NACIONAL
Mano firme de Azucena Cisneros para combatir la inseguridad
La presidenta municipal de Ecatepec refuerza operativo de seguridad con 250 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales * El compromiso es inhibir ilícitos de alto impacto y diversas conductas delictivas en la zona, brindando mayor tranquilidad a los residentes mediante una presencia policial coordinada y visible
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec Estado de México, refuerza la seguridad en colonias de la región de Tulpetlac con un operativo conjunto de 250 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, en un despliegue masivo diseñado para la disuasión y la proximidad social.
El objetivo principal de la acción fue inhibir ilícitos de alto impacto y diversas conductas delictivas en la zona, brindando mayor tranquilidad a los residentes mediante una presencia policial coordinada y visible.
La movilización partió desde el Sector 5 de seguridad, ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez. En total, 30 patrullas de la Policía Municipal se coordinaron con efectivos de la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para cubrir el área asignada.
Al encabezar el operativo, Cisneros Coss precisó: “Es un nuevo operativo para que la gente se sienta segura, desde la periferia de la Sierra de Guadalupe hacia la centralidad, estamos invirtiendo toda la estrategia por la seguridad y tranquilidad de la gente”.
En sus declaraciones, la edil reconoció el esfuerzo conjunto de los diferentes niveles de gobierno.
Menciona que “la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez realizan un gran esfuerzo por restaurar la paz en el municipio”.
Respecto a la estrategia de seguridad, Cisneros Coss afirmó: “El Mando Unificado está funcionando, vamos a ir a fondo en el tema de los policías, en revisar perfiles de los policías y los incentivos”. Esto subraya el compromiso de depurar y profesionalizar los cuerpos de seguridad locales.
El patrullaje se extendió por varias colonias de la región de Tulpetlac, entre ellas Ampliación Tulpetlac, Xochitenco, El Ostor, Lomas de San Carlos y El Parque.
La presencia simultánea en múltiples puntos buscaba generar una red de seguridad integral.
Durante el recorrido, la alcaldesa hizo una parada en el Centro de Salud Xochitenco del IMSS para dialogar con los usuarios. Allí, afirmó que el objetivo es “reivindicar el papel de la policía municipal para garantizar la tranquilidad para las familias”, al tiempo que reconoció el reto de reducir los tiempos de respuesta en la parte alta del municipio.
El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, subrayó la naturaleza histórica del operativo.
Destacó que es la primera vez que las fuerzas del Mando Unificado Zona Oriente suman esfuerzos de esta manera, señalando que “el propósito principal de estos patrullajes es disuadir cualquier actividad ilícita y dar la confianza a la ciudadanía que estamos patrullando en calles y colonias”.
NACIONAL
Vargas del Villar, solidario con las familias de Huixquilucan
Entrega kits escolares para el regreso a clases del periodo 2025-2026 * El vicecoordinador de los senadores panistas apoya a estudiantes de las comunidades El Mirador, San Cristóbal y la Magdalena Chichicaspa
ALFREDO IBÁÑEZ
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, entrega paquetes de útiles escolares para apoyar a las familias en este regreso a clases.
Familias de las comunidades de El Mirador, Magdalena Chichicaspa y San Cristóbal recibieron este kit escolar que les permitirá un ahorro en la lista de útiles que les piden a las y los estudiantes.
“Agradezco en nombre de la niñez de Huixquilucan este obsequio que habla del cariño que el senador tiene por las familias del municipio”, dijo Axel Aguilar, quien en este periodo escolar 2025-2026 inicia su camino por la secundaria.
Vargas del Villar recuerda que ya son muchos años los que ha trabajado con mucho gusto por Huixquilucan, apoyando desde diferentes trincheras a las familias, pero, sobre todo, a la niñez que son el presente y futuro de nuestro país.
Reitera que seguirá cercano y atento a las y los huixquiluquenses para que el municipio siga siendo un referente en el país y hoy con la entrega de paquetes escolares se pone por delante a las familias.
“Vamos hacia adelante, hay equipo y experiencia para hacer que Huixquilucan siga creciendo”, añade.
Deja en claro que el Partido Acción Nacional en Huixquilucan seguirá trabajando en positivo para beneficio de los habitantes y eso es lo que se tiene que hacer en el país, dejar atrás las confrontaciones y apoyar para que México salga adelante.
Enrique Vargas es solidario con la educación y más con los niños escolares, por lo que para aliviar la carga económica que representa la lista de útiles de los estudiantes de la región y generar un ahorro significativo a los padres de familia, el senador por el Estado de México entrega paquetes de útiles escolares en apoyo de las familias en este regreso a clases.
Es así como Vargas ratifica su compromiso con la educación… y más con los niños escolares de Huixquilucan, Estado de México.
NACIONAL
El adulto mayor, de suma importancia para la sociedad: Raciel Pérez Cruz
Inaugura el edil de Tlalnepantla la Procuraduría de Protección de este sector poblacional * El edil entrega este espacio que cuenta con personal especializado en trabajo social, psicología y jurídico * Se trata de un acto de justicia social para los habitantes de Tlalnepantla Oriente
EL TOPO
Las personas adultas mayores de Tlalnepantla cuentan con un espacio que brinda servicio en áreas de trabajo social, psicología y jurídica, además se ofrece protección y asistencia especializada ante situaciones de riesgo, desamparo o vulneración de sus derechos, asegurando su bienestar y dignidad. Se trata de las oficinas de la Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores, ubicadas en la colonia Constitución de 1917.
