NACIONAL
En Tlalnepantla el agua es vida
Con 7 nuevos pozos Raciel Pérez lleva el vital líquido a las comunidades * El acalde informa que, de éstos, 3 forman parte del Plan Estratégico de Oriente impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo * En el primer año de gobierno, se distribuyeron 30 millones 800 mil litros de agua
EL TOPO
Llevar el vital líquido a los hogares de las y los habitantes de Tlalnepantla es uno de los principales objetivos del Gobierno Municipal que encabeza Raciel Pérez Cruz, por ello se impulsó la perforación de 7 nuevos pozos en la demarcación.
El alcalde informa que, a través del Plan Estratégico para el Rescate del Oriente del Estado de México, propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se perforan 3 de éstos 7 pozos en esta región del municipio.
Agrega que, como resultado del combate a la corrupción en todas las áreas que conforman el OPDM, se cuenta con los recursos para la habilitación de 2 pozos más en Tlalnepantla Oriente y 2 más en Poniente, inversión con la que se busca llevar el vital líquido a los hogares de las y los habitantes de Nuestra Ciudad.
Pérez Cruz puntualiza que en las unidades habitacionales El Tenayo y El Rosario, se dieron inicio a los trabajos de perforación de dos nuevos pozos, con una inversión superior a los 36 millones de pesos provenientes de recursos propios, lo que refleja el compromiso conjunto de la ciudadanía y la Administración Municipal con un modelo de abastecimiento de agua más sostenible, eficiente y autosuficiente.
ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MUNICIPAL
Asimismo, se invirtieron 5 millones 625 mil pesos en la red de distribución y alcantarillado, logrando la reparación de 10 mil 490 fugas de agua potable y de 107 socavones, además de llevar a cabo 4 mil 153 bacheos.
Para mitigar el desabasto parcial generado por estos desperfectos en las líneas, de manera oportuna se distribuyeron 30 millones 800 mil litros de agua potable mediante 3 mil 80 entregas en camiones cisterna.
Con la finalidad de prevenir inundaciones, reducir riesgos de salud pública y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de saneamiento, el alcalde Raciel Pérez Cruz destaca la ejecución de extensas labores de desazolve en 50 comunidades, que incluyeron 309 kilómetros de líneas de agua residual; limpieza de 4 mil 375 pozos de visita y de 4 mil 562 coladeras pluviales, así como 1 mil 163 rejillas de piso y 427 rejillas de tormenta, en beneficio de 256 mil habitantes.
En Tlalnepantla el compromiso de que el agua llegue a todas y todos está más presente que nunca, por lo que el próximo año se continuará con dichas acciones y se redoblarán esfuerzos en esta materia, Tlalnepantla Renace.
NACIONAL
PRD-CDMX, por la transparencia y rendición de cuentas: Nora Arias
Se regresará al erario el 100% de sus prerrogativas, afirma la diputada del Sol Azteca en el Congreso de la capital del país
ERIC GARCÍA
La diputada del PRD en el Congreso de la capital, Nora Arias Contreras, informa que regresará al erario el 100% de las prerrogativas de 2025 correspondientes al Partido de la Revolución Democrática, una vez que sean entregadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Dijo que se está a la espera de que el organismo electoral sesione para acatar la resolución del Tribunal Electoral, en donde conmina al IECM a que reconozca todos los trámites, documentos y nombramientos realizados por Arias Contreras, en cuanto al registro del Sol Azteca en la ciudad capital.
La determinación de devolver las prerrogativas la tomará la dirigencia del PRD-CDMX mediante sesión del Consejo Estatal perredista, máximo órgano de representación y decisiones, en cuanto los recursos sean depositados al instituto político.
Arias Contreras, quien fue designada presidenta del PRD por el citado Consejo y de lo cual se informó oportunamente al IECM, explicó que la decisión se tomará debido a que la falta de definiciones por parte de las autoridades electorales hará imposible justificar el uso de los recursos, conforme a la ley en la materia.
“Se trata de una decisión de la mayor importancia, en una acción de transparencia y rendición de cuentas claras, toda vez que cualquier otro dirigente –como lo hicieron anteriormente- al frente del partido habría buscado la manera de justificar los recursos financieros sin haber realizado trabajo político como lo marca la norma electoral”, argumenta la diputada Nora Arias.
Además, explica que se tienen adeudos de servicios correspondientes a los comités de las 16 alcaldías, así como al pago de la nómina de los trabajadores, que no han recibido sus quincenas por la situación en la que se encuentra el partido desde hace más de un año.
“Por eso exhortamos a las autoridades electorales a que cumplan lo antes posible con sus obligaciones, a fin de que el PRD-Ciudad de México esté en condiciones de hacer frente a sus responsabilidades como fuerza política que lleva poco más de un año sin realizar actividades partidistas”, enfatiza Arias Contreras.
NACIONAL
Ernestina Godoy y Omar García fortalecen la coordinación en seguridad
Se nota la mano firme de la exfiscal capitalina con los nuevos nombramientos que realizó en la FGR * Godoy ya había trabajado con algunos miembros del equipo del titular de la SSPC, incluyendo a César Oliveros y Héctor Elizalde, por lo que hay confianza plena en que habrá mayor colaboración con los titulares del Gabinete de Seguridad
ERIC GARCÍA
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirma de forma enfática que “va a mejorar la coordinación” entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR) con la llegada de Ernestina Godoy Ramos, así como con los cambios internos que hizo, mediante los cuales designó a nuevos titulares en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y en la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
García Harfuch señala que siempre hubo “muy buena coordinación” con el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, quien renunció a su cargo para ser postulado a una embajada en Europa, concretamente en Alemania.
