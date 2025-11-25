No es capricho, es justicia territorial: Ale Rojo

Ponen al Rojo vivo la comparecencia de la alcaldesa de la Cuauhtémoc * Al detallar la también activista y feminista sus razones para tener mayor presupuesto para 2026, se observan imágenes en donde se aprecia cómo los diputados reciben “línea” para actuar en su contra

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, en su comparecencia ante diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, expuso la necesidad de incrementar el presupuesto de la demarcación en un 85 por ciento, para adecuarlo a su realidad operativa y a la demanda de servicios que enfrenta diariamente.

Rojo de la Vega Piccolo explica que el modelo actual asigna recursos como si la alcaldía atendiera únicamente a su población residente (alrededor de 580 mil personas), cuando diariamente ingresan entre 3 y 5 millones de personas a trabajar, estudiar, usar servicios públicos y transitar por su infraestructura.

“Presupuestar como si fuéramos una alcaldía pequeña, cuando en realidad somos el corazón económico, cultural y social del país, es una forma elegante de castigar a la gente”, añade.

Sostiene que corregir esta disparidad implicaría prácticamente duplicar el presupuesto de la demarcación y subrayó que la propuesta presentada esta semana ante el Congreso busca que los ingresos generados por impuesto predial y pago de agua en vías secundarias -que por ley atienden las alcaldías- regresen directamente a cada demarcación.

“No es un capricho; es justicia territorial. Lo que se recauda en las calles tiene que verse reflejado en esas calles”, afirma.

La alcaldesa presenta un análisis desglosado capítulo por capítulo del ejercicio presupuestal, señalando que al 15 de noviembre la Cuauhtémoc registra un avance del 90 por ciento y proyecta ejecutar el 100 por ciento del presupuesto modificado.

Explica que el 62 por ciento del total se destina a nómina, presionada por decisiones tomadas desde el gobierno central, como la basