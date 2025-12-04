En Tlalnepantla el agua es vida

Con 7 nuevos pozos Raciel Pérez lleva el vital líquido a las comunidades * El acalde informa que, de éstos, 3 forman parte del Plan Estratégico de Oriente impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo * En el primer año de gobierno, se distribuyeron 30 millones 800 mil litros de agua

Llevar el vital líquido a los hogares de las y los habitantes de Tlalnepantla es uno de los principales objetivos del Gobierno Municipal que encabeza Raciel Pérez Cruz, por ello se impulsó la perforación de 7 nuevos pozos en la demarcación.

El alcalde informa que, a través del Plan Estratégico para el Rescate del Oriente del Estado de México, propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se perforan 3 de éstos 7 pozos en esta región del municipio.

Agrega que, como resultado del combate a la corrupción en todas las áreas que conforman el OPDM, se cuenta con los recursos para la habilitación de 2 pozos más en Tlalnepantla Oriente y 2 más en Poniente, inversión con la que se busca llevar el vital líquido a los hogares de las y los habitantes de Nuestra Ciudad.

Pérez Cruz puntualiza que en las unidades habitacionales El Tenayo y El Rosario, se dieron inicio a los trabajos de perforación de dos nuevos pozos, con una inversión superior a los 36 millones de pesos provenientes de recursos propios, lo que refleja el compromiso conjunto de la ciudadanía y la Administración Municipal con un modelo de abastecimiento de agua más sostenible, eficiente y autosuficiente.

ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MUNICIPAL

Asimismo, se invirtieron 5 millones 625 mil pesos en la red de distribución y alcantarillado, logrando la reparación de 10 mil 490 fugas de agua potable y de 107 socavones, además de llevar a cabo 4 mil 153 bacheos.

Para mitigar el desabasto parcial generado por estos desperfectos en las líneas, de manera oportuna se distribuyeron 30 millones 800 mil litros de agua potable mediante 3 mil 80 entregas en camiones cisterna.

Con la finalidad de prevenir inundaciones, reducir riesgos de salud pública y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de saneamiento, el alcalde Raciel Pérez Cruz destaca la ejecución de extensas labores de desazolve en 50 comunidades, que incluyeron 309 kilómetros de líneas de agua residual; limpieza de 4 mil 375 pozos de visita y de 4 mil 562 coladeras pluviales, así como 1 mil 163 rejillas de piso y 427 rejillas de tormenta, en beneficio de 256 mil habitantes.

En Tlalnepantla el compromiso de que el agua llegue a todas y todos está más presente que nunca, por lo que el próximo año se continuará con dichas acciones y se redoblarán esfuerzos en esta materia, Tlalnepantla Renace.