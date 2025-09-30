NACIONAL
Con diálogo impulsa Raciel Pérez el reordenamiento de comerciantes y la recuperación de espacios públicos
Las acciones integrales buscan un mejor entorno urbano * El alcalde buscará soluciones reales para evitar afectaciones * Se retiran 34 puestos dedicados al comercio informal
EL TOPO
El reordenamiento del comercio y recuperación de espacios públicos inició en Tlalnepantla Centro a través de un operativo que se realizó en conjunto entre diversas dependencias del Ayuntamiento y que dio como resultado el retiro de aproximadamente 34 puestos dedicados al comercio informal.
La Dirección de Gobierno informó que por instrucciones del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, se ha entablado diálogo permanente con el sector comercio, en busca de soluciones reales que les permitan llevar el sustento a casa sin afectar a la ciudadanía que transita por esta zona.
Estas acciones tienen como propósito llegar a puntos de acuerdo entre comerciantes y autoridades municipales mediante pláticas y mesas de trabajo en las que se plantean estrategias para que exista gobernabilidad en las calles, en lugar de anarquía y represión.
El operativo referido se efectuó en vialidades como Ignacio Allende, Zahuatlán, Cuitláhuac, Teotihuacán, Porfirio Díaz, Aztecas, por mencionar algunas que se ubican en el primer cuadro de Tlalnepantla Centro.
Para garantizar la seguridad de vecinas, vecinos y autoridades locales, la Policía Municipal desplegó 50 elementos y 20 unidades que se sumaron al ordenamiento y reordenamiento de Tlalnepantla Centro, zona que ahora luce un cambio significativo en beneficio de la ciudadanía.
Por parte de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental, se retiraron bienes mostrencos y vehículos en estado de abandono, además de trabajos como poda y deshierbe.
El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla (OPDM) realizó acciones de desazolve para evitar encharcamientos ante las fuertes lluvias presentadas los últimos días, mientras que la Dirección Municipal de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano llevó a cabo trabajos de limpia y recolección de residuos sólidos urbanos como parte de estas acciones integrales.
El Gobierno de Tlalnepantla refrenda su compromiso con la recuperación de espacios públicos y liberación de vialidades, al tiempo que reitera que la comunicación con los comerciantes es constante a fin de escuchar sus necesidades y brindar alternativas.
NACIONAL
Santa Catarina, pionero en movilidad social en Nuevo León: Jesús Nava
Impulsa el alcalde más rutas del SantaBus, un sistema de transporte gratuito para beneficio de estudiantes, mujeres y adultos mayores
ILDEFONSO PEREYRA
Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, señala en su informe que dicho municipio se ha consolidado como pionero en movilidad social en el estado al implementar el SantaBus, un sistema de transporte gratuito que beneficia diariamente a miles de estudiantes, mujeres y adultos mayores.
De acuerdo con datos oficiales, el servicio escolar traslada entre 10 y 12 mil jóvenes de preparatorias y universidades públicas, lo que ha contribuido a disminuir la deserción escolar y a generar mayor tranquilidad entre los padres de familia, al asegurar traslados seguros, puntuales y sin costo.
Además del servicio escolar, el programa cuenta con rutas intramunicipales que ofrecen transporte gratuito a mujeres y adultos mayores.
Nava recordó que en total, entre el SantaBus Escolar y el Intramunicipal, ya operan más de 13 rutas en distintas zonas de la ciudad y se puede descargar su ruta por medio de la aplicación disponible.
El alcalde Jesús Nava anunció que próximamente se integrarán 12 nuevas unidades con el objetivo de ampliar la cobertura y atender la creciente demanda.
Como parte de la visión de expansión, también se contempla el lanzamiento de un sistema de transporte industrial, orientado a brindar seguridad y ahorro a los trabajadores que diariamente se desplazan hacia los parques industriales de Santa Catarina.
Con estas acciones, señala que el municipio busca consolidar un modelo de movilidad social que atienda las necesidades de distintos sectores de la población y que se traduzca en ahorros para las familias, mayor seguridad en los traslados y continuidad en la formación educativa.
