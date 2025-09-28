NACIONAL
Santa Catarina, pionero en movilidad social en Nuevo León: Jesús Nava
Impulsa el alcalde más rutas del SantaBus, un sistema de transporte gratuito para beneficio de estudiantes, mujeres y adultos mayores
ILDEFONSO PEREYRA
Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, señala en su informe que dicho municipio se ha consolidado como pionero en movilidad social en el estado al implementar el SantaBus, un sistema de transporte gratuito que beneficia diariamente a miles de estudiantes, mujeres y adultos mayores.
De acuerdo con datos oficiales, el servicio escolar traslada entre 10 y 12 mil jóvenes de preparatorias y universidades públicas, lo que ha contribuido a disminuir la deserción escolar y a generar mayor tranquilidad entre los padres de familia, al asegurar traslados seguros, puntuales y sin costo.
Además del servicio escolar, el programa cuenta con rutas intramunicipales que ofrecen transporte gratuito a mujeres y adultos mayores.
Nava recordó que en total, entre el SantaBus Escolar y el Intramunicipal, ya operan más de 13 rutas en distintas zonas de la ciudad y se puede descargar su ruta por medio de la aplicación disponible.
El alcalde Jesús Nava anunció que próximamente se integrarán 12 nuevas unidades con el objetivo de ampliar la cobertura y atender la creciente demanda.
Como parte de la visión de expansión, también se contempla el lanzamiento de un sistema de transporte industrial, orientado a brindar seguridad y ahorro a los trabajadores que diariamente se desplazan hacia los parques industriales de Santa Catarina.
Con estas acciones, señala que el municipio busca consolidar un modelo de movilidad social que atienda las necesidades de distintos sectores de la población y que se traduzca en ahorros para las familias, mayor seguridad en los traslados y continuidad en la formación educativa.
PRD, firme contra viento y marea
El partido del sol azteca inicia una agenda de trabajo de forma conjunta con visión progresista, expresa Nora Arias Contreras * Los dirigentes estatales de Guerrero, Michoacán, Morelos y CDMX cierran filas y ponen como prioridad las causas de la gente
ILDEFONSO PEREYRA
Durante una reunión en la Ciudad de México con Evodio Velázquez Aguirre, presidente del PRD-Guerrero; Octavio Ocampo, presidente del PRD-Michoacán; Sergio Prado Alemán, presidente del PRD en Morelos, y la presidenta del PRD de la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, los dirigentes estatales perredistas agendaron un plan de trabajo conjunto y cerraron filas para impulsar las siglas del Sol naciente.
“Siempre es un gusto compartir y coincidir sobre los temas medulares en nuestros estados, así como la visión progresista de nuestra agenda que pone en el centro las causas de la gente”, añade la maestra Arias Contreras.
“Fue un encuentro muy productivo para fortalecer nuestro partido y seguir trabajando en las causas que nos dieron identidad”, declaró la también coordinadora de su bancada en el Congreso de la Ciudad de México.
Arias Contreras informó sobre lo anterior tras la reunión con sus homólogos en sus oficinas del norte de la capital del país.
Demostraremos que sí se puede construir un Naucalpan más seguro: Isaac Montoya
Se entrega equipamiento a la Guardia Municipal * Hay avances importantes emanados de la coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal, expresa el alcalde
EL TOPO
A fin de atender los diversos operativos de seguridad que se realizan de manera cotidiana en las comunidades de Naucalpan, Estado de México, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno que han permitido la disminución de la incidencia delictiva y para reforzar las labores de la Guardia Municipal, el alcalde Isaac Montoya Márquez entregó 20 motopatrullas en San Antonio Zomeyucan.
En presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como servidores públicos municipales, en el Parque conocido como Las Cuevitas, el presidente municipal llevó a cabo el Izamiento de Bandera y la entrega de equipamiento a las y los elementos.
Frente a la Biblioteca Municipal, se concentraron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano (Sedena) y la Policía Estatal, a quienes el alcalde les reconoció su labor al disminuir los índices de violencia en el municipio.
Destacó: “Hoy se exigen resultados y lo estamos logrando, vamos con avances importantes en materia de seguridad y eso es gracias a todas y cada uno de ustedes que gracias a esta Mesa de Paz, donde hay una coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, estatal y municipal, y estamos teniendo avances que a nivel estatal, regional, a nivel estatal e incluso a nivel Valle de México y nacional son reconocidos”.
Montoya Márquez apunta que “en Naucalpan estamos convencidos de que la paz no se construye únicamente con la fuerza pública”.
“La paz también se construye con oportunidades de empleo, con escuelas abiertas, con actividades culturales, con deporte, con espacios para la convivencia familiar. Pero el trabajo de las instituciones de seguridad es un pilar fundamental para que todo eso sea posible”.
