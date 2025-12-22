NACIONAL
¡Histórico Presupuesto de Egresos 2026 para Tlalnepantla!
El alcalde Raciel Pérez Cruz destaca que el monto aprobado es superior a los 6 mil millones de pesos * El proyecto refleja una visión responsable y estratégica de las finanzas públicas, así como el combate frontal a la corrupción * También se aprobó la asignación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) por un monto de más de 666 millones de pesos
Con la aprobación de un monto histórico del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 superior a los 6 mil millones de pesos, en Tlalnepantla se invertirá en infraestructura, sustentabilidad ambiental, servicios y obra pública, todo ello en beneficio de las y los habitantes de Nuestra Ciudad.
El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz destaca que este paquete económico redefinirá el rumbo de Tlalnepantla, toda vez que este proyecto refleja una visión responsable y estratégica de las finanzas públicas y está diseñado para atender las necesidades de la ciudadanía bajo los principios de disciplina financiera y uso eficiente de los recursos.
El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 es de 6 mil 11 millones 727 mil 420.55 pesos, mismo que fue aprobado por unanimidad por el Cuerpo Edilicio, así como la asignación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) por un monto de 666 millones 673 mil 10.58 pesos.
Pérez Cruz apunta que, previamente, este presupuesto fue aprobado de manera unánime en Comisiones Edilicias, lo cual refleja la responsabilidad, el compromiso y la altura de miras con la que todas las fuerzas políticas que integran el Cabildo han actuado durante la presente administración.
Los integrantes del Cuerpo Edilicio coincidieron en reconocer los más de 1 mil 600 millones de pesos que serán invertidos en obra pública, cifra que jamás se ha destinado a este rubro y que son el resultado del cuidado de las finanzas en el Ayuntamiento.
Asimismo, reconocieron el trabajo que se realiza en todas las dependencias bajo los principios de disciplina financiera y el esfuerzo para poder incrementar la inversión en infraestructura urbana, servicios públicos y sustentabilidad ambiental para que las y los habitantes puedan recibir la atención que merecen.
Con descuentos Isaac Montoya se solidariza con naucalpenses
Aprueban bonificación por pago anual anticipado y por cumplimiento del impuesto predial y agua * En sesión previa de Cabildo por mayoría fue aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto total de 6 mil 407 millones 72 mil 549 pesos
Durante sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó la propuesta del Gobierno de Naucalpan al autorizar a la Tesorería Municipal la aplicación del descuento por pago anual anticipado en una sola exhibición del impuesto predial y al Organismo Municipal del Agua OAPAS por el pago del agua, que consiste en una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente.
Del mismo modo, en sesión de Cabildo anterior, por mayoría fue aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto total de 6 mil 407 millones 72 mil 549 pesos.
Asimismo, se aprobó a la Tesorería Municipal otorgar a los contribuyentes del Impuesto Predial 2026, un estímulo fiscal por cumplimiento, consistente en una bonificación adicional del 8% en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo; con base en los registros del histórico de pagos electrónicos de la Tesorería Municipal, hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto de los últimos dos ejercicios fiscales.
Además, se autorizó otorgar una bonificación de hasta 34% en el pago del impuesto predial a personas pensionadas, o jubiladas, personas en situación de orfandad menores de 18 años, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, personas viudas, madres o padres solteros sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase dos salarios mínimos generales vigentes y personas liberadas con motivo de amnistía estatal.
También se autorizó al Organismo Municipal del Agua OAPAS la aplicación de un estímulo fiscal para el pago anual anticipado del agua, una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice en una sola exhibición, durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2026 respectivamente.
Y por el pago anual anticipado, a quienes en los últimos dos años hayan cumplido en los plazos establecidos, se aplicará un estímulo adicional por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% en el mes de enero y del 2% en el mes de febrero, respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2026.
Por último, se aprobó al OAPAS una bonificación del 36% en el pago de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, para el ejercicio fiscal 2026 a favor de pensionados y demás personas de grupos vulnerables.
Azucena Cisneros consolida los avances en seguridad en Ecatepec, Edomex
El municipio vive un año histórico y se desploma en 40 por ciento los índices delictivos, afirma la alcaldesa Cisneros Coss
ALFREDO IBÁÑEZ
A la baja en 40 por ciento la incidencia delictiva en Ecatepec, Estado de México, principalmente en delitos como robo a casa-habitación, de vehículos y extorsiones, resultados que permitirán en 2026 consolidar los avances en materia de seguridad, afirma la alcaldesa de Morena, Azucena Cisneros Coss.
En conferencia de prensa dijo que, como consecuencia de la estrategia de seguridad municipal basada en proximidad social, prevención del delito y atención a ilícitos de alto impacto, el municipio vive un año histórico en seguridad.
Sostuvo que hay resultados claros y verificables en materia de seguridad porque su gobierno puso en marcha una estrategia para atender las causas de inseguridad, fortalecer la prevención y mantener presencia permanente en territorio.
“Bajo esta visión, Ecatepec definió una estrategia integral orientada a recuperar tranquilidad, confianza ciudadana y orden en el espacio público”, añade.
En menos de un año se logró reducir en 39 por ciento el robo de vehículo, 36 por ciento el homicidio doloso y el robo a casa-habitación, y el 31 por ciento las denuncias de extorsiones.
Añadió que hay una reducción consolidada del 40 por ciento de delitos prioritarios, ya que se asumió el reto de revertir la grave inseguridad mediante coordinación institucional, reorganización de cuadrantes, más patrullas y motocicletas, lo que mejoró tiempos de respuesta y fortaleció el vínculo con ciudadanos.
