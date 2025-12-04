Ernestina Godoy y Omar García fortalecen la coordinación en seguridad

Se nota la mano firme de la exfiscal capitalina con los nuevos nombramientos que realizó en la FGR * Godoy ya había trabajado con algunos miembros del equipo del titular de la SSPC, incluyendo a César Oliveros y Héctor Elizalde, por lo que hay confianza plena en que habrá mayor colaboración con los titulares del Gabinete de Seguridad

ERIC GARCÍA

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirma de forma enfática que “va a mejorar la coordinación” entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR) con la llegada de Ernestina Godoy Ramos, así como con los cambios internos que hizo, mediante los cuales designó a nuevos titulares en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y en la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

García Harfuch señala que siempre hubo “muy buena coordinación” con el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, quien renunció a su cargo para ser postulado a una embajada en Europa, concretamente en Alemania.

“Lo que buscamos es eso, fortalecer la coordinación. Teníamos una muy buena coordinación. Ahora, con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer, pues esperamos todavía una mejor coordinación. Estamos convencidos de que así va a ser”, dijo.

NUEVA ERA

Godoy Ramos, exconsejera Jurídica de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta el pasado jueves, llegó el pasado viernes como encargada del Despacho de la FGR.

Llegando y prendiendo lumbre, pues ese mismo día nombró a César Oliveros Aparicio como fiscal de la FEMDO y Héctor Elizalde Mora como titular de la AIC, ambos colaboradores muy cercanos de Omar García Harfuch.

Omar García destaca que Godoy ya había trabajado con algunos miembros de su equipo, incluyendo a César Oliveros y Héctor Elizalde, quienes cuentan con varios años de experiencia en coordinación; por ello, confió en que la colaboración con los titulares del Gabinete de Seguridad mejorará.

Es así como Omar García Harfuch es el hombre fuerte de seguridad en el país, quien siempre ha reiterado que “se trabaja para alcanzar la paz a nivel nacional”.