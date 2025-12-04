Ale Rojo va por soluciones que se sientan en las calles

La alcaldesa de la Cuauhtémoc preside el Consejo de Agenda 2030, organismo, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU * El COA 2030 coordinará acciones para mejorar la calidad de vida en las 33 colonias de la demarcación

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo preside la instalación y toma de protesta del Consejo de Agenda 2030 (COA 2030) de la Alcaldía Cuauhtémoc, un organismo que coordinará acciones específicas para mejorar la calidad de vida en las colonias, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU.

Durante el evento, llevado a cabo en el Huerto Roma Verde, la alcaldesa subraya que la Cuauhtémoc enfrenta retos urgentes que requieren coordinación real: Falta de áreas verdes, infraestructura hidráulica antigua, inundaciones recurrentes, desigualdad social y los efectos del cambio climático, especialmente en colonias con menos sombra y menos acceso a servicios.

Recuerda Rojo de la Vega Piccolo que estos problemas no se resuelven con discursos, sino trabajando de la mano con vecinas y vecinos, organizaciones, especialistas y autoridades de todos los niveles.

“El COA 2030 será un espacio de acción, no un trámite. La sostenibilidad sin justicia social no existe y la acción climática sin derechos humanos tampoco. Nuestro compromiso es construir soluciones que se sientan en las calles, en la vida diaria de la gente”, afirma la también feminista al tomar protesta a las y los integrantes.

Los ODS son una agenda global que busca atender problemas que ya impactan directamente la vida cotidiana: el acceso al agua, las desigualdades sociales, la contaminación, la falta de áreas verdes, la infraestructura deteriorada, la seguridad, la movilidad y la resiliencia ante el cambio climático.

Con el COA 2030, la Cuauhtémoc se convierte en la primera alcaldía de la Ciudad de México en contar con un consejo propio para dar seguimiento local y comunitario a esta agenda internacional.

El COA 2030 está integrado por la persona titular de la Alcaldía, quien lo preside; todas las direcciones generales y ejecutivas; tres integrantes del Concejo de la demarcación, además de representantes de sociedad civil, academia, sector privado y finalmente, un representante de COPACO por cada Coordinación Territorial.

Esta integración permite que decisiones, proyectos y diagnósticos no se definan desde un escritorio, sino con la participación de quienes viven, trabajan, investigan, invierten y organizan acciones en el territorio.

El consejo tendrá como tareas evaluar políticas públicas, proponer proyectos, dar seguimiento a acciones ambientales, sociales y de infraestructura, promover educación ambiental y crear comités que incorporen a distintos sectores de la población.

El objetivo: que la Cuauhtémoc avance hacia una demarcación más segura, resiliente, verde y justa, con beneficios visibles para sus 33 colonias.

La instalación del COA 2030 se llevó a cabo con la presencia de Mauricio Bonilla, director ejecutivo del Pacto Global México, además de representantes del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, la Embajada de Rusia, Alianza Mexicana-Alemana del Cambio Climático y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, además de empresas y organizaciones de la sociedad civil.