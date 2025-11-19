No participé en la movilización del 15N, afirma Ale Rojo

La alcaldesa de la Cuauhtémoc desmiente coacción de su gobierno a comerciantes para participar en la marcha * Yo expresé mi postura de respeto al movimiento de la Generación Z, expresa Rojo de la Vega

EL TOPO

Durante un mensaje a medios ofrecido la mañana del martes 18 de noviembre en la sala de conferencias de Base Diana, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc presentó información para desmentir que su administración haya coaccionado a comerciantes de la demarcación para asistir a la movilización realizada el pasado 15 de noviembre.

La mandataria explicó que el video que circuló en redes sociales, donde un joven afirma haber sido obligado a asistir, carece de verificación y no aporta elementos que permitan vincularlo con la alcaldía.

Señala que la persona que se presenta como comerciante de la Lagunilla no es reconocida por locatarios ni aparece en los padrones de comercio de la zona.

Asimismo, precisa que otro sujeto presentado en diversas publicaciones como trabajador de la Administración Pública local tampoco forma parte de la plantilla.

“Es falso, no trabaja en la alcaldía Cuauhtémoc; cualquier persona puede verificarlo en los portales oficiales”, indicó.

La alcaldesa asegura que, tras difundirse esos videos, diversas cuentas vinculadas a actores gubernamentales comenzaron a atribuirle participación en la movilización sin presentar evidencia.

“Nunca he obligado ni obligaré a nadie a asistir a una manifestación. Mi relación con comerciantes y mercados es de respeto y siempre dentro de la ley”, reitera.

Ale Rojo de la Vega señala que la acusación surgió en un contexto en el que, dijo, se configuró una narrativa para responsabilizarla de la protesta juvenil, pese a que desde días antes había hecho pública su postura de respeto absoluto hacia la movilización.

Durante su mensaje, la edil también condenó el uso excesivo de la fuerza registrado durante la protesta e informó que hubo personas detenidas que no fueron registradas de inmediato en el Registro Nacional de Detenciones, lo que generó preocupación entre las familias. Indicó que la alcaldía puso a disposición de madres, padres y personas detenidas a su equipo jurídico para brindar acompañamiento.

Rojo de la Vega enfatiza que continuará denunciando cualquier irregularidad y defendiendo las libertades de expresión y manifestación.

“No me voy a callar”, añade.

“Aquí seguiremos, con el deber de defender los derechos de la gente y de enfrentar cualquier intento de fabricar acusaciones sin pruebas”, enfatiza la también activista y feminista Ale Rojo de la Vega.

Un enésimo golpeteo en donde Ale Rojo, como siempre, saldrá adelante, una guerrera valiente que está preparada para enfrentar día tras día a la “guerra sucia”. Una más… y los que faltan, pues Alessandra es la alcaldesa incómoda para Morena.