Raciel Pérez combate el hambre y la desnutrición
Operan en Tlalnepantla, Estado de México, 24 Cocinas del Bienestar * El alcalde impulsa la iniciativa para que todas y todos tengan acceso a comidas balanceadas y elaboradas con alimentos de primera calidad * Con esta acción se contribuye a la economía de los sectores vulnerables
Desayunos y comidas deliciosas, nutritivas y balanceadas se sirven en las “Cocinas del Bienestar”, una iniciativa del gobierno municipal que encabeza Raciel Pérez Cruz para que todas y todos los habitantes de Tlalnepantla consuman alimentos de calidad sin afectar su economía.
Estos espacios se encuentran distribuidos de manera estratégica en todo el territorio, para apoyar principalmente a los sectores vulnerables, quienes por 15 pesos pueden acceder a desayunos y comidas completas que les brindan energía para llevar a cabo sus actividades cotidianas.
En diferentes inauguraciones de las “Cocinas del Bienestar”, Pérez Cruz comentó que otro de los objetivos de este programa es que las y los encargados de poner comida en las mesas de sus hogares, cuenten con más tiempo que pueden invertir en su bienestar y recreación, toda vez que la elaboración de los alimentos toma bastante tiempo que puede ser aprovechado en distintas actividades.
En diferentes comunidades, personas que asisten a estos comedores han contribuido a la reconstrucción del tejido social al estrechar lazos, y más allá de compartir los alimentos, intercambian vivencias y experiencias, además de que comentan posibles soluciones sobre las diversas afectaciones que hay en sus localidades.
El alcalde también ha reconocido a las personas encargadas de operar las Cocinas del Bienestar en Tlalnepantla Oriente y Poniente, quienes ponen todo su esfuerzo y dedicación para brindar un servicio de calidad a los asistentes con alimentos sabrosos y nutritivos.
Más de 570 alumnos del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (Ittla) plantel Oriente también son beneficiados con este programa para que la comunidad estudiantil cubra su necesidad de alimentación por un costo de recuperación sin afectar la economía de los padres de familia.
Con este programa municipal, el edil Pérez Cruz ratifica su compromiso para que, en Nuestra Ciudad, todas y todos adquieran comidas balanceadas y con ese sabor casero que deleita el paladar, porque así es como Tlalnepantla Renace.
Eficiencia en los servicios públicos, pilar esencial para Tlalnepantla
Con 70 nuevas unidades se regularizó la recolección de basura en Tlalnepantla * En el primer año de la administración 2025-2027 que encabeza el alcalde Raciel Pérez Cruz, se liberaron las vialidades con el retiro de 2 mil bienes mostrencos y 638 vehículos
Para el Gobierno de Tlalnepantla, que encabeza el Alcalde Raciel Pérez Cruz, la prestación eficiente de los servicios públicos es un pilar esencial para construir una ciudad más habitable, segura y sostenible. Por ello, se implementaron diversas acciones y operativos para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos del municipio.
Con responsabilidad financiera y combatiendo la corrupción en todas las dependencias del Ayuntamiento, fue posible la adquisición de 70 nuevos camiones de basura que recorren las 265 comunidades de Tlalnepantla, mismos que recolectaron 152 mil 737 toneladas de residuos sólidos urbanos depositados en el Relleno Sanitario Municipal durante el presente año.
Al inicio del actual periodo, se encontró un parque vehicular prácticamente chatarrizado e inservible, situación que dificultó brindar un servicio eficiente a la ciudadanía sobre la recolección de residuos sólidos.
En sus diferentes recorridos que realizó el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz por colonias, pueblos y fraccionamientos, el Edil hizo un llamado a las y los habitantes para evitar depositar cascajo de forma ilegal en la vía pública, ya que esto genera diversos problemas en las comunidades. Mediante diversos dispositivos, se retiraron 569 toneladas de este material que obstaculizaba banquetas, calles y avenidas, y que ponía en peligro a transeúntes y conductores.
Una de las más sentidas demandas por parte de la ciudadanía es el bacheo, para dar atención a esta problemática, la Dirección General de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano intervino 45 mil 88 metros cuadrados de superficie y así garantizar una movilidad más segura para los automovilistas.
Las quejas ciudadanas en el tema de la colocación de bienes mostrencos también tuvieron respuesta por parte de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de Tlalnepantla con la implementación del operativo “Calle Libre”, esta política pública tuvo como resultado el retiro de 2 mil bienes mostrencos, equivalente a más de 7 toneladas de objetos colocados ilegalmente en calles de Nuestra Ciudad.
También, como parte de dicha iniciativa municipal, se llevaron a cabo 638 intervenciones para el retiro de automóviles, de éstos, 184 fueron enviados a depósitos para su resguardo y posible chatarrización. Otros 454 vehículos fueron retirados de las calles de forma voluntaria por sus propietarios, contribuyendo a la recuperación del espacio público.
Con estas acciones, la Administración 2025-2027 que encabeza Raciel Pérez Cruz hace frente con pasión y trabajo a las dificultades heredadas del gobierno pasado, diseñando una estrategia clara para estabilizar las finanzas públicas, fortalecer la estructura institucional y, de esa forma, devolver la capacidad operativa municipal, porque Tlalnepantla Renace.
En Tlalnepantla se invierte en el futuro de las juventudes
El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz afirma que seguirá apoyando a este sector poblacional * El programa Juventudes Haciendo Historia benefició a mil 500 jóvenes * Se entregaron 22 mil libros del inglés “Connect Our Village”
En este primer año de la Administración que encabeza el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, el apoyo a las juventudes de Tlalnepantla estuvo presente con diversos apoyos y políticas públicas que garantizan un mejor futuro a quienes más que una promesa, son una realidad para el desarrollo de Nuestra Ciudad.
