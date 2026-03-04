Obras son amores, el lema de Isaac Montoya

En dos años de gobierno superará la inversión en obra pública realizada en dos administraciones pasadas * Por primera vez en la historia de Naucalpan se proyectan para este ejercicio 2026 casi 7 mil mdp * Sigue a la baja la incidencia delictiva en delitos de alto impacto

El presidente municipal Isaac Montoya Márquez destaca que para este ejercicio 2026 se proyectan por primera vez en la historia de Naucalpan casi 7 mil mdp, que se traducirán en obra pública, a la vez que afirmó que en dos años de esta administración se superará por mucho lo que se invirtió en el capítulo 6000 en dos administraciones pasadas y se proyecta superar en el tercer año otras dos administraciones. Asimismo, enfatiza que sigue a la baja la incidencia delictiva en delitos de alto impacto.

En conferencia de prensa el alcalde, acompañado de los subdirectores de Ingresos y Egresos, luego de enfatizar que históricamente Naucalpan tendrá un presupuesto de 6 mil 949 millones 821 mil 067 pesos, lo que es una gran noticia para las y los vecinos naucalpenses, porque se traducirá en obra pública, a la vez que presentó la evolución del presupuesto, en un comparativo del Capítulo 6000 desde 2019 al 2026, en cuanto a la inversión en obra pública, este análisis muestra la baja inversión en este rubro por las últimas dos administraciones.

Montoya Márquez subraya porque este es el año de las obras para el país, para el Estado de México y para Naucalpan, que seguirá trabajando en recuperar la paz y la tranquilidad, seguir impulsando la política de seguridad, planteada por la Primera Presidenta Sheinbaum, que se sostiene en la atención de las causas que generan la violencia. Además de un combate frontal a los generadores de violencia y malestar en las comunidades.

Detalla que gráficamente se puede ver el incremento en el presupuesto de egresos que, en 2025 fue cercano a los 6 mil y en este 2026, se proyecta cercano a los 7 mil mdp. Y las obras públicas se han logrado con el Gobierno del Estado, con la Conagua, con la propia Federación, como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la rehabilitación del Periférico Norte y el Mexicable.

Reconoce el trabajo de la Tesorería Municipal para avanzar en el proyecto de transformación, al lograr finanzas sanas; son resultados con base en fuentes oficiales como el OSFEM, del INFOEM y de las propias gacetas municipales, donde se pueden corroborar los datos y la información.

Las líneas de acción para la recaudación prácticamente se están enfocando a tres, que es mejora de la recaudación, implementar ya los procedimientos jurídicos sobre ejecución fiscal, con una campaña de invitación y la gestión.

A LA BAJA LA INCIDENCIA DELICTIVA

El comisario de Naucalpan destaca que, tras los hechos registrados en el país, apoyados a través de la Estrategia Operativa Oriente y en coordinación se activaron células en todo el territorio para cubrir entradas y salidas, además de operativos permanentes.

Señala que sigue a la baja la incidencia delictiva; en una comparativa en 2025 se registraron 3 mil 326 eventos delitos de alto impacto y en enero a febrero del 2026 llevamos 277.

Sobre homicidio doloso, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad se registró una reducción del 31.25%; en 2024 se registraron 112 eventos con 132 víctimas y en 2025, 77 eventos con 93 víctimas y en 2026 sucedieron 8 eventos hasta la fecha, con 11 víctimas.