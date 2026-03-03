NACIONAL
Azucena Cisneros disminuye las agresiones contra mujeres
Ecatepec sale del top 10 en feminicidios y reduce 29% la violencia sexual * La alcaldesa señala que en un año se atendieron a más de 30 mil mujeres y casi 59 mil integran la Red Violeta * El cambio se siente con las mujeres
ALFREDO IBÁÑEZ
Ecatepec salió del top nacional de los 10 municipios con mayor número de feminicidios y redujo 29 por ciento la violencia sexual, debido principalmente al fortalecimiento de políticas públicas focalizadas en disminuir las agresiones contra las mujeres, informa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.
En la conferencia de prensa semanal, anuncia que por segundo año consecutivo implementarán la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas”, a la que se sumarán más de 100 transportistas que tendrán este esquema de prevención y denuncia contra el acoso y cualquier otro tipo de violencia dentro de las unidades.
Cisneros Coss señala que las mujeres de Ecatepec no están solas y llamó a que “si viven acoso en el transporte, si enfrentan violencia en su entorno, si necesitan ayuda, denuncien. Escaneen los códigos QR, acérquense a un Punto Violeta y activen la Red Violeta desde su teléfono. Porque en Ecatepec nos cuidamos todas”.
Detalla que recordarán el Día Internacional de la Mujer con la agenda conmemorativa “#8M Ecatepec. Por la vida y la dignidad de las mujeres”, que contempla múltiples acciones, como presentaciones artísticas y culturales.
Menciona que por años Ecatepec fue referencia nacional de violencia contra las mujeres y se ubicó entre los 10 municipios del país con mayor número de feminicidios, pero “hoy empezamos a ser referencia por su disminución”.
Reitera que esta semana el gobierno municipal desplegará la agenda “#8M Ecatepec” con actividades culturales, deportivas, de salud y de formación, cuya acción central será el banderazo a la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas” en el transporte público, que es “uno de los principales focos de miedo para las mujeres”.
Precisa que ocho de cada 10 mujeres ecatepenses se sienten inseguras en el transporte público, por lo que la campaña incluye el operativo Transporte Seguro, con presencia permanente en unidades y paraderos, y la instalación de puntos violeta, como parte de la estrategia federal de seguridad, en coordinación con la Marina y bajo el Mando Unificado Zona Oriente.
Cisneros Coss refiere que Ecatepec fue sinónimo de abandono para las mujeres, por lo que llamó a la población a no normalizar la violencia y erradicar el acoso.
“Merecemos vivir en espacios seguros y que nuestras hijas viajen sin miedo”, añade.
Edgar Machado Peña, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, destaca que 58 mil 737 mujeres se han registrado en la aplicación Red Violeta, con la que brindaron 38 mil 796 atenciones, además de 101 operativos violeta, 240 apoyos a víctimas de violencia de género y 13 talleres de defensa personal para las mujeres.
Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (IMMIG), reitera que el 7 de marzo celebrarán la Rodada Violeta, que partirá a las 8:00 horas de Casa Morelos a la explanada municipal, donde también se dará el banderazo de salida a la campaña “En Ecatepec nos Cuidamos Todas”.
Añade que ese día habrá presentaciones artísticas, donde participarán las cantantes Iraida Noriega, Nidia Barajas y Arianna Puello, mientras que el 8 de marzo se realizará la Activación Violeta con clases simultáneas de defensa personal para mujeres en 250 espacios y durante todo el mes inaugurarán pavimentaciones con pintas alusivas a las mujeres.
Detecta ASF desfalco de Vanegas Tapia
El daño millonario a la Auditoría Superior de la Federación es de más de 54 millones de pesos
ILDEFONSO LÓPEZ
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño millonario a la Hacienda Pública Federal en la alcaldía Milpa Alta durante el ejercicio 2023, derivado de pagos por servicios y obras que no se ajustaron a la ley, a los contratos o, incluso, que no se pudieron comprobar materialmente de más de 54 millones de pesos, por lo que la administración de la exalcaldesa Judith Vanegas Tapia y su personal de confianza deberán regresar esos recursos que fueron pagados indebidamente.
En la administración de Vanegas Tapia, salió a relucir por parte de la Auditoría Superior de la Federación el uso indebido de recursos públicos en obras ficticias, cuya ejecución no correspondió a lo que la exalcaldesa contrató.
Los trabajos de mantenimiento en las siguientes escuelas: Secundaria diurna No. 335 “Xolotl”; Secundaria No. 334 “Quauhtzintepetl”; Primaria “Tacuilo”, no cumplieron con las especificaciones contratadas, por lo que Judith Vanegas deberá regresar $4’568,891.53 a las arcas de la Hacienda Pública.
En el caso de mantenimiento de camino saca cosechas en los poblados de San Lorenzo Tlacoyucan y San Pablo Oztotepec, fueron conceptos de obra no ejecutados y diferencias de volúmenes de conceptos de obra que se pagaron injustificadamente, por un daño de $5’999.984.37 al erario.
El mantenimiento de la Infraestructura del Centro Cultural CALMECAC resultó que fueron conceptos de obra no ejecutados y diferencias de volúmenes de conceptos de obra que se pagaron injustificadamente, por lo que Vanegas tendrá que resarcir $9’988,997.82, casi 10 millones de pesos.
