Isaac Montoya cierra el 2025 entregando obras en Naucalpan

La rehabilitación con concreto hidráulico del Polígono de El Chamizal beneficia a las calles Benito Juárez, Gustavo Díaz Ordaz y Diagonal Centenario

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, concluye el 2025 con la entrega de diversas obras, el tramo recién reabierto del Periférico Norte totalmente rehabilitado, el boulevard Luis Donaldo Colosio también intervenido y la rehabilitación con concreto hidráulico del Polígono de El Chamizal en beneficio de las calles Benito Juárez, Gustavo Díaz Ordaz y Diagonal Centenario.

Vecinos de la colonia El Chamizal, en la entrega de esta rehabilitación integral, agradecieron al presidente municipal, porque durante los 50 años de haberse instalado la colonia aseguraron no tener alguna intervención.

Con esta obra, que beneficia a más de 76 mil habitantes, El Chamizal logrará una mejor conectividad con las comunidades Mártires de Río Blanco, La Tolva y Centenario, entre otras, y sobre todo la reducción de tiempos de traslado.

En el marco del cierre de este 2025, el sitio conocido como el Asta Bandera del Chamizal, punto neurálgico, hoy luce con alumbrado público, luminarias nuevas y colocación de luminarias tipo led de 50 y 100w, concreto hidráulico de la mayor resistencia, drenaje e infraestructura hidráulica adecuada.

La obra que se realizó en una extensión de más de 650 metros lineales, mejoró las condiciones y tiempos de traslado; otorga cruces seguros; fortaleció la conectividad y la infraestructura urbana del municipio, contribuyendo a elevar la calidad de vida de los naucalpenses.

Además, se hicieron obras complementarias como la rehabilitación de banqueta, de rampa de concreto premezclado y de guarniciones, banquetas y bolardos.

Montoya Márquez afirma que acude a las comunidades históricamente olvidadas y que padecieron abandono y desdén de otros gobiernos. Además, se intervendrán los andadores para mejorar la calidad de vida de las familias.

En esta comunidad, el presidente municipal destacó que, se trabaja no sólo pensando en un gobierno de tres años, sino para la posteridad y por décadas pensando siempre en beneficiar a la mayor cantidad de la población con mejores calles y espacios públicos para dejar Huellas de la Transformación de un gobierno que aplica los recursos en donde se requiere.

En el Chamizal, igual que en la avenida Minas Palacio, se hizo una obra profunda, se trabajó también en la infraestructura hidráulica caduca que, durante décadas se dejó de hacer.

Entre las acciones que se realizaron en terracerías, la demolición de carpeta de concreto asfáltico y la conformación, afine, nivelación y compactación. En el drenaje, la renivelación de brocales de pozos de visita existentes.

