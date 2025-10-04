Con Ale Rojo está la ‘Alcaldía en tus manos’

Inicia la entrega de 22 mil libros * El inglés es el de los negocios y la productividad, por lo que el presidente municipal exhorta al alumnado a plantearse como una meta de vida el poder dominar más de un idioma

El idioma inglés es una herramienta fundamental para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes en un mundo globalizado; por ello, con el objetivo de que todas y todos puedan acceder a estos conocimientos, el Gobierno de Tlalnepantla imprimió 22 mil ejemplares que serán distribuidos en 108 escuelas del territorio municipal.

En su visita a la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la Unidad Habitacional Tabla Honda, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz asevera que el inglés es el idioma de los negocios y la productividad, por lo que exhorta al alumnado a plantearse como una meta de vida el poder dominar más de un idioma.

“La tecnología aporta grandes beneficios a la vida actual y hoy México está insertado en un esquema muy productivo de comercio internacional y de intercambios culturales nunca visto; por eso, nosotros desde lo municipal contribuimos a la formación de profesionistas integrales de Nuestra Ciudad”, añade.

Pérez Cruz anunció que las autoridades municipales trabajarán en la habilitación de un aula de cómputo en esta institución educativa para que las y los alumnos puedan incrementar su rendimiento escolar a través de todo el conocimiento que está en el ciberespacio.

El titular del Instituto Municipal de Educación Participativa y Comunitaria de Tlalnepantla, Enrique Torres Lozada, destaca que la entrega de libros de inglés es un paso más en la transformación de la enseñanza pública en Nuestra Ciudad.

“El lema oficial de los nuevos libros de inglés es conectando Nuestra Ciudad”, y está dirigido a niñas y niños de tercero a sexto de primaria y representa -mucho más que la distribución de material- la consolidación de una política educativa que apuesta por la calidad, la equidad y la preparación integral de nuestras infancias”, agrega.

Explica que los libros fueron revisados por el departamento de idiomas de la FES Iztacala, de la UNAM, y en ese análisis se determinó que el material cuenta con las herramientas pedagógicas requeridas para el aprendizaje y están apegados a los criterios de la nueva escuela mexicana.

La directora de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Norma Ramos Morales, reconoce que el gobierno de Tlalnepantla tuvo la determinación de invertir de manera decidida en el fortalecimiento educativo, incorporando libros de apoyo que consolidan el aprendizaje de los alumnos, brindando herramientas para el logro de nuevas oportunidades.