En el mejoramiento de imagen urbana del Boulevard de San Antonio Tecómitl, también fueron conceptos de pago injustificados por $5’920,819.96, cantidad que debe reintegrar a las arcas de la Federación la hoy diputada.
Los “Trabajos de mantenimiento a las escuelas: Primaria ‘Cultura Azteca’, Primaria ‘Sierra Leona’ y Secundaría Diurna No. 37 ‘Emiliano Zapata’, de la alcaldía Milpa Alta” no fueron la excepción de gasto que no correspondió a lo que se contrató, se suman otros $6’096,813.21 a la cuenta de lo que se ‘esfumó’ como por arte de magia en la administración de Vanegas Tapia.
La supuesta “Rehabilitación del deportivo G1”, también resultó fraudulenta por un monto de $9’993,039.00.
Por último, el trabajo de adecuación para la clínica de recuperación post covid, no llegó cuando debía ser entregada por presentar también malos manejos en el recurso de $7’828,381.58.
Las inversiones generan crecimiento y empleo: Vargas del Villar
Se anuncia el nuevo conjunto residencial Yoo Inspired by Starck, en Bosque Real * Para el 2027 todas las entradas y salidas de Huixquilucan, Estado de México, estarán blindadas, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
El municipio de Huixquilucan es el único gobierno en el país -municipal, estatal o federal- que durante diez años ha subido la calificación crediticia, lo que significa que en Huixquilucan sí se saben manejar los recursos públicos, afirma Enrique Vargas del Villar, quien reitera que este municipio seguirá creciendo con el Partido Acción Nacional (PAN).
El vicecoordinador de los senadores panistas recuerda que -desde el 2016- Huixquilucan se ha mantenido como el municipio mejor calificado del Estado de México y dentro de los primeros lugares del país con la presidenta Romina Contreras Carrasco.
Durante su mensaje en el marco del anuncio del nuevo conjunto residencial Yoo Inspired by Starck, en Bosque Real, Vargas del Villar señala que este tipo de inversiones son las que deben llegar a nuestro país para generar crecimiento y fuentes de empleo.
“Tenemos diez años caminando juntos y cuando llegué a gobernar en el 2016, Huixquilucan no se escuchaba por ningún lado, el metro cuadrado oscilaba apenas entre 16 y 18 mil pesos y hoy en día es de los metros cuadrados más altos del país”, asevera el senador mexiquense.
Lo anterior dijo, ha sido posible gracias al trabajo que desde hace 10 años se hace en Huixquilucan que ha permitido elevar la plusvalía, mejorar los servicios públicos e incrementar los niveles de seguridad con el apoyo de patrullas nuevas, elementos capacitados y con equipo, permitiendo que el municipio con el paso del tiempo se haya convertido en el mejor de todo México.
También anuncia: “A partir del próximo año se van a blindar por las noches todas las entradas y salidas del municipio con una patrulla y dos elementos en cada una”.
La medida es para reforzar aún más la seguridad y que los habitantes se sientan más seguros de vivir aquí, puntualiza Enrique Vargas.
Marco Salame, presidente del Consejo de Administración de grupo Bosque Real, informa que el conjunto residencial Yoo Inspired by Starck es un desarrollo inmobiliario de cuatro torres en 16 mil metros cuadrados, edificado en un entorno de seguridad, innovación y modernidad.
Con acciones como estas, Huixquilucan se consolida como un municipio referente a nivel nacional. Al César lo del César.
Ale Rojo, comprometida en solucionar el reordenamiento de San Cosme
Nada detiene el diálogo, pese a la agresión que sufrió la alcaldesa y su equipo de trabajo * Durante la mesa de trabajo se acuerda mantener reuniones técnicas para revisar propuestas formales que permitan avanzar en alternativas viables, sin que ello implique detener el proceso de recuperación del espacio público
EL TOPO
En seguimiento al proceso de ordenamiento en Ribera de San Cosme -que suma nueve días libres de comercio informal-, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo instruye dar continuidad a las mesas de trabajo y reitera el ofrecimiento de alternativas laborales a través de la bolsa de trabajo de la alcaldía, como una opción para quienes decidan incorporarse a actividades formales.
Esta alternativa se presentó durante una mesa de trabajo entre la Dirección General de Gobierno de la demarcación y la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP), con la participación de representantes de la asociación ProDiana, A. C., con el objetivo de mantener el diálogo institucional y avanzar en soluciones dentro del marco legal.
Durante la mesa se acordó mantener reuniones técnicas para revisar propuestas formales que permitan avanzar en alternativas viables, sin que ello implique detener el proceso de recuperación del espacio público.
Cabe recordar que el pasado 13 de febrero, mientras se entablaba diálogo pacífico con comerciantes -tras tres notificaciones previas y un operativo de ordenamiento-, la alcaldesa y su equipo de trabajo fueron agredidos por un grupo de personas vinculadas con la asociación ProDiana, A. C., fundada por la diputada morenista Diana Sánchez Barrios, hechos que quedaron registrados en video y fueron denunciados ante la autoridad competente.
Para la administración que encabeza Ale Rojo de la Vega, la recuperación del espacio público es prioridad y responde a solicitudes vecinales, con la finalidad de garantizar libre tránsito, seguridad peatonal y orden en una de las vialidades con mayor flujo de la demarcación.
