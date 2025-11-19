NACIONAL
No participé en la movilización del 15N, afirma Ale Rojo
La alcaldesa de la Cuauhtémoc desmiente coacción de su gobierno a comerciantes para participar en la marcha * Yo expresé mi postura de respeto al movimiento de la Generación Z, expresa Rojo de la Vega
Durante un mensaje a medios ofrecido la mañana del martes 18 de noviembre en la sala de conferencias de Base Diana, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc presentó información para desmentir que su administración haya coaccionado a comerciantes de la demarcación para asistir a la movilización realizada el pasado 15 de noviembre.
La mandataria explicó que el video que circuló en redes sociales, donde un joven afirma haber sido obligado a asistir, carece de verificación y no aporta elementos que permitan vincularlo con la alcaldía.
Señala que la persona que se presenta como comerciante de la Lagunilla no es reconocida por locatarios ni aparece en los padrones de comercio de la zona.
Asimismo, precisa que otro sujeto presentado en diversas publicaciones como trabajador de la Administración Pública local tampoco forma parte de la plantilla.
“Es falso, no trabaja en la alcaldía Cuauhtémoc; cualquier persona puede verificarlo en los portales oficiales”, indicó.
La alcaldesa asegura que, tras difundirse esos videos, diversas cuentas vinculadas a actores gubernamentales comenzaron a atribuirle participación en la movilización sin presentar evidencia.
“Nunca he obligado ni obligaré a nadie a asistir a una manifestación. Mi relación con comerciantes y mercados es de respeto y siempre dentro de la ley”, reitera.
Ale Rojo de la Vega señala que la acusación surgió en un contexto en el que, dijo, se configuró una narrativa para responsabilizarla de la protesta juvenil, pese a que desde días antes había hecho pública su postura de respeto absoluto hacia la movilización.
Durante su mensaje, la edil también condenó el uso excesivo de la fuerza registrado durante la protesta e informó que hubo personas detenidas que no fueron registradas de inmediato en el Registro Nacional de Detenciones, lo que generó preocupación entre las familias. Indicó que la alcaldía puso a disposición de madres, padres y personas detenidas a su equipo jurídico para brindar acompañamiento.
Rojo de la Vega enfatiza que continuará denunciando cualquier irregularidad y defendiendo las libertades de expresión y manifestación.
“No me voy a callar”, añade.
“Aquí seguiremos, con el deber de defender los derechos de la gente y de enfrentar cualquier intento de fabricar acusaciones sin pruebas”, enfatiza la también activista y feminista Ale Rojo de la Vega.
Un enésimo golpeteo en donde Ale Rojo, como siempre, saldrá adelante, una guerrera valiente que está preparada para enfrentar día tras día a la “guerra sucia”. Una más… y los que faltan, pues Alessandra es la alcaldesa incómoda para Morena.
Enrique Vargas, al Consejo Nacional del PAN
Una propuesta seria para el periodo 2025-2028 * Vargas del Villar es pieza clave para la Asamblea Nacional del 29 de noviembre, en donde el panismo definirá ajustes estatutarios y la ruta política hacia el proceso electoral de 2027
La Comisión Permanente del PAN dio su respaldo al senador mexiquense Enrique Vargas del Villar, quien quedó registrado como una de las propuestas para integrarse al Consejo Nacional del partido en el periodo 2025-2028.
El también vicecoordinador del Grupo Parlamentario en el Senado logró el apoyo mayoritario de este órgano interno, en el marco de los preparativos rumbo a la Asamblea Nacional del 29 de noviembre, donde el panismo definirá ajustes estatutarios y la ruta política hacia el proceso electoral de 2027.
Tras la votación, Vargas del Villar agradeció el aval de la dirigencia y aseguró que mantendrá su trabajo para fortalecer la unidad interna del blanquiazul.
Recalca Enrique Vargas que uno de los retos inmediatos será impulsar la aprobación de la reforma a los estatutos del partido, con la intención -dijo- de reforzar los valores históricos del Partido Acción Nacional: Patria, familia y libertades.
Con esta designación preliminar, Vargas se perfila nuevamente como una de las figuras clave del panismo mexiquense en la reconfiguración nacional del partido.
Vargas del Villar se comprometió a seguir trabajando fuerte y fortalecer el rumbo del panismo para construir el México que anhelan los ciudadanos.
Enrique Vargas confía en que el proyecto de reforma a los estatutos de Acción Nacional y los trabajos de la Comisión Permanente Nacional continúen siendo exitosos para que sean aprobados por la militancia en la Asamblea Nacional, con el propósito de seguir defendiendo los valores que le dan vida al panismo: La patria, la familia y las libertades.
Es de resaltar que Enrique Vargas es un hombre de retos y en su horizonte no sólo figura el 2027, también el 2029.
Su misión es luchar por un país mejor y por la unidad de todos los mexicanos, y más en estos tiempos de polarización.
Tiene todas las cartas credenciales para sacar al buey de la barranca.
Azucena Cisneros y Raciel Pérez, unidos para fortalecer la seguridad en Ecatepec y Tlalnepantla
Los ediles firmaron un convenio que permitirá la ejecución de operativos conjuntos, así como tener una mejor capacidad de respuesta, máxime que contaran con el respaldo de la Marina y la Guardia Nacional.
Suman esfuerzos los alcaldes de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss y su homólogo de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, para fortalecer la seguridad en ambos municipios. Los ediles firmaron un convenio que permitirá la ejecución de operativos conjuntos, así como tener una mejor capacidad de respuesta, máxime que contaran con el respaldo de la Marina y la Guardia Nacional.
Ante cientos de vecinos de ambos municipios, la alcaldesa Cisneros Coos afirmó que la vida de los ciudadanos es prioridad de todo gobierno, además de velar por la seguridad de quienes salen a laborar, los que llevan a sus hijos a la escuela, de manera que regresen sanos y salvos a su casa.
