Vargas del Villar, solidario con las familias de Huixquilucan

Entrega kits escolares para el regreso a clases del periodo 2025-2026 * El vicecoordinador de los senadores panistas apoya a estudiantes de las comunidades El Mirador, San Cristóbal y la Magdalena Chichicaspa

ALFREDO IBÁÑEZ

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, entrega paquetes de útiles escolares para apoyar a las familias en este regreso a clases.

Familias de las comunidades de El Mirador, Magdalena Chichicaspa y San Cristóbal recibieron este kit escolar que les permitirá un ahorro en la lista de útiles que les piden a las y los estudiantes.

“Agradezco en nombre de la niñez de Huixquilucan este obsequio que habla del cariño que el senador tiene por las familias del municipio”, dijo Axel Aguilar, quien en este periodo escolar 2025-2026 inicia su camino por la secundaria.

Vargas del Villar recuerda que ya son muchos años los que ha trabajado con mucho gusto por Huixquilucan, apoyando desde diferentes trincheras a las familias, pero, sobre todo, a la niñez que son el presente y futuro de nuestro país.

Reitera que seguirá cercano y atento a las y los huixquiluquenses para que el municipio siga siendo un referente en el país y hoy con la entrega de paquetes escolares se pone por delante a las familias.

“Vamos hacia adelante, hay equipo y experiencia para hacer que Huixquilucan siga creciendo”, añade.

Deja en claro que el Partido Acción Nacional en Huixquilucan seguirá trabajando en positivo para beneficio de los habitantes y eso es lo que se tiene que hacer en el país, dejar atrás las confrontaciones y apoyar para que México salga adelante.

Enrique Vargas es solidario con la educación y más con los niños escolares, por lo que para aliviar la carga económica que representa la lista de útiles de los estudiantes de la región y generar un ahorro significativo a los padres de familia, el senador por el Estado de México entrega paquetes de útiles escolares en apoyo de las familias en este regreso a clases.

Es así como Vargas ratifica su compromiso con la educación… y más con los niños escolares de Huixquilucan, Estado de México.