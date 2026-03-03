Azucena Cisneros disminuye las agresiones contra mujeres

Ecatepec sale del top 10 en feminicidios y reduce 29% la violencia sexual * La alcaldesa señala que en un año se atendieron a más de 30 mil mujeres y casi 59 mil integran la Red Violeta * El cambio se siente con las mujeres

ALFREDO IBÁÑEZ

Ecatepec salió del top nacional de los 10 municipios con mayor número de feminicidios y redujo 29 por ciento la violencia sexual, debido principalmente al fortalecimiento de políticas públicas focalizadas en disminuir las agresiones contra las mujeres, informa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En la conferencia de prensa semanal, anuncia que por segundo año consecutivo implementarán la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas”, a la que se sumarán más de 100 transportistas que tendrán este esquema de prevención y denuncia contra el acoso y cualquier otro tipo de violencia dentro de las unidades.

Cisneros Coss señala que las mujeres de Ecatepec no están solas y llamó a que “si viven acoso en el transporte, si enfrentan violencia en su entorno, si necesitan ayuda, denuncien. Escaneen los códigos QR, acérquense a un Punto Violeta y activen la Red Violeta desde su teléfono. Porque en Ecatepec nos cuidamos todas”.

Detalla que recordarán el Día Internacional de la Mujer con la agenda conmemorativa “#8M Ecatepec. Por la vida y la dignidad de las mujeres”, que contempla múltiples acciones, como presentaciones artísticas y culturales.

Menciona que por años Ecatepec fue referencia nacional de violencia contra las mujeres y se ubicó entre los 10 municipios del país con mayor número de feminicidios, pero “hoy empezamos a ser referencia por su disminución”.

Reitera que esta semana el gobierno municipal desplegará la agenda “#8M Ecatepec” con actividades culturales, deportivas, de salud y de formación, cuya acción central será el banderazo a la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas” en el transporte público, que es “uno de los principales focos de miedo para las mujeres”.

Precisa que ocho de cada 10 mujeres ecatepenses se sienten inseguras en el transporte público, por lo que la campaña incluye el operativo Transporte Seguro, con presencia permanente en unidades y paraderos, y la instalación de puntos violeta, como parte de la estrategia federal de seguridad, en coordinación con la Marina y bajo el Mando Unificado Zona Oriente.

Cisneros Coss refiere que Ecatepec fue sinónimo de abandono para las mujeres, por lo que llamó a la población a no normalizar la violencia y erradicar el acoso.

“Merecemos vivir en espacios seguros y que nuestras hijas viajen sin miedo”, añade.

Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, destaca que 58 mil 737 mujeres se han registrado en la aplicación Red Violeta, con la que brindaron 38 mil 796 atenciones, además de 101 operativos violeta, 240 apoyos a víctimas de violencia de género y 13 talleres de defensa personal para las mujeres.

Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (IMMIG), reitera que el 7 de marzo celebrarán la Rodada Violeta, que partirá a las 8:00 horas de Casa Morelos a la explanada municipal, donde también se dará el banderazo de salida a la campaña “En Ecatepec nos Cuidamos Todas”.

Añade que ese día habrá presentaciones artísticas, donde participarán las cantantes Iraida Noriega, Nidia Barajas y Arianna Puello, mientras que el 8 de marzo se realizará la Activación Violeta con clases simultáneas de defensa personal para mujeres en 250 espacios y durante todo el mes inaugurarán pavimentaciones con pintas alusivas a las mujeres.