Aclaró que “es importante poder consolidar con Tlalnepantla una coordinación que ya traemos, que ya hemos estado trabajando, porque hay partes altas donde necesitamos hacer doble muro, intercambiar estrategias, información, inteligencia, investigación en beneficio de todos los vecinos de Tlalnepantla y Ecatepec, en donde para la vida de las personas no hay fronteras”.
La alcaldesa dijo que con este acuerdo habrá coordinación para implementar operativos en conjunto entre ambos municipios con el respaldo de Fuerza de Tarea Marina y fuerzas federales, que forman parte del Mando Coordinado, la estrategia que impulsó la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, para visibilizar a la Zona Oriente que coordina estrategias de inteligencia e investigación con los tres niveles de gobierno para bajar los delitos.
“En Ecatepec no hay parangón de los años pasados, en los que gobernó gente que consintió y toleró delincuencia en la calle, por eso hoy estamos atacando en conjunto, los tres niveles de gobierno, a todo lo que tiene que ver con la delincuencia y los criminales, esto no va a parar ahí, porque vienen más operativos de estrategia que están bajando las autoridades federales”, afirmó Cisneros.
En su intervención, el alcalde de Tlalnepantla Raciel Pérez manifestó que comparte una frontera difícil con Ecatepec y que ambos municipios enfrentan un antecedente similar como que en el pasado prevalecieron intereses ajenos, por eso combatir la delincuencia también implica depurar las corporaciones.
“Hay una ciudadanía que juzga y exige con severidad, por eso celebramos con determinación la firma de este convenio y reconozco a la presidenta municipal de Ecatepec su voluntad, está consciente de la problemática que plantea una frontera tan difícil como es la de Tlalnepantla y Ecatepec”, enfatizó.
El convenio de seguridad establece optimizar el uso de recursos humanos, materiales y tecnológicos e implementar programas conjuntos de capacitación y profesionalización policial, compartir información e inteligencia que permita mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo o comisión de delitos.
El C4, un antes y un después en seguridad de Naucalpan
Reforzará la estrategia con mayor capacidad de respuesta y proximidad, afirma Isaac Montoya * Informa Gobierno de Naucalpan que auditorías practicadas por Órganos Fiscalizadores Externos e Internos a Ejercicios Fiscales 2023 y 2024, observaron $4,064‘073,515.43
El presidente municipal Isaac Montoya Márquez afirma que el proyecto del C4 significará un antes y un después en materia de seguridad y que reforzará la estrategia con mayor capacidad de respuesta y proximidad. Además, se informó que, tras las auditorías practicadas por Órganos Fiscalizadores Externos e Internos a los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024, resultaron observaciones por $4,064’073,515.43 y tres denuncias penales.
Montoya Márquez subraya que este proyecto del C4 se va a avanzar en plena coordinación con el Gobierno del Estado de México para cumplir con las especificaciones de un Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo. La realidad es que este C4, por las capacidades que representa, por la modernización que va a significar, por lo que va a incluir en cuestión tecnológica, es tendiente a contar con cuestiones similares a un C5.
Al presentar los planos de este proyecto que ya se construye en el predio la Victoria, ubicado en la avenida Estacas número 33, en el centro de Naucalpan, el alcalde detalla las diferentes áreas de las instalaciones del centro de comando, el punto de análisis de datos, el showroom, donde se invitará a vecinos para presenciar el trabajo del día a día del C4. También contará con una sala de crisis, el centro de reuniones, las oficinas administrativas, áreas de descanso, el vestíbulo, la cafetería, entre otros espacios.
Isaac Montoya reitera que el C4 será uno de los más modernos del país, el Video Wall va a ser de las pantallas más grandes que se tienen a nivel nacional, de 5 metros de altura por 15 metros de largo, y se ubicarán 36 mesas de monitoristas, el plan es colocar 600 postes a lo largo y ancho del municipio, para tener una vigilancia más adecuada.
El encargado de la Guardia Municipal, José Carlos Quezada, apunta que es un momento histórico para el municipio, porque se da un paso firme hacia la modernización y la eficiencia en materia de seguridad pública con la construcción y apertura del C4. Así se fortalece la prevención, el monitoreo y la proximidad, tres pilares fundamentales paran construir comunidades más seguras y en paz.
Sobre resultados de las auditorías a lo largo del año, la titular del Órgano Interno de Control, Alejandra Jiménez, documentó las observaciones y señaló que hay tres denuncias penales contra la administración pasada.
La Auditoría Superior de la Federación (2023) observó pagos que excedieron los montos del tabulador autorizado; conceptos de obra pagados no ejecutados y no devengados; pagos que excedieron los montos del tabulador autorizado y adquisiciones de bienes y servicios realizados sin apegarse a la normatividad legal vigente, con un importe $16’695,066.78. Fueron turnadas al área de Investigación para determinar faltas graves y no graves.
La contralora detalla que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (2023-2024) observó un monto de $3,671’536,622.53 pesos por: Adquisiciones de Bienes y Servicios realizados sin apegarse a la Normatividad Legal Vigente; Adeudos sin recuperar al cierre de la Administración; Gastos ejercidos sin autorización y Conceptos de Obra Pagados no ejecutados y no devengados.
El Órgano Interno de Control Municipal (2024) turnó al área de Investigación para determinar faltas graves y no graves, por un monto de $375’841,826.12: Pagos injustificados en la nómina del municipio; Pagos que excedieron los montos del tabulador autorizado; Adeudos sin recuperar al cierre de la administración; obra de mala calidad; obra ejecutada sin apegarse a las especificaciones y trabajos ejecutados sin comprobación documental.
