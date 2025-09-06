En Morena no hay espacio para agresores: Luz María Hernández

La lideresa del partido guinda en el Estado de México condena el ataque contra la diputada Claudia Garfias, un hecho violento que mancha la imagen del movimiento transformador

ALFREDO IBÁÑEZ

La dirigente estatal de Morena, Luz María Hernández Bermúdez, condena el ataque que sufrió en Acolman la diputada federal morenista Claudia Garfias, a manos del personal del diputado local de ese partido Osvaldo Cortés Contreras y de Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, alcaldesa de la localidad.

“En Morena no hay espacio para agresores, nuestro movimiento está comprometido con la igualdad, la dignidad y los derechos de todas las mujeres”, añade.

Demanda a las autoridades correspondientes se indaguen los hechos con celeridad, imparcialidad y en su caso se castigue al o los culpables, pues en ese partido, dijo, no hay espacio para el silencio, la indiferencia o la complicidad.

Rechazamos cualquier forma de violencia contra las mujeres, en particular la política y sexual ejercida desde espacios de poder, que deben servir para la transformación, la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Como se recordará, la legisladora Claudia Garfias denunció que fue agredida junto con sus hijos por el chofer del diputado Osvaldo Cortés.

Añadió que él y la alcaldesa de Acolman, Estado de México, orquestaron un ataque en su contra.

“Fue una agresión directa, era una agresión que iba directo a matar a uno de mis hijos, porque fue un grupo armado de más de 50 personas enviados por el diputado local del Estado de México, Osvaldo Cortés Contreras, en contubernio con la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio”, enfatiza.

Ante el hecho violento, la dirigente estatal morenista afirma que no se permitirá que los hechos de agresión mancillen los principios de Morena y enturbien los espacios ganados con el esfuerzo y la confianza del pueblo.

Cero tolerancia a la violencia, ni silencio ni complicidad cuando se atente contra la mujer, asegura de manera categórica Luz María Hernández Bermúdez.