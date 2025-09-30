Con diálogo impulsa Raciel Pérez el reordenamiento de comerciantes y la recuperación de espacios públicos

Las acciones integrales buscan un mejor entorno urbano * El alcalde buscará soluciones reales para evitar afectaciones * Se retiran 34 puestos dedicados al comercio informal

EL TOPO

El reordenamiento del comercio y recuperación de espacios públicos inició en Tlalnepantla Centro a través de un operativo que se realizó en conjunto entre diversas dependencias del Ayuntamiento y que dio como resultado el retiro de aproximadamente 34 puestos dedicados al comercio informal.

La Dirección de Gobierno informó que por instrucciones del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, se ha entablado diálogo permanente con el sector comercio, en busca de soluciones reales que les permitan llevar el sustento a casa sin afectar a la ciudadanía que transita por esta zona.

Estas acciones tienen como propósito llegar a puntos de acuerdo entre comerciantes y autoridades municipales mediante pláticas y mesas de trabajo en las que se plantean estrategias para que exista gobernabilidad en las calles, en lugar de anarquía y represión.

El operativo referido se efectuó en vialidades como Ignacio Allende, Zahuatlán, Cuitláhuac, Teotihuacán, Porfirio Díaz, Aztecas, por mencionar algunas que se ubican en el primer cuadro de Tlalnepantla Centro.

Para garantizar la seguridad de vecinas, vecinos y autoridades locales, la Policía Municipal desplegó 50 elementos y 20 unidades que se sumaron al ordenamiento y reordenamiento de Tlalnepantla Centro, zona que ahora luce un cambio significativo en beneficio de la ciudadanía.

Por parte de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental, se retiraron bienes mostrencos y vehículos en estado de abandono, además de trabajos como poda y deshierbe.

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla (OPDM) realizó acciones de desazolve para evitar encharcamientos ante las fuertes lluvias presentadas los últimos días, mientras que la Dirección Municipal de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano llevó a cabo trabajos de limpia y recolección de residuos sólidos urbanos como parte de estas acciones integrales.

El Gobierno de Tlalnepantla refrenda su compromiso con la recuperación de espacios públicos y liberación de vialidades, al tiempo que reitera que la comunicación con los comerciantes es constante a fin de escuchar sus necesidades y brindar alternativas.