Subrayó que la ciudadanía necesita ver en cada guardia, en cada policía y en cada soldado, no sólo a alguien que cuida las calles, sino a un aliado cercano, a alguien que extiende la mano y que esa cercanía, esa capacidad de escuchar, de comprender y de actuar con sensibilidad, es lo que da sentido al uniforme.
“El reto es enorme, cuidar a una sociedad diversa, exigente, que ha vivido momentos difíciles y que reclama resultados. Pero también es enorme la oportunidad de demostrar que sí se puede construir un municipio más seguro cuando el uniforme se porta con orgullo y se honra con acciones”, puntualiza.
Luego de la entrega de las motopatrullas de 700 centímetros cúbicos, se destinarán 10 a labores de movilidad segura y 10 los trabajos de seguridad en general. Agrupaciones de la Guardia Municipal, de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Policía Estatal llevaron a cabo de manera coordinada un operativo, como parte de la Estrategia Operativa Oriente por diversas comunidades.
La Estrategia Seguridad con Todo mantiene resultados tangibles que se han reforzado con la Estrategia Operativa Oriente, que tras la coordinación ha logrado reducir la incidencia delictiva, además de permitir la proximidad y la presencia en todas las comunidades de Naucalpan.
Tío de Fernando Vilchis, la “mano que mece la cuna” en Ecatepec, Edomex
Encabeza la revuelta Germán Rufino Contreras, acusado de desvío de recursos, y exige los privilegios que tenía en la administración anterior * Obliga a alumnos de escuelas públicas a manifestarse contra el gobierno de Ecatepec, encabezado por Azucena Cisneros
ALFREDO IBÁÑEZ
Cerca de 60 alumnos de las escuelas secundaria “Camarada Profesor Misael Núñez Acosta” y preparatoria “Compañero José Revueltas”, ubicadas en la colonia Sergio Méndez Arceo, fueron utilizados por Germán Rufino Contreras, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata Línea de Masas (UPREZ LM), para presionar al gobierno de Ecatepec y mantener privilegios que tenían con la anterior administración municipal.
Germán Rufino Contreras es tío de Fernando Vilchis Contreras, exalcalde de Ecatepec y actual diputado federal del PT, señalado en múltiples ocasiones de cometer irregularidades durante su gestión, entre ellas desvío de recursos y en cuya administración los servicios y obras públicas fueron totalmente abandonados, lo que sumió a las comunidades en una grave crisis.
Entre las exigencias del cuestionado líder social destaca la entrega de programas sociales al plantel, los cuales serían administrados por la propia UPREZ.
También piden servicios públicos, como suministro de agua potable, a pesar de que la UPREZ controla un pozo construido irregularmente en 2021 con recursos municipales, además de que en la colonia Méndez Arceo viven familiares de Vilchis Contreras.
El 26 de mayo de 2021, el entonces gobierno de Ecatepec contrató de manera irregular la perforación del pozo en la colonia Méndez Arceo, con monto de 12 millones de pesos.
El actual gobierno municipal, encabezado por Azucena Cisneros Coss, denunció el presunto desvío de recursos para financiar la obra en el citado predio irregular, que no está registrado como propiedad municipal.
A pesar de que el pozo se encuentra funcionando y es operado por la propia UPREZ, los dirigentes de esta organización exigen al gobierno municipal el suministro de agua potable.
Los alumnos de ambos planteles, en su gran mayoría menores de edad, marcharon hasta el palacio municipal, donde bloquearon avenida Juárez, a un costado de la explanada, lo que afectó cientos de automovilistas que circulan por el lugar.
Los jóvenes relataron que son obligados por la UPREZ a participar en las protestas o de lo contrario serán afectados académicamente, por lo que tienen que asistir a las mismas, aunque no estén de acuerdo.
Los inconformes fueron recibidos por autoridades municipales, quienes ofrecieron diálogo para evaluar las demandas de la UPREZ.
Simultáneamente un grupo de militantes del Movimiento Antorchista, de la colonia La Laguna Chiconautla, se manifestó con pancartas frente al Puente de Fierro, donde exigieron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la prestación de servicios públicos en su comunidad.
Susana García Esparza, ex directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género de Ecatepec durante la administración de Vilchis Contreras, fungió como líder del Movimiento Antorchista en La Laguna, cuando el lugar fue invadido por esta organización y vendidos los lotes a pesar de carecer de servicios públicos.
La Laguna Chiconautla es un asentamiento irregular promovido por el Movimiento Antorchista, cuyos líderes vendieron desde hace décadas lotes a personas necesitadas, sin que hasta el momento cuenten con servicios públicos, entre ellos drenaje, lo que afecta la calidad de vida de miles de pobladores.
