciones o sustituciones y 14 cambios de fotocelda, dejando habilitadas 83 luminarias en total. Más luz significa más seguridad y mayor tranquilidad para quienes caminan la zona por la noche.
También se realizaron 350 metros de desazolve en la red de drenaje para prevenir encharcamientos, así como la limpieza de 18 accesorios hidráulicos. En infraestructura vial se atendieron 65 metros cuadrados de bacheo, además de reforzarse mil 758 metros de balizamiento vehicular y 440 metros de balizamiento de guarniciones, mejorando la visibilidad y el orden vial.
En cuanto al arbolado, se llevó a cabo la poda de 8 árboles y el derribo de un ejemplar muerto que representaba riesgo para transeúntes.
Las tareas generales de limpieza y mejoramiento se realizaron en conjunto entre todas las áreas del gabinete, mientras que los trabajos técnicos de infraestructura, drenaje y alumbrado fueron ejecutados por personal especializado para asegurar que las reparaciones quedaran correctamente concluidas.
“Estamos balizando, vamos a desazolvar, tapar baches. Todo en comunidad, trabajadoras, trabajadores de la alcaldía, vecinos, vecinas nos acompañan. Estamos también levantando tiraderos, barriendo, podando, cambiando luminarias. Estos son nuestros sábados de Limpia Cuauhtémoc”, expresa Rojo de la Vega durante el recorrido.
Ale Rojo informa que Limpia Cuauhtémoc continuará recorriendo las colonias de la demarcación con jornadas que dejan resultados visibles desde el primer momento.
No cabe duda que Limpia Cuauhtémoc la alcaldesa Rojo de la Vega, quien le ha dado el sello feminista a la demarcación más importante de la Ciudad de México.
NACIONAL
Obras son amores, el lema de Isaac Montoya
En dos años de gobierno superará la inversión en obra pública realizada en dos administraciones pasadas * Por primera vez en la historia de Naucalpan se proyectan para este ejercicio 2026 casi 7 mil mdp * Sigue a la baja la incidencia delictiva en delitos de alto impacto
EL TOPO
El presidente municipal Isaac Montoya Márquez destaca que para este ejercicio 2026 se proyectan por primera vez en la historia de Naucalpan casi 7 mil mdp, que se traducirán en obra pública, a la vez que afirmó que en dos años de esta administración se superará por mucho lo que se invirtió en el capítulo 6000 en dos administraciones pasadas y se proyecta superar en el tercer año otras dos administraciones. Asimismo, enfatiza que sigue a la baja la incidencia delictiva en delitos de alto impacto.
En conferencia de prensa el alcalde, acompañado de los subdirectores de Ingresos y Egresos, luego de enfatizar que históricamente Naucalpan tendrá un presupuesto de 6 mil 949 millones 821 mil 067 pesos, lo que es una gran noticia para las y los vecinos naucalpenses, porque se traducirá en obra pública, a la vez que presentó la evolución del presupuesto, en un comparativo del Capítulo 6000 desde 2019 al 2026, en cuanto a la inversión en obra pública, este análisis muestra la baja inversión en este rubro por las últimas dos administraciones.
Montoya Márquez subraya porque este es el año de las obras para el país, para el Estado de México y para Naucalpan, que seguirá trabajando en recuperar la paz y la tranquilidad, seguir impulsando la política de seguridad, planteada por la Primera Presidenta Sheinbaum, que se sostiene en la atención de las causas que generan la violencia. Además de un combate frontal a los generadores de violencia y malestar en las comunidades.
Detalla que gráficamente se puede ver el incremento en el presupuesto de egresos que, en 2025 fue cercano a los 6 mil y en este 2026, se proyecta cercano a los 7 mil mdp. Y las obras públicas se han logrado con el Gobierno del Estado, con la Conagua, con la propia Federación, como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la rehabilitación del Periférico Norte y el Mexicable.
Reconoce el trabajo de la Tesorería Municipal para avanzar en el proyecto de transformación, al lograr finanzas sanas; son resultados con base en fuentes oficiales como el OSFEM, del INFOEM y de las propias gacetas municipales, donde se pueden corroborar los datos y la información.