En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz cortó el listón inaugural de este espacio y enfatizó que, el personal atenderá a los asistentes con un enfoque multidisciplinario que incorpora su experiencia profesional para procurar su bienestar y elevar su calidad de vida.
Destacó que este sector poblacional es de suma importancia para la sociedad, por lo que “con este acto pretendemos reconocer su derecho al acceso a una vida con dignidad y bienestar; esta oficina nos permitirá estar cerca de ustedes, van a encontrar apoyo psicológico y emocional, esta edad debe vivirse con mucha esperanza, deben de estar rodeados del cariño y amor de sus familias, los vamos a acompañar en este camino”.
Asegura que, a través de la atención jurídica que aquí se brinda, se evitarán abusos e injusticias que perjudiquen a las personas adultas mayores; podrán resolver problemas relacionados con actas de nacimiento; acompañamiento ante las autoridades correspondientes para evitar que familiares o extraños los despojen de su patrimonio; así como testamentos a bajo costo para garantizar que se cumpla la voluntad sobre sus bienes.
Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el munícipe agregó que en esta oficina también se realizan las gestiones para que, quienes así lo requieran, puedan obtener aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, entre otros. También los habitantes con alguna enfermedad y que no cuenten con seguridad social, serán canalizados para su oportuna atención.
María Elena Negrete Santos, procuradora municipal de Protección a las Personas Adultas Mayores del DIF Tlalnepantla, dijo que, durante mucho tiempo, la distancia y la falta de espacios adecuados han representado un desafío para muchos adultos mayores, “al buscar apoyo y protección, sabíamos que existía una necesidad apremiante en esta área y es inspirador ver como las autoridades locales respondieron con acciones concretas”.
Previamente, en la colonia Tlalnemex, Pérez Cruz inauguró una “Lechería para el Bienestar”, con el objetivo de contribuir a la sana alimentación de las personas adultas mayores con productos lácteos de alta calidad que les aporten nutrientes necesarios para que gocen de un óptimo estado de salud, al tiempo que anunció que, en una primera etapa, Tlalnepantla contará con al menos diez sucursales de este programa federal.
NACIONAL
Isaac Montoya agradece la confianza de la Presidenta Sheinbaum para Naucalpan
El municipio es testigo del buen trabajo de la Primera Mandataria en favor de las y los mexicanos * Nos sumamos al llamado a la unidad para beneficio del pueblo * Agradecemos a Sheinbaum Pardo la consolidación del proyecto de la Universidad Rosario Castellanos, reitera el presidente municipal
EL TOPO
En el marco del Primer Informe de Gobierno de la Primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el alcalde Isaac Montoya Márquez agradeció el respaldo y apoyo del gobierno federal para la consolidación de proyectos que benefician directamente a las y los naucalpenses.
También enfatizó que “nos sumamos al llamado a la unidad y a la confianza por el rumbo del país”.
En materia educativa, Naucalpan agradece a la Mandataria Sheinbaum Pardo el proyecto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Reitera el alcalde que luego de varios años de gestión, ahora con el respaldo de la titular del Poder Ejecutivo federal es una realidad para beneficio de Naucalpan.
Este plantel educativo nace de forma patriota, pues en septiembre abrirá sus aulas para más de 600 jóvenes naucalpenses que contarán con una opción de educación superior de calidad y gratuita.
Otro de los grandes logros en beneficio de las y los mexicanos es la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsó en las entidades y en los municipios, que conlleva la implementación de la Estrategia Operativa Oriente (EOO), implementada en 11 municipios del Estado de México, incluido Naucalpan.
La EOO, sumada a otras acciones de seguridad pública realizadas desde el gobierno federal, así como a la coordinación permanente con corporaciones de los tres niveles de gobierno -señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum-, ha permitido una disminución del 45 por ciento de los homicidios dolosos en el Estado de México.
Isaac Montoya afirma de manera categórica que “hoy Naucalpan tiene la fortuna de contar con una Presidenta de México, naucalpense, cercana y preocupada por el bienestar del pueblo”.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Mano firme de Azucena Cisneros para combatir la inseguridad
Efemérides del 1 de septiembre
Vargas del Villar, solidario con las familias de Huixquilucan
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
LA FERIAHace 7 días
No es Maya… es el Tren falla
-
NACIONALHace 3 días
La Resistencia de Ale Rojo nace con mucho músculo
-
NACIONALHace 2 días
Isaac Montoya agradece la confianza de la Presidenta Sheinbaum para Naucalpan
-
ESPECTÁCULOSHace 2 días
Rels B, el conquistador musical de México
-
GLOBALHace 1 día
En donde estén atacaremos a los cárteles: Marco Rubio
-
SILENCIO ROTOHace 1 día
Sombrío panorama y campaña negativa
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 1 día
No hay necesidad de cargar problemas ajenos
-
NACIONALHace 1 día
El adulto mayor, de suma importancia para la sociedad: Raciel Pérez Cruz