Encuestas confirman a Ale Rojo como la mejor alcaldesa de la CDMX

C&E Research le da un 65 por ciento de aprobación ciudadana * De las Heras también la coloca como la número uno, con un 44 por ciento de intención de voto y con un 86 por ciento de ser conocida … incluso otra casa encuestadora la pone favorita para 2030 como ¡candidata presidencial!

EL TOPO

Ni hablar, al César lo de César y a Alessandra lo de Alessandra.

A diferencia de Arturo Ávila, que no lo conocen ni en Tlatelolco, la alcaldesa de la Cuauhtémoc va firme en el gusto ciudadano y gracias a su trabajo y vocación de servicio en dicha demarcación, va que vuela para una posible reelección en el 2027… e incluso una casa encuestadora la coloca como abanderada presidencial para el todavía lejano 2030.

Obras son amores y sus resultados como alcaldesa han provocado que vecinos y colonos la catapulten como una funcionaria con mucho arrastre popular, gracias a su carisma, pero sobre todo porque trabaja con ahínco, pasión y profesionalismo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las encuestas de los últimos días confirman que es la mejor alcaldesa de la Ciudad de México, con vocación de servicio, es un gran activo con mucho liderazgo que tiene la oposición.

ENCUESTAS LA PONEN COMO PUNTERA EN LA CDMX

Con un 65% de aprobación, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega (PRI-PAN-PRD), se posicionó como la mejor evaluada de la Ciudad de México, de acuerdo con el último Ranking de Alcaldes CDMX que realizó la encuestadora de esta casa editorial, CE Research.

El estudio ubica en segundo lugar al alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez (PAN); seguido de las morenistas Evelyn Parra Álvarez, de Venustiano Carranza; Circe Camacho Bastida, de Xochimilco; y Aleida Alavez Ruiz, de Iztapalapa, como los cinco mejor evaluados de la capital del país.

También De las Heras Demotecnia resalta que Rojo de la Vega Piccolo tiene una presencia consolidada.

De acuerdo con un sondeo, el 86% de los habitantes de la alcaldía afirma conocerla, una cifra significativamente alta que le otorga una plataforma de visibilidad robusta frente a otros actores políticos de la oposición, como Gibrán Ramírez, quien apenas alcanza un 33% de reconocimiento.

En cuanto a la calidad de la imagen pública, la alcaldesa registra un 44% de opiniones favorables (categorizadas como “Muy Buena” o “Buena”), superando al 30% que tiene una percepción negativa de su figura. Esto le otorga un balance positivo de 14 puntos, consolidando su liderazgo de opinión en la demarcación.

Según resultados del sondeo, la gestión de Alessandra Rojo de la Vega al frente de la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con el respaldo de casi la mitad de la población.

Ante la pregunta sobre el desempeño de la alcaldesa hasta el momento, el 49% de los consultados manifestó su aprobación, frente a un 43% que desaprueba su labor.

Por si lo anterior fuera poco, Ale Rojo lidera lista de presidenciables del PRI rumbo a 2030.

Una encuesta de México Elige colocó a la alcaldesa como el perfil priísta con mayor potencial de crecimiento de cara a la todavía lejana elección presidencial.