A través del programa municipal “Juventudes Haciendo Historia”, 1 mil 500 jóvenes recibirán un apoyo bimestral por 1 mil 400 pesos a quienes cursan una licenciatura o posgrado en instituciones públicas o privadas con un promedio mínimo de 8.0 y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social.
Con relación a esta política pública, el Alcalde Raciel Pérez Cruz aseguró que continuará beneficiando a los jóvenes el próximo año, además de que se redoblarán esfuerzos para incrementar el número apoyos y que puedan concluir sus estudios en busca de mejorar sus condiciones y elevar su calidad de vida.
Aseguró que estas acciones forman parte de la estrategia implementada por el Gobierno de México que preside la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para apoyar la economía familiar con la entrega de becas Rita Cetina y Benito Juárez, mismas que seguirán llegando a más personas para incrementar el nivel educativo.
Otro ejemplo del compromiso que persiste en materia educativa por parte del Gobierno Municipal es la entrega de 22 mil libros de inglés “Connect Our Village” que fueron distribuidos en diversas escuelas de la demarcación.
En un entorno globalizado como en el que vivimos actualmente, el idioma inglés se ha convertido más que en una simple herramienta, se trata del idioma de los negocios y la productividad, por lo que el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz exhortó al alumnado a aprovechar al máximo estos ejemplares y plantearse el dominio de esta lengua como una meta de vida.
“Desde el Gobierno Municipal estamos contribuyendo a la formación de profesionistas integrales de Nuestra Ciudad, hoy México está insertado en un esquema muy productivo de comercio internacional y de intercambios culturales nunca visto, con estos libros, las y los alumnos podrán abrir cualquier puerta que les permita acceder a un mejor empleo”, expresó.
Durante este primer año de gobierno, Pérez Cruz colocó a las juventudes como uno de los principales ejes de acción, esto para saldar una deuda con ellas y ellos por tantos años de abandono, es así como de la mano de las y los jóvenes Tlalnepantla Renace.
Raciel Pérez abate la inseguridad y recupera la confianza ciudadana en la policía
Bajan en 30 por ciento los delitos de alto impacto en Tlalnepantla, Estado de México
Luego de recibir un cuerpo de seguridad que lejos de proteger a la población generaban temor y desconfianza, uno de los compromisos más firmes asumidos por el actual Gobierno de Tlalnepantla es el abatimiento de la inseguridad y recuperar la confianza ciudadana en la corporación policiaca.
El Alcalde, Raciel Pérez Cruz afirmó que ante este escenario asumió el reto de implementar una estrategia integral para la Construcción de Paz y el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, basada en la proximidad social, la inteligencia operativa, la prevención de las violencias, la intervención territorial coordinada y la depuración de los cuerpos policiales.
Como resultado de este trabajo hay avances contundentes en la disminución de diversos delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo de 2024:
Se registró una reducción general del 30% en los delitos de alto impacto, destacando disminuciones relevantes como el 33% en feminicidio; 29 % en homicidio doloso, 15% en lesiones dolosas, 58% en robo a casa habitación, 26% en robo a transeúnte, 28% en robo a transporte de carga, y 40% en robo de vehículos.
“Estos avances son consecuencia de una estrategia de seguridad que fue diseñada desde el territorio y para el territorio, y considerando variables como el nivel de riesgo, la densidad poblacional, las dinámicas comunitarias y los patrones de incidencia delictiva, lo que permitió orientar el trabajo en campo, focalizar recursos y establecer una presencia estratégica en zonas prioritarias”, aseguró el Edil.
Como resultado del esfuerzo operativo, 778 presuntos inculpados fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos de alto impacto como portación, tráfico y acopio de armas prohibidas y robo de vehículos, y 1 mil 780 personas infractoras fueron remitidas ante el juez cívico.
DEPURACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD
En este rubro, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, refirió que en numerosos casos se detectaron conductas indebidas y abusos de poder por parte de elementos y mandos policiacos, lo que hacía indispensable depurar, profesionalizar y dignificar el servicio policial.
En este contexto se dieron de baja a 120 elementos y se robustecieron los mecanismos de control interno y se integraron expedientes para esclarecer presuntas faltas administrativas derivadas de denuncias, quejas e incidencias recibidas.
Durante el primer año de Gobierno se iniciaron 610 expedientes y se solicitó a la Comisión de Honor y Justicia iniciar procedimientos administrativos contra personal señalado por posibles irregularidades. Como resultado, se abrieron 81 expedientes y se iniciaron 35 procedimientos, de los cuales 12 cuentan ya con resoluciones emitidas conforme a la normatividad aplicable.
PROFESIONALIZACIÓN UNIFORMADA
Pérez Cruz advirtió que la depuración del cuerpo policial sólo puede sostenerse si va acompañada de un proceso continuo de profesionalización, por ello 200 policías fueron capacitados en Competencias Básicas de la Función Policial y 300 participaron en el curso Informe Policial Homologado (IPH) y Registro Nacional de Detenciones (RND).
También con la finalidad de que las y los elementos cuenten con la Licencia Oficial para la portación de armas de fuego, se aplicaron mil 215 exámenes psicológicos y toxicológicos, donde se invirtieron 1 millón 409 mil 400 pesos.
Además se adquirieron 160 unidades y 20 motocicletas, todas equipadas conforme a los estándares operativos necesarios para una intervención efectiva en el territorio, y se entregaron 2 mil 500 uniformes a 1 mil 241 elementos policiacos, lo que derivó en un inversión de asciende a más de 220 millones de pesos.
Raciel Pérez combate el hambre y la desnutrición
Eficiencia en los servicios públicos, pilar esencial para Tlalnepantla
En Tlalnepantla se invierte en el futuro de las juventudes
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