NACIONAL
PRD, firme contra viento y marea
El partido del sol azteca inicia una agenda de trabajo de forma conjunta con visión progresista, expresa Nora Arias Contreras * Los dirigentes estatales de Guerrero, Michoacán, Morelos y CDMX cierran filas y ponen como prioridad las causas de la gente
ILDEFONSO PEREYRA
Durante una reunión en la Ciudad de México con Evodio Velázquez Aguirre, presidente del PRD-Guerrero; Octavio Ocampo, presidente del PRD-Michoacán; Sergio Prado Alemán, presidente del PRD en Morelos, y la presidenta del PRD de la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, los dirigentes estatales perredistas agendaron un plan de trabajo conjunto y cerraron filas para impulsar las siglas del Sol naciente.
“Siempre es un gusto compartir y coincidir sobre los temas medulares en nuestros estados, así como la visión progresista de nuestra agenda que pone en el centro las causas de la gente”, añade la maestra Arias Contreras.
“Fue un encuentro muy productivo para fortalecer nuestro partido y seguir trabajando en las causas que nos dieron identidad”, declaró la también coordinadora de su bancada en el Congreso de la Ciudad de México.
Arias Contreras informó sobre lo anterior tras la reunión con sus homólogos en sus oficinas del norte de la capital del país.
NACIONAL
Demostraremos que sí se puede construir un Naucalpan más seguro: Isaac Montoya
Se entrega equipamiento a la Guardia Municipal * Hay avances importantes emanados de la coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal, expresa el alcalde
EL TOPO
A fin de atender los diversos operativos de seguridad que se realizan de manera cotidiana en las comunidades de Naucalpan, Estado de México, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno que han permitido la disminución de la incidencia delictiva y para reforzar las labores de la Guardia Municipal, el alcalde Isaac Montoya Márquez entregó 20 motopatrullas en San Antonio Zomeyucan.
En presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como servidores públicos municipales, en el Parque conocido como Las Cuevitas, el presidente municipal llevó a cabo el Izamiento de Bandera y la entrega de equipamiento a las y los elementos.
Frente a la Biblioteca Municipal, se concentraron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano (Sedena) y la Policía Estatal, a quienes el alcalde les reconoció su labor al disminuir los índices de violencia en el municipio.
Destacó: “Hoy se exigen resultados y lo estamos logrando, vamos con avances importantes en materia de seguridad y eso es gracias a todas y cada uno de ustedes que gracias a esta Mesa de Paz, donde hay una coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal, y estamos teniendo avances que a nivel estatal, regional, a nivel estatal e incluso a nivel Valle de México y nacional son reconocidos”.
Montoya Márquez apunta que “en Naucalpan estamos convencidos de que la paz no se construye únicamente con la fuerza pública”.
“La paz también se construye con oportunidades de empleo, con escuelas abiertas, con actividades culturales, con deporte, con espacios para la convivencia familiar. Pero el trabajo de las instituciones de seguridad es un pilar fundamental para que todo eso sea posible”.
Subrayó que la ciudadanía necesita ver en cada guardia, en cada policía y en cada soldado, no sólo a alguien que cuida las calles, sino a un aliado cercano, a alguien que extiende la mano y que esa cercanía, esa capacidad de escuchar, de comprender y de actuar con sensibilidad, es lo que da sentido al uniforme.
“El reto es enorme, cuidar a una sociedad diversa, exigente, que ha vivido momentos difíciles y que reclama resultados. Pero también es enorme la oportunidad de demostrar que sí se puede construir un municipio más seguro cuando el uniforme se porta con orgullo y se honra con acciones”, puntualiza.
Luego de la entrega de las motopatrullas de 700 centímetros cúbicos, se destinarán 10 a labores de movilidad segura y 10 los trabajos de seguridad en general. Agrupaciones de la Guardia Municipal, de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Policía Estatal llevaron a cabo de manera coordinada un operativo, como parte de la Estrategia Operativa Oriente por diversas comunidades.
La Estrategia Seguridad con Todo mantiene resultados tangibles que se han reforzado con la Estrategia Operativa Oriente, que tras la coordinación ha logrado reducir la incidencia delictiva, además de permitir la proximidad y la presencia en todas las comunidades de Naucalpan.
