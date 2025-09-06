Janecarlo Lozano hermana a las naciones de América Latina

Inaugura el alcalde de la Gustavo A. Madero el Paseo de la Fraternidad

ILDEFONSO PEREYRA

Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A Madero, da una muestra de unión y hermandad de los países de Latinoamérica al inaugurar un camellón, en donde a partir de ahora ondearán las banderas de Sudamérica.

El camellón fue íntegramente remodelado, ubicado en la avenida ampliación Misterios, esquina con Insurgentes Norte; justo frente al Edén Mestizaje se encuentran las banderas de Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México.

El alcalde logró reunir al embajador de Cuba, Marco Rodríguez Costa; la embajadora de Honduras, Sonia Cruz; de Nicaragua, Juan Carlos Gutiérrez; de Venezuela, la embajadora Estela Marina Lugo.

También asistió de Uruguay el cónsul Fernando Pérez; de Guatemala la primera secretaria Mariana Marroquí y de República Dominicana la primera secretaria Roselia Pérez.

Los representantes de dichas naciones fueron invitadas a develar una placa con la leyenda “Paseo de la Fraternidad” y plantar tres árboles con el alcalde Janecarlo Lozano.

Durante su discurso, el alcalde sostuvo que su gobierno toma el ejemplo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno Clara Brugada, quienes mejoran los espacios públicos con infraestructura de primer nivel, para que puedan ser gozados por las personas en colonias populares.

Prueba de ello fue la construcción del Edén Mestizaje, un parque público que cuenta con arenero, tren, tirolesas, carrusel, toboganes, pista BMX, jardín y todo ello es completamente gratis; de acuerdo con el alcalde, de este modo se combate la desigualdad y la injusticia social en la alcaldía.

“Desde aquí toda la fraternidad, todo nuestro acompañamiento del pueblo mexicano a la dignidad y soberanía de nuestro pueblo hermano en Venezuela. Ha sido muy clara nuestra Presidenta, la dignidad no se vende, la dignidad no se empeña. La independencia de los países está por encima de todo y desde aquí reciba nuestra embajadora para el pueblo venezolano todo nuestro acompañamiento”.

“Hoy es un día histórico para Gustavo A. Madero, es un día histórico para la Ciudad de México, pero sobre todo para la gran América Latina. Hoy inauguramos este Paseo de la Fraternidad, un camino en donde ondearán a partir de hoy las banderas de nuestras naciones hermanas, recordándonos que somos un solo país, que somos una sola patria grande, unida por la historia, por la sangre de nuestros héroes y por el destino de libertad que nos ha unido”, añade.

El toque de bandera fue entonado por una banda de guerra mientras los lábaros patrios de cada país fueron izados en sus astas a lo largo del corredor; al término del evento, el alcalde dio un presente a los embajadores y los invitó a conocer la demarcación en un tranvía.