Las líneas de acción para la recaudación prácticamente se están enfocando a tres, que es mejora de la recaudación, implementar ya los procedimientos jurídicos sobre ejecución fiscal, con una campaña de invitación y la gestión.
A LA BAJA LA INCIDENCIA DELICTIVA
El comisario de Naucalpan destaca que, tras los hechos registrados en el país, apoyados a través de la Estrategia Operativa Oriente y en coordinación se activaron células en todo el territorio para cubrir entradas y salidas, además de operativos permanentes.
Señala que sigue a la baja la incidencia delictiva; en una comparativa en 2025 se registraron 3 mil 326 eventos delitos de alto impacto y en enero a febrero del 2026 llevamos 277.
Sobre homicidio doloso, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad se registró una reducción del 31.25%; en 2024 se registraron 112 eventos con 132 víctimas y en 2025, 77 eventos con 93 víctimas y en 2026 sucedieron 8 eventos hasta la fecha, con 11 víctimas.
NACIONAL
Raciel Pérez, listo para enfrentar la temporada de estiaje
El alcalde de Tlalnepantla, Edomex, mantiene los protocolos de actuación y prevención * Cuerpo de Bomberos dispone de 93 elementos especializados, equipo tecnológico y drones de reconocimiento, para combatir incendios forestales * Durante el 2026 se han atendido 69 incendios. Se hace un llamado a la ciudadanía para evitar quemas de basura y reportar cualquier incidente de forma inmediata al 55-5565-3638
EL TOPO
El alcalde Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso con la seguridad de las familias de Tlalnepantla al mantener protocolos de actuación sólidos y estructurados para la presente temporada de estiaje.
El gobierno municipal opera con un programa específico que integra lineamientos preventivos y correctivos, mecanismos de monitoreo permanente y esquemas de coordinación interinstitucional diseñados para garantizar una respuesta oportuna y eficiente ante cualquier situación de riesgo.
Esta planeación estratégica, proyectada para su plena operación en 2026, busca optimizar los recursos técnicos y fortalecer la capacidad de reacción de las brigadas de emergencia, asegurando la continuidad de las operaciones bajo un enfoque de seguridad y sostenibilidad en todo el territorio municipal.
Para hacer frente a las incidencias propias de esta época, la ciudad cuenta con un estado de fuerza compuesto por 93 bomberos equipados con protección personal especializada, quienes están distribuidos en tres turnos para brindar atención las 24 horas.
El equipo humano se apoya en una infraestructura técnica que incluye cuatro pipas con bombas de presión, tres camiones cisterna y tres camionetas de ataque rápido, además de herramientas de vanguardia como un dron de reconocimiento que permite realizar evaluaciones precisas de las zonas afectadas para un combate más efectivo del fuego.
Estas capacidades se concentran prioritariamente en las zonas de mayor riesgo identificadas, como la Sierra de Guadalupe en los sectores de Jardines del Recuerdo, Tenayo Norte, Lázaro Cárdenas y la Reserva Ecológica de Tepeolulco, así como en el Vaso Regulador Carretas.
La prevención es un eje fundamental en la estrategia del alcalde, por lo que se exhorta a la población a adoptar medidas responsables que reduzcan la posibilidad de siniestros.
Se recomienda evitar el encendido de fogatas en zonas de pastizal, no arrojar colillas de cigarro o materiales encendidos en carreteras y abstenerse de realizar quemas de basura o residuos agrícolas que puedan salirse de control.
Asimismo, es vital mantener limpios los predios, retirar maleza seca, ahorrar agua y mantenerse hidratado ante el aumento de las temperaturas.
En caso de detectar cualquier conato de incendio, se solicita a los ciudadanos alejarse del área, alertar a personas vulnerables y realizar el reporte inmediato a Protección Civil y Bomberos para permitir una intervención temprana y proteger nuestro entorno natural.
NACIONAL
Azucena Cisneros disminuye las agresiones contra mujeres
Ecatepec sale del top 10 en feminicidios y reduce 29% la violencia sexual * La alcaldesa señala que en un año se atendieron a más de 30 mil mujeres y casi 59 mil integran la Red Violeta * El cambio se siente con las mujeres
ALFREDO IBÁÑEZ
Ecatepec salió del top nacional de los 10 municipios con mayor número de feminicidios y redujo 29 por ciento la violencia sexual, debido principalmente al fortalecimiento de políticas públicas focalizadas en disminuir las agresiones contra las mujeres, informa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.
