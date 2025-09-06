Imparable la ‘guerra sucia’ contra Ale Rojo

Los ataques no terminarían con su triunfo ante Caty Monreal * Ponerle punto final a la corrupción y combatir la extorsión, una tarea titánica de la alcaldesa de la Cuauhtémoc que tiene como meta hacer la mejor administración de toda su historia

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega llegó a la alcaldía Cuauhtémoc con muchos obstáculos, entre ellos vencer al Monrealato, y cuando tomó protesta en el Congreso de la Ciudad de México se pensó que ahí se acabaría todo, pero no, los ataques seguirían y así seguirán mientras siga como alcaldesa de la “joya de la corona” de la Ciudad de México.

Foro Alicia, monumentos históricos… y ahora el intento de la toma de la alcaldía son apenas una probadita de lo que viene más adelante.

Y más porque La Resistencia de Ale Rojo nació con mucho músculo, incluso Clara Brugada, jefa de Gobierno, y la Presidenta Claudia Sheinbaum ya la ven como “una piedrita en el zapato” al observar el gran crecimiento que ha tenido con la ciudadanía.

Rojo de la Vega siempre ha tenido un sello: Ser una feminista en toda la expresión de la palabra, es su pasión y no dejará de luchar por la tranquilidad y seguridad de las mujeres. Los Puntos Violeta así lo demuestran.

Es de gran mérito el gran trabajo logrado por Ale, eso acarrea molestia en el “cuarto morenista”, de ahí que acuse al coordinador de diputados de Morena y exalcalde de la misma demarcación, Ricardo Monreal, de buscar “sabotear” su gobierno a través de sus ‘golpeadores’.

“Ya lo sabíamos y gracias a nuestros vecinos tenemos muchas pruebas. Diputado Ricardo Monreal, ya deje de mandar a sus golpeadores a tratar de sabotear al mejor gobierno que ha tenido esta alcaldía, le duele que ya no le reporten dinero, que le pusimos punto final a su corrupción, que ahora se combate la extorsión”, expresa en un mensaje.

También en un video compartido por la alcaldesa explicó el contexto de su publicación en donde, según Rojo de la Vega, al menos 100 trabajadores que trabajan en la alcaldía Cuauhtémoc “intentaron tomar la alcaldía”.

Detalló que tras la marcha “masiva” donde expresaron su voluntad por construir un país mejor, se coló gente afín del morenista.

“Algunos golpeadores de Ricardo Monreal, sólo 100 trabajadores de los más de 7 mil que trabajan en Cuauhtémoc, intentaron tomar la alcaldía. Protestaron temas que dependen de la Ciudad de México”, añade.

Argumentó que los “golpeadores” protestaron por sus uniformes y responsabilizó a la CDMX por no atender su petición de recursos para atender una orden incompleta de 2024, previo a su llegada como alcaldesa.

Aclaró que para 2025, la CDMX aprobó un presupuesto de 15.6 millones de pesos para la compra de uniformes y materiales de protección. A esto, la alcaldesa agregó 10.3 millones de pesos llegando a la cantidad de 25.9 millones de pesos “optimizando el presupuesto para no dejar de atender las necesidades”.

También señala que el 3 de septiembre la CDMX convocó a una reunión para atender el tema de uniformes, y “en paralelo, mandó a sus golpeadores a protestar” a su alcaldía, por lo que acusó de ineficiencia al gobierno capitalino.

Ale Rojo es una mujer de retos y vencer obstáculos, no tiene límites y hace énfasis en el futuro de México: “En 2027 nos jugaremos el todo o nada”. Liderazgos como el de ella son los que necesita el país.