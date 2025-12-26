NACIONAL
Encuestas confirman a Ale Rojo como la mejor alcaldesa de la CDMX
C&E Research le da un 65 por ciento de aprobación ciudadana * De las Heras también la coloca como la número uno, con un 44 por ciento de intención de voto y con un 86 por ciento de ser conocida … incluso otra casa encuestadora la pone favorita para 2030 como ¡candidata presidencial!
EL TOPO
Ni hablar, al César lo de César y a Alessandra lo de Alessandra.
A diferencia de Arturo Ávila, que no lo conocen ni en Tlatelolco, la alcaldesa de la Cuauhtémoc va firme en el gusto ciudadano y gracias a su trabajo y vocación de servicio en dicha demarcación, va que vuela para una posible reelección en el 2027… e incluso una casa encuestadora la coloca como abanderada presidencial para el todavía lejano 2030.
Obras son amores y sus resultados como alcaldesa han provocado que vecinos y colonos la catapulten como una funcionaria con mucho arrastre popular, gracias a su carisma, pero sobre todo porque trabaja con ahínco, pasión y profesionalismo en la alcaldía Cuauhtémoc.
Las encuestas de los últimos días confirman que es la mejor alcaldesa de la Ciudad de México, con vocación de servicio, es un gran activo con mucho liderazgo que tiene la oposición.
ENCUESTAS LA PONEN COMO PUNTERA EN LA CDMX
Con un 65% de aprobación, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega (PRI-PAN-PRD), se posicionó como la mejor evaluada de la Ciudad de México, de acuerdo con el último Ranking de Alcaldes CDMX que realizó la encuestadora de esta casa editorial, CE Research.
El estudio ubica en segundo lugar al alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez (PAN); seguido de las morenistas Evelyn Parra Álvarez, de Venustiano Carranza; Circe Camacho Bastida, de Xochimilco; y Aleida Alavez Ruiz, de Iztapalapa, como los cinco mejor evaluados de la capital del país.
También De las Heras Demotecnia resalta que Rojo de la Vega Piccolo tiene una presencia consolidada.
De acuerdo con un sondeo, el 86% de los habitantes de la alcaldía afirma conocerla, una cifra significativamente alta que le otorga una plataforma de visibilidad robusta frente a otros actores políticos de la oposición, como Gibrán Ramírez, quien apenas alcanza un 33% de reconocimiento.
En cuanto a la calidad de la imagen pública, la alcaldesa registra un 44% de opiniones favorables (categorizadas como “Muy Buena” o “Buena”), superando al 30% que tiene una percepción negativa de su figura. Esto le otorga un balance positivo de 14 puntos, consolidando su liderazgo de opinión en la demarcación.
Según resultados del sondeo, la gestión de Alessandra Rojo de la Vega al frente de la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con el respaldo de casi la mitad de la población.
Ante la pregunta sobre el desempeño de la alcaldesa hasta el momento, el 49% de los consultados manifestó su aprobación, frente a un 43% que desaprueba su labor.
Por si lo anterior fuera poco, Ale Rojo lidera lista de presidenciables del PRI rumbo a 2030.
Una encuesta de México Elige colocó a la alcaldesa como el perfil priísta con mayor potencial de crecimiento de cara a la todavía lejana elección presidencial.
NACIONAL
Acusa empresario “fabricación de delitos”
Promovieron denuncias en mi contra para despojarme de mi patrimonio, afirma Manfred Mauricio Quintanilla Hernández
ILDEFONSO PEREYRA
El empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández denuncia que, tras salir de México en mayo de 2023, se promovieron denuncias en su contra con el objetivo de despojarlo de su patrimonio, aprovechando su ausencia y simulando actos procesales.
Quintanilla explicó que estos procedimientos están relacionados con denuncias por presuntas irregularidades cometidas por exdirectivos de CI Banco, entre ellos Roberto Pérez Estrada.
Según su versión, el exdirectivo habría tenido acceso a información confidencial de clientes con fideicomisos.
El empresario afirma que las denuncias en su contra fueron presentadas de forma coincidente después de su salida del país.
Señala que este elemento temporal no es menor y apunta a una estrategia legal para avanzar sin su presencia.
Quintanilla acusa que se habrían simulado notificaciones y construido la narrativa de una supuesta sustracción de la justicia, lo que permitió solicitar órdenes de aprehensión improcedentes.