En la conferencia de prensa semanal, anuncia que por segundo año consecutivo implementarán la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas”, a la que se sumarán más de 100 transportistas que tendrán este esquema de prevención y denuncia contra el acoso y cualquier otro tipo de violencia dentro de las unidades.
Cisneros Coss señala que las mujeres de Ecatepec no están solas y llamó a que “si viven acoso en el transporte, si enfrentan violencia en su entorno, si necesitan ayuda, denuncien. Escaneen los códigos QR, acérquense a un Punto Violeta y activen la Red Violeta desde su teléfono. Porque en Ecatepec nos cuidamos todas”.
Detalla que recordarán el Día Internacional de la Mujer con la agenda conmemorativa “#8M Ecatepec. Por la vida y la dignidad de las mujeres”, que contempla múltiples acciones, como presentaciones artísticas y culturales.
Menciona que por años Ecatepec fue referencia nacional de violencia contra las mujeres y se ubicó entre los 10 municipios del país con mayor número de feminicidios, pero “hoy empezamos a ser referencia por su disminución”.
Reitera que esta semana el gobierno municipal desplegará la agenda “#8M Ecatepec” con actividades culturales, deportivas, de salud y de formación, cuya acción central será el banderazo a la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas” en el transporte público, que es “uno de los principales focos de miedo para las mujeres”.
Precisa que ocho de cada 10 mujeres ecatepenses se sienten inseguras en el transporte público, por lo que la campaña incluye el operativo Transporte Seguro, con presencia permanente en unidades y paraderos, y la instalación de puntos violeta, como parte de la estrategia federal de seguridad, en coordinación con la Marina y bajo el Mando Unificado Zona Oriente.
Cisneros Coss refiere que Ecatepec fue sinónimo de abandono para las mujeres, por lo que llamó a la población a no normalizar la violencia y erradicar el acoso.
“Merecemos vivir en espacios seguros y que nuestras hijas viajen sin miedo”, añade.
Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, destaca que 58 mil 737 mujeres se han registrado en la aplicación Red Violeta, con la que brindaron 38 mil 796 atenciones, además de 101 operativos violeta, 240 apoyos a víctimas de violencia de género y 13 talleres de defensa personal para las mujeres.
Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (IMMIG), reitera que el 7 de marzo celebrarán la Rodada Violeta, que partirá a las 8:00 horas de Casa Morelos a la explanada municipal, donde también se dará el banderazo de salida a la campaña “En Ecatepec nos Cuidamos Todas”.
Añade que ese día habrá presentaciones artísticas, donde participarán las cantantes Iraida Noriega, Nidia Barajas y Arianna Puello, mientras que el 8 de marzo se realizará la Activación Violeta con clases simultáneas de defensa personal para mujeres en 250 espacios y durante todo el mes inaugurarán pavimentaciones con pintas alusivas a las mujeres.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Obras son amores, el lema de Isaac Montoya
¿Y los políticos cuándo?
Alessandra Rojo Limpia Cuauhtémoc
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
DESTACADO
-
IMPACTUSHace 6 días
¿Por qué hasta ahora ‘El Mencho’?
-
NACIONALHace 6 días
Universalización de la salud, vital para socializar los servicios y acercarnos a la gente más necesitada: Montoya Márquez
-
NACIONALHace 6 días
Raciel Pérez consolida a Tlalnepantla como un referente de gobernanza en el Estado de México
-
ESPECTÁCULOSHace 6 días
‘El Malo del Bronx’ ya está en el Cielo
-
NACIONALHace 4 días
Ale Rojo, comprometida en solucionar el reordenamiento de San Cosme
-
NACIONALHace 4 días
Las inversiones generan crecimiento y empleo: Vargas del Villar
-
EL ÁGORAHace 6 días
Morena busca controlar las elecciones para perpetuarse en el poder
-
LA FERIAHace 4 días
‘Estado mafioso’