Enrique Vargas, al Consejo Nacional del PAN

Una propuesta seria para el periodo 2025-2028 * Vargas del Villar es pieza clave para la Asamblea Nacional del 29 de noviembre, en donde el panismo definirá ajustes estatutarios y la ruta política hacia el proceso electoral de 2027

EL TOPO

La Comisión Permanente del PAN dio su respaldo al senador mexiquense Enrique Vargas del Villar, quien quedó registrado como una de las propuestas para integrarse al Consejo Nacional del partido en el periodo 2025-2028.

El también vicecoordinador del Grupo Parlamentario en el Senado logró el apoyo mayoritario de este órgano interno, en el marco de los preparativos rumbo a la Asamblea Nacional del 29 de noviembre, donde el panismo definirá ajustes estatutarios y la ruta política hacia el proceso electoral de 2027.

Tras la votación, Vargas del Villar agradeció el aval de la dirigencia y aseguró que mantendrá su trabajo para fortalecer la unidad interna del blanquiazul.

Recalca Enrique Vargas que uno de los retos inmediatos será impulsar la aprobación de la reforma a los estatutos del partido, con la intención -dijo- de reforzar los valores históricos del Partido Acción Nacional: Patria, familia y libertades.

Con esta designación preliminar, Vargas se perfila nuevamente como una de las figuras clave del panismo mexiquense en la reconfiguración nacional del partido.

Vargas del Villar se comprometió a seguir trabajando fuerte y fortalecer el rumbo del panismo para construir el México que anhelan los ciudadanos.

Enrique Vargas confía en que el proyecto de reforma a los estatutos de Acción Nacional y los trabajos de la Comisión Permanente Nacional continúen siendo exitosos para que sean aprobados por la militancia en la Asamblea Nacional, con el propósito de seguir defendiendo los valores que le dan vida al panismo: La patria, la familia y las libertades.

Es de resaltar que Enrique Vargas es un hombre de retos y en su horizonte no sólo figura el 2027, también el 2029.

Su misión es luchar por un país mejor y por la unidad de todos los mexicanos, y más en estos tiempos de polarización.

Tiene todas las cartas credenciales para sacar al buey de la barranca.