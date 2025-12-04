PRD-CDMX, por la transparencia y rendición de cuentas: Nora Arias

Se regresará al erario el 100% de sus prerrogativas, afirma la diputada del Sol Azteca en el Congreso de la capital del país

ERIC GARCÍA

La diputada del PRD en el Congreso de la capital, Nora Arias Contreras, informa que regresará al erario el 100% de las prerrogativas de 2025 correspondientes al Partido de la Revolución Democrática, una vez que sean entregadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Dijo que se está a la espera de que el organismo electoral sesione para acatar la resolución del Tribunal Electoral, en donde conmina al IECM a que reconozca todos los trámites, documentos y nombramientos realizados por Arias Contreras, en cuanto al registro del Sol Azteca en la ciudad capital.

La determinación de devolver las prerrogativas la tomará la dirigencia del PRD-CDMX mediante sesión del Consejo Estatal perredista, máximo órgano de representación y decisiones, en cuanto los recursos sean depositados al instituto político.

Arias Contreras, quien fue designada presidenta del PRD por el citado Consejo y de lo cual se informó oportunamente al IECM, explicó que la decisión se tomará debido a que la falta de definiciones por parte de las autoridades electorales hará imposible justificar el uso de los recursos, conforme a la ley en la materia.

“Se trata de una decisión de la mayor importancia, en una acción de transparencia y rendición de cuentas claras, toda vez que cualquier otro dirigente –como lo hicieron anteriormente- al frente del partido habría buscado la manera de justificar los recursos financieros sin haber realizado trabajo político como lo marca la norma electoral”, argumenta la diputada Nora Arias.

Además, explica que se tienen adeudos de servicios correspondientes a los comités de las 16 alcaldías, así como al pago de la nómina de los trabajadores, que no han recibido sus quincenas por la situación en la que se encuentra el partido desde hace más de un año.

“Por eso exhortamos a las autoridades electorales a que cumplan lo antes posible con sus obligaciones, a fin de que el PRD-Ciudad de México esté en condiciones de hacer frente a sus responsabilidades como fuerza política que lleva poco más de un año sin realizar actividades partidistas”, enfatiza Arias Contreras.