Acusa empresario “fabricación de delitos”

El municipio vive un año histórico y se desploma en 40 por ciento los índices delictivos, afirma la alcaldesa Cisneros Coss

ALFREDO IBÁÑEZ

A la baja en 40 por ciento la incidencia delictiva en Ecatepec, Estado de México, principalmente en delitos como robo a casa-habitación, de vehículos y extorsiones, resultados que permitirán en 2026 consolidar los avances en materia de seguridad, afirma la alcaldesa de Morena, Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa dijo que, como consecuencia de la estrategia de seguridad municipal basada en proximidad social, prevención del delito y atención a ilícitos de alto impacto, el municipio vive un año histórico en seguridad.

Sostuvo que hay resultados claros y verificables en materia de seguridad porque su gobierno puso en marcha una estrategia para atender las causas de inseguridad, fortalecer la prevención y mantener presencia permanente en territorio.

“Bajo esta visión, Ecatepec definió una estrategia integral orientada a recuperar tranquilidad, confianza ciudadana y orden en el espacio público”, añade.

En menos de un año se logró reducir en 39 por ciento el robo de vehículo, 36 por ciento el homicidio doloso y el robo a casa-habitación, y el 31 por ciento las denuncias de extorsiones.

Añadió que hay una reducción consolidada del 40 por ciento de delitos prioritarios, ya que se asumió el reto de revertir la grave inseguridad mediante coordinación institucional, reorganización de cuadrantes, más patrullas y motocicletas, lo que mejoró tiempos de respuesta y fortaleció el vínculo con ciudadanos.

Mientras que en Prevención del Delito se priorizó atención a causas familiares y comunitarias para reducir factores de riesgo y fortalecer el tejido social, y en acciones de alto impacto se actuó con firmeza frente a estructuras delictivas, resultado de inteligencia operativa y el trabajo conjunto con Marina, Guardia Nacional y Fiscalía, bajo el esquema del Mando Unificado, alineados a la estrategia de seguridad federal.

El comisario de Seguridad Ciudadana, Edgar Machado Peña, afirma que los avances para reducir la incidencia son resultado del trabajo coordinado entre la policía municipal con fuerzas federales, estatales y autoridades de procuración de justicia en las 245 mesas de paz, además de 2 mil 949 mesas de paz vecinales, 4 mil 85 redes vecinales y 37 mil 677 dispositivos de seguridad implementados.

Señala que se ha avanzado en la confianza ciudadana, en la policía con la presencia permanente en territorio y el toque de puertas, y la acción oportuna permitió reducir 32 por ciento el número de carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía, y en septiembre incluso se redujo en un 59 por ciento la presentación de denuncias con respecto al 2024.

“Hay una coordinación efectiva, una gran colaboración y coordinación con los tres órdenes de gobierno, y un trabajo incansable de los compañeros de la dirección; ahora el reto es superar las estadísticas de lo que se hizo este año; falta mucho por hacer, pero no podemos negar que hay mujeres y hombres policías comprometidos con su municipio”, enfatiza Azucena Cisneros.