Aclara que su detención en Estados Unidos fue migratoria, precisó su relación no operativa con Transportes Unidos Mexicanos y reitera su disposición a colaborar con autoridades.
NACIONAL
¡Histórico Presupuesto de Egresos 2026 para Tlalnepantla!
El alcalde Raciel Pérez Cruz destaca que el monto aprobado es superior a los 6 mil millones de pesos * El proyecto refleja una visión responsable y estratégica de las finanzas públicas, así como el combate frontal a la corrupción * También se aprobó la asignación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) por un monto de más de 666 millones de pesos
EL TOPO
Con la aprobación de un monto histórico del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 superior a los 6 mil millones de pesos, en Tlalnepantla se invertirá en infraestructura, sustentabilidad ambiental, servicios y obra pública, todo ello en beneficio de las y los habitantes de Nuestra Ciudad.
El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz destaca que este paquete económico redefinirá el rumbo de Tlalnepantla, toda vez que este proyecto refleja una visión responsable y estratégica de las finanzas públicas y está diseñado para atender las necesidades de la ciudadanía bajo los principios de disciplina financiera y uso eficiente de los recursos.
El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 es de 6 mil 11 millones 727 mil 420.55 pesos, mismo que fue aprobado por unanimidad por el Cuerpo Edilicio, así como la asignación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) por un monto de 666 millones 673 mil 10.58 pesos.
Pérez Cruz apunta que, previamente, este presupuesto fue aprobado de manera unánime en Comisiones Edilicias, lo cual refleja la responsabilidad, el compromiso y la altura de miras con la que todas las fuerzas políticas que integran el Cabildo han actuado durante la presente administración.
Los integrantes del Cuerpo Edilicio coincidieron en reconocer los más de 1 mil 600 millones de pesos que serán invertidos en obra pública, cifra que jamás se ha destinado a este rubro y que son el resultado del cuidado de las finanzas en el Ayuntamiento.
Asimismo, reconocieron el trabajo que se realiza en todas las dependencias bajo los principios de disciplina financiera y el esfuerzo para poder incrementar la inversión en infraestructura urbana, servicios públicos y sustentabilidad ambiental para que las y los habitantes puedan recibir la atención que merecen.
NACIONAL
Con descuentos Isaac Montoya se solidariza con naucalpenses
Aprueban bonificación por pago anual anticipado y por cumplimiento del impuesto predial y agua * En sesión previa de Cabildo por mayoría fue aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto total de 6 mil 407 millones 72 mil 549 pesos
EL TOPO
Durante sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó la propuesta del Gobierno de Naucalpan al autorizar a la Tesorería Municipal la aplicación del descuento por pago anual anticipado en una sola exhibición del impuesto predial y al Organismo Municipal del Agua OAPAS por el pago del agua, que consiste en una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente.
Del mismo modo, en sesión de Cabildo anterior, por mayoría fue aprobado el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto total de 6 mil 407 millones 72 mil 549 pesos.
Asimismo, se aprobó a la Tesorería Municipal otorgar a los contribuyentes del Impuesto Predial 2026, un estímulo fiscal por cumplimiento, consistente en una bonificación adicional del 8% en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo; con base en los registros del histórico de pagos electrónicos de la Tesorería Municipal, hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto de los últimos dos ejercicios fiscales.
Además, se autorizó otorgar una bonificación de hasta 34% en el pago del impuesto predial a personas pensionadas, o jubiladas, personas en situación de orfandad menores de 18 años, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, personas viudas, madres o padres solteros sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase dos salarios mínimos generales vigentes y personas liberadas con motivo de amnistía estatal.
También se autorizó al Organismo Municipal del Agua OAPAS la aplicación de un estímulo fiscal para el pago anual anticipado del agua, una bonificación equivalente al 8%, 6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice en una sola exhibición, durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2026 respectivamente.
Y por el pago anual anticipado, a quienes en los últimos dos años hayan cumplido en los plazos establecidos, se aplicará un estímulo adicional por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4% en el mes de enero y del 2% en el mes de febrero, respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2026.
Por último, se aprobó al OAPAS una bonificación del 36% en el pago de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, para el ejercicio fiscal 2026 a favor de pensionados y demás personas de grupos vulnerables.