“Lo que buscamos es eso, fortalecer la coordinación. Teníamos una muy buena coordinación. Ahora, con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer, pues esperamos todavía una mejor coordinación. Estamos convencidos de que así va a ser”, dijo.
NUEVA ERA
Godoy Ramos, exconsejera Jurídica de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta el pasado jueves, llegó el pasado viernes como encargada del Despacho de la FGR.
Llegando y prendiendo lumbre, pues ese mismo día nombró a César Oliveros Aparicio como fiscal de la FEMDO y Héctor Elizalde Mora como titular de la AIC, ambos colaboradores muy cercanos de Omar García Harfuch.
Omar García destaca que Godoy ya había trabajado con algunos miembros de su equipo, incluyendo a César Oliveros y Héctor Elizalde, quienes cuentan con varios años de experiencia en coordinación; por ello, confió en que la colaboración con los titulares del Gabinete de Seguridad mejorará.
Es así como Omar García Harfuch es el hombre fuerte de seguridad en el país, quien siempre ha reiterado que “se trabaja para alcanzar la paz a nivel nacional”.
NACIONAL
Ale Rojo va por soluciones que se sientan en las calles
La alcaldesa de la Cuauhtémoc preside el Consejo de Agenda 2030, organismo, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU * El COA 2030 coordinará acciones para mejorar la calidad de vida en las 33 colonias de la demarcación
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo preside la instalación y toma de protesta del Consejo de Agenda 2030 (COA 2030) de la Alcaldía Cuauhtémoc, un organismo que coordinará acciones específicas para mejorar la calidad de vida en las colonias, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU.
Durante el evento, llevado a cabo en el Huerto Roma Verde, la alcaldesa subraya que la Cuauhtémoc enfrenta retos urgentes que requieren coordinación real: Falta de áreas verdes, infraestructura hidráulica antigua, inundaciones recurrentes, desigualdad social y los efectos del cambio climático, especialmente en colonias con menos sombra y menos acceso a servicios.
Recuerda Rojo de la Vega Piccolo que estos problemas no se resuelven con discursos, sino trabajando de la mano con vecinas y vecinos, organizaciones, especialistas y autoridades de todos los niveles.
“El COA 2030 será un espacio de acción, no un trámite. La sostenibilidad sin justicia social no existe y la acción climática sin derechos humanos tampoco. Nuestro compromiso es construir soluciones que se sientan en las calles, en la vida diaria de la gente”, afirma la también feminista al tomar protesta a las y los integrantes.
Los ODS son una agenda global que busca atender problemas que ya impactan directamente la vida cotidiana: el acceso al agua, las desigualdades sociales, la contaminación, la falta de áreas verdes, la infraestructura deteriorada, la seguridad, la movilidad y la resiliencia ante el cambio climático.
Con el COA 2030, la Cuauhtémoc se convierte en la primera alcaldía de la Ciudad de México en contar con un consejo propio para dar seguimiento local y comunitario a esta agenda internacional.
El COA 2030 está integrado por la persona titular de la Alcaldía, quien lo preside; todas las direcciones generales y ejecutivas; tres integrantes del Concejo de la demarcación, además de representantes de sociedad civil, academia, sector privado y finalmente, un representante de COPACO por cada Coordinación Territorial.
Esta integración permite que decisiones, proyectos y diagnósticos no se definan desde un escritorio, sino con la participación de quienes viven, trabajan, investigan, invierten y organizan acciones en el territorio.
El consejo tendrá como tareas evaluar políticas públicas, proponer proyectos, dar seguimiento a acciones ambientales, sociales y de infraestructura, promover educación ambiental y crear comités que incorporen a distintos sectores de la población.
El objetivo: que la Cuauhtémoc avance hacia una demarcación más segura, resiliente, verde y justa, con beneficios visibles para sus 33 colonias.
La instalación del COA 2030 se llevó a cabo con la presencia de Mauricio Bonilla, director ejecutivo del Pacto Global México, además de representantes del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, la Embajada de Rusia, Alianza Mexicana-Alemana del Cambio Climático y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, además de empresas y organizaciones de la sociedad civil.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Marchas y plantones, las armas perfectas del chantaje
¡Genio y figura…! AMLO amenaza con tomar las calles
En Tlalnepantla el agua es vida
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
NACIONALHace 4 días
Raciel Pérez abate la inseguridad y recupera la confianza ciudadana en la policía
-
NACIONALHace 3 días
En Tlalnepantla se invierte en el futuro de las juventudes
-
NACIONALHace 2 días
Eficiencia en los servicios públicos, pilar esencial para Tlalnepantla
-
NACIONALHace 1 día
Raciel Pérez combate el hambre y la desnutrición
-
NACIONALHace 14 horas
Ale Rojo va por soluciones que se sientan en las calles
-
NACIONALHace 14 horas
Ernestina Godoy y Omar García fortalecen la coordinación en seguridad
-
TEXTUAL-ESHace 15 horas
Trabajadores pobres en México
-
NACIONALHace 13 horas
PRD-CDMX, por la transparencia y rendición de cuentas: Nora Arias