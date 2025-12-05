Rinde Raciel Pérez primer informe de avances ante tlalnepantlenses

El presidente municipal destaca que en este primer año de Gobierno el combate a la corrupción es frontal y el manejo de los recursos se ejecuta con responsabilidad financiera * En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reconoció los destacados y notables avances en Tlalnepantla * Pérez Cruz se declaró un soldado de la Cuarta Transformación

Cómo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo de Tlalnepantla, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz rindió su Primer Informe de Avances en el que destacó diversas acciones de progreso en beneficio de las y los habitantes.

Acompañado por el Secretario General de Gobierno y Representante personal de la Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, el Edil argumentó que, “el primero de enero del año que transcurre recibimos una Ciudad endeudada, sumida en la corrupción y con un grave problema de inseguridad, hoy estamos combatiendo la impunidad originada por la administración municipal anterior, que se distinguió por una corrupción rapaz”.

Ante un lleno total en el Teatro Centenario, Pérez Cruz puntualizó que, en diciembre del año 2021, al concluir su primer periodo como Alcalde, entregó una deuda a corto plazo por 10 millones de pesos, “tres años después, recibimos una Administración con pasivos superiores a los 224 millones de pesos”.

En presencia de Diputados Federales, Locales y Alcaldes de otros Ayuntamientos, el Munícipe afirmó que “No somos partidarios de la impunidad, ya presentamos denuncias de carácter penal. Por salud pública no puede quedar impune ese quebranto. Hoy la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, cuenta con los elementos de prueba suficientes e inobjetables para actuar de manera determinante”.

Actualmente, el panorama es completamente diferente debido al combate frontal contra la corrupción y gracias a este desempeño, Tlalnepantla se posiciona en el séptimo lugar estatal en el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario 2025 consolidando un Gobierno responsable, transparente y comprometido con el bienestar de sus habitantes.

“Hoy ante ustedes me declaro un soldado de la Cuarta Transformación, hemos practicado las virtudes del diálogo transparente y plural, la legítima discusión y el encuentro sincero de opiniones y visiones que parten de diagnósticos distintos”, mencionó.

El Presidente Municipal convocó a los empresarios para que juntas y juntos, trabajen en la construcción de una ciudad productiva y competitiva para que Tlalnepantla sea una mejor localidad para hacer negocios, que sea una fábrica de empleos, para detonar el desarrollo económico y la prosperidad compartida.

“Hoy es un buen tiempo para la esperanza, a pesar de las adversidades, miramos con optimismo los días y los años por venir y sentamos las bases para la transformación de Nuestra Ciudad. Con nuestra vocación, voluntad, emoción, entusiasmo, y todas nuestras fuerzas, estamos reconstruyendo la ciudad segura, sustentable e incluyente que todas y todos queremos y merecemos. Tlalnepantla Renace, Tlalnepantla Vive”, culminó.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares aseveró que hoy Tlalnepantla tiene un gobierno digno y cercano a la ciudadanía, “Aquí hay rumbo y proyecto, cuentan con un liderazgo que pone al pueblo siempre en el centro de las decisiones, la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora, Maestra Delfina Gómez Álvarez respaldan y trabajan en conjunto con el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz por el bienestar de la ciudadanía”.

El funcionario detalló que, el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, es un esfuerzo entre los tres ordenes de gobierno e implica una serie de políticas públicas, pero sobre todo de acciones en materia de infraestructura, educación salud, obras públicas, entre otros temas.

“Durante muchos años, los que vivimos en el oriente del Estado de México, nos quejábamos, añorábamos, porque estuvimos abandonados por los gobiernos. Hoy, con el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum, de la Gobernadora y los Alcaldes, esta región va a tener una inversión histórica de alrededor de 79 mil millones de pesos para rescatar a estas localidades.