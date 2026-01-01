En sólo un año Raciel Pérez tiene un gobierno de resultados en Tlalnepantla

La alcaldesa de la Cuauhtémoc es una esperanza para las elecciones del 2027 y 2030 * “Ningún derecho debe retroceder. No hay un hacia atrás”, afirma de manera categórica la también activista, feminista y ambientalista

EL TOPO

No cabe duda que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, es una auténtica lideresa de la oposición rumbo a las elecciones del 2027 y 2030.

La oposición en México, aún sin recuperarse del tsunami electoral llamado Morena, tiene en la alcaldesa de Cuauhtémoc, Rojo de la Vega Piccolo, una esperanza para remontar la batalla política, de cara a las elecciones legislativas de 2027 y las presidenciales de 2030.

Alessandra Rojo de la Vega logró la hazaña de arrebatar al oficialismo la joya de la corona de la capital en los comicios del año pasado, en un momento en que Morena lo ganaba todo: la compleja, conflictiva y muy dinámica alcaldía Cuauhtémoc.

La demarcación tiene su importancia, es la sede de Palacio Nacional, del Senado de la República, del Palacio de Ayuntamiento, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Congreso capitalino, de barrios elegantes como Condesa, Juárez y Roma, y de una de las avenidas más hermosas del mundo: Paseo de la Reforma.

Pese a una serie de ataques que ha sufrido y que ha salido avante, resulta que el Congreso capitalino, dominado por Morena, ha creado una comisión especial para investigar a la alcaldesa, que advierte una maniobra para destituirla. “Yo trato de seguir, con todo y miedo. Pero hay que ser valientes”, comparte. “Mi reflexión es que por algo estoy en este mundo y en este espacio. Han sido muchos los intentos de callarnos. Si no somos nosotras quienes le arrebatemos los espacios al sistema corrupto, ¿quién lo hará?”.

Ale Rojo es muy activa en redes sociales, donde publica desde aspectos de su trabajo y su vida personal hasta denuncias.

Más que alcaldesa, Rojo es activista, defensora de las mujeres y tiene una agenda que apuesta por el feminismo y la lucha contra la corrupción.

“Ningún derecho debe retroceder. No hay un hacia atrás”, asienta de manera categórica la también ambientalista.

DENUNCIA DIFUSIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

Rojo de la Vega denunció y ratificó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) la difusión de información relacionada con su domicilio particular, hecho que calificó como un acto que pone en riesgo a su familia y busca silenciarla mediante la intimidación.

A través de un video difundido en sus redes sociales, señala que ninguna persona puede ocultarse en el anonimato ni utilizar el poder para perseguirla o ejercer violencia en su contra.

Subraya que la divulgación de sus datos personales representa una amenaza directa no solo para ella, sino para su entorno familiar.

“Vengo como mujer libre, como mamá y como alcaldesa que no se deja doblar. Difundir mi domicilio y mis datos personales pone en riesgo a mi familia, no sólo a mí”, expresó.

“Han querido intimidarme con mentiras, me exponen con mentiras y con toda la fuerza del Estado, con millones que le invierten, se meten con mi familia que nada tiene que ver con política”, enfatiza la alcaldesa.

Señala que Morena la ha acusado de diversas irregularidades y ha impulsado acciones para buscar su destitución como alcaldesa de Cuauhtémoc.

Ante los hechos, no hay duda que Ale Rojo es una alcaldesa y activista incómoda para Morena. Su cercanía con la ciudadanía la mantiene con alta preferencia en el corazón de los colonos y vecinos de la Cuauhtémoc… y eso molesta en los cuartos de guerra del partido guinda.