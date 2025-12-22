¡Histórico Presupuesto de Egresos 2026 para Tlalnepantla!

Más de 10 Senderos Seguros y Luminosos impactaron en 120 colonias para beneficio de más de 400 mil colonos * Naucalpan ya cuenta con la Universidad Rosario Castellanos, avanza la Línea 3 del Mexicable y la rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte * Obras son amores en pro de los naucalpenses, la prioridad del alcalde

EL TOPO

En sólo un año, el alcalde Isaac Montoya Márquez impulsó un Plan de Obra Pública con una inversión histórica e inédita (el más grande de la historia), más de 150 obras en proceso; una Estrategia de Seguridad con Todo encabezada por una Guardia Municipal de proximidad; un Plan Hídrico en marcha impulsando una reingeniería del agua y diversas acciones, operativos para recuperar espacios públicos y programas que han dejan legados y más de 50 Huellas de la Transformación y 10 Senderos Seguros y Luminosos en beneficio de más de 400 mil naucalpenses.

En su Primer Informe de Gobierno, Montoya Márquez destaca que hoy Naucalpan, con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya cuenta con la Universidad Rosario Castellanos, un legado para las juventudes naucalpenses, obra postergada por administraciones pasadas; en el mismo sentido, la Línea 3 del Mexicable que con el impulso de la gobernadora Delfina Gómez tiene un avance de más del 52%.

Otra obra que será un legado es la rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte, abandonado por más de una década y hoy “avanzamos con recursos propios”.

Otro de los grandes avances del Gobierno de la Esperanza en Naucalpan es en el saneamiento del Río Hondo, la regeneración del centro urbano y proyectos de rescate ecológico como el de Los Cipreses, que son parte de los más de 30 legados, obras que nadie quiso hacer, pero hoy se superan las metas planteadas en el plan de los 100 pasos para la Transformación, dejando “huellas” y “legados” en Ciudad Naucalpan. Además, se iluminaron las Torres de Satélite y el Parque Naucalli.

GRAN PRIMER AÑO DE GOBIERNO

En este primer año de gobierno, la inversión educativa se convirtió en un factor central para disminuir los índices de pobreza y construir un entorno comunitario más armónico y justo.

No obstante, la ampliación de programas emblemas como las Becas Benito Juárez, la Escuela es Nuestra y la creación de universidades públicas como la Rosario Castellanos han contribuido a disminuir esta brecha educativa.

La Universidad Rosario Castellanos, luego de la negación del gobierno anterior, hoy es una realidad, atiende a más de 800 jóvenes que creen que un futuro mejor es posible. Además, gracias al trabajo de la gobernadora Delfina Gómez y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Naucalpan contará con una nueva secundaria y telebachillerato en la zona de Río Hondo, que garantizará el acceso a la educación de los más lejanos.

Otro de los legados del gobierno del alcalde Isaac Montoya es mejorar la habitabilidad y seguridad de las escuelas, e implementó el programa Transformando Espacios Educativos en beneficio de 53 escuelas y mejorando las condiciones escolares de 18 mil alumnos.

A través del programa “Impulsando tu Educación” se entregaron estímulos económicos a 2 mil 083 estudiantes, recibieron un apoyo de 1,800 pesos por su dedicación y desempeño sobresaliente durante el ciclo escolar 2024–2025.

En un año se impulsó el Plan Hídrico de Naucalpan, se fortaleció la infraestructura hídrica, con un trabajo de reingeniería del agua, y ya hay grandes avances en obras de drenaje y rehabilitación hidráulica.

CERCANÍA CON LA CIUDADANÍA

Al encabezar un gobierno que escucha, obedece, responde, transforma y honra su compromiso con la gente, el alcalde Isaac Montoya también impulsó la inclusión, se consolidó como un periodo de fortalecimiento institucional en materia jurídica.

Resultado de la Estrategia de Ordenamiento Administrativo y Saneamiento Financiero, se obtuvieron ahorros de más de 2 mil millones de pesos. Aunado a una recaudación histórica, hoy Ciudad Naucalpan se transforma.

Por último, no hay que dejar de lado que el cierre del 2025 estará marcado con el programa Comunidad Unida y Activa (COMUNA) con obras comunitarias en al menos 80 puntos de colonias con alta necesidad.

De esta manera se impulsa el autoempleo de las y los vecinos en la rehabilitación de calles, parques y banquetas. Además, se avanza en la rehabilitación de un millón de metros cuadrados de calles y avenidas.