Mientras que en Prevención del Delito se priorizó atención a causas familiares y comunitarias para reducir factores de riesgo y fortalecer el tejido social, y en acciones de alto impacto se actuó con firmeza frente a estructuras delictivas, resultado de inteligencia operativa y el trabajo conjunto con Marina, Guardia Nacional y Fiscalía, bajo el esquema del Mando Unificado, alineados a la estrategia de seguridad federal.
El comisario de Seguridad Ciudadana, Edgar Machado Peña, afirma que los avances para reducir la incidencia son resultado del trabajo coordinado entre la policía municipal con fuerzas federales, estatales y autoridades de procuración de justicia en las 245 mesas de paz, además de 2 mil 949 mesas de paz vecinales, 4 mil 85 redes vecinales y 37 mil 677 dispositivos de seguridad implementados.
Señala que se ha avanzado en la confianza ciudadana, en la policía con la presencia permanente en territorio y el toque de puertas, y la acción oportuna permitió reducir 32 por ciento el número de carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía, y en septiembre incluso se redujo en un 59 por ciento la presentación de denuncias con respecto al 2024.
“Hay una coordinación efectiva, una gran colaboración y coordinación con los tres órdenes de gobierno, y un trabajo incansable de los compañeros de la dirección; ahora el reto es superar las estadísticas de lo que se hizo este año; falta mucho por hacer, pero no podemos negar que hay mujeres y hombres policías comprometidos con su municipio”, enfatiza Azucena Cisneros.
Isaac Montoya trabaja para dejar ‘Huellas’ y ‘legados’ para la posteridad en Naucalpan
Más de 10 Senderos Seguros y Luminosos impactaron en 120 colonias para beneficio de más de 400 mil colonos * Naucalpan ya cuenta con la Universidad Rosario Castellanos, avanza la Línea 3 del Mexicable y la rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte * Obras son amores en pro de los naucalpenses, la prioridad del alcalde
En sólo un año, el alcalde Isaac Montoya Márquez impulsó un Plan de Obra Pública con una inversión histórica e inédita (el más grande de la historia), más de 150 obras en proceso; una Estrategia de Seguridad con Todo encabezada por una Guardia Municipal de proximidad; un Plan Hídrico en marcha impulsando una reingeniería del agua y diversas acciones, operativos para recuperar espacios públicos y programas que han dejan legados y más de 50 Huellas de la Transformación y 10 Senderos Seguros y Luminosos en beneficio de más de 400 mil naucalpenses.
En su Primer Informe de Gobierno, Montoya Márquez destaca que hoy Naucalpan, con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya cuenta con la Universidad Rosario Castellanos, un legado para las juventudes naucalpenses, obra postergada por administraciones pasadas; en el mismo sentido, la Línea 3 del Mexicable que con el impulso de la gobernadora Delfina Gómez tiene un avance de más del 52%.
Otra obra que será un legado es la rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte, abandonado por más de una década y hoy “avanzamos con recursos propios”.
Otro de los grandes avances del Gobierno de la Esperanza en Naucalpan es en el saneamiento del Río Hondo, la regeneración del centro urbano y proyectos de rescate ecológico como el de Los Cipreses, que son parte de los más de 30 legados, obras que nadie quiso hacer, pero hoy se superan las metas planteadas en el plan de los 100 pasos para la Transformación, dejando “huellas” y “legados” en Ciudad Naucalpan. Además, se iluminaron las Torres de Satélite y el Parque Naucalli.
GRAN PRIMER AÑO DE GOBIERNO
En este primer año de gobierno, la inversión educativa se convirtió en un factor central para disminuir los índices de pobreza y construir un entorno comunitario más armónico y justo.
No obstante, la ampliación de programas emblemas como las Becas Benito Juárez, la Escuela es Nuestra y la creación de universidades públicas como la Rosario Castellanos han contribuido a disminuir esta brecha educativa.
La Universidad Rosario Castellanos, luego de la negación del gobierno anterior, hoy es una realidad, atiende a más de 800 jóvenes que creen que un futuro mejor es posible. Además, gracias al trabajo de la gobernadora Delfina Gómez y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Naucalpan contará con una nueva secundaria y telebachillerato en la zona de Río Hondo, que garantizará el acceso a la educación de los más lejanos.
Otro de los legados del gobierno del alcalde Isaac Montoya es mejorar la habitabilidad y seguridad de las escuelas, e implementó el programa Transformando Espacios Educativos en beneficio de 53 escuelas y mejorando las condiciones escolares de 18 mil alumnos.
A través del programa “Impulsando tu Educación” se entregaron estímulos económicos a 2 mil 083 estudiantes, recibieron un apoyo de 1,800 pesos por su dedicación y desempeño sobresaliente durante el ciclo escolar 2024–2025.
En un año se impulsó el Plan Hídrico de Naucalpan, se fortaleció la infraestructura hídrica, con un trabajo de reingeniería del agua, y ya hay grandes avances en obras de drenaje y rehabilitación hidráulica.
CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA
Al encabezar un gobierno que escucha, obedece, responde, transforma y honra su compromiso con la gente, el alcalde Isaac Montoya también impulsó la inclusión, se consolidó como un periodo de fortalecimiento institucional en materia jurídica.
Resultado de la Estrategia de Ordenamiento Administrativo y Saneamiento Financiero, se obtuvieron ahorros de más de 2 mil millones de pesos. Aunado a una recaudación histórica, hoy Ciudad Naucalpan se transforma.
Por último, no hay que dejar de lado que el cierre del 2025 estará marcado con el programa Comunidad Unida y Activa (COMUNA) con obras comunitarias en al menos 80 puntos de colonias con alta necesidad.
De esta manera se impulsa el autoempleo de las y los vecinos en la rehabilitación de calles, parques y banquetas. Además, se avanza en la rehabilitación de un millón de metros cuadrados de calles y avenidas.
Democracia, seguridad y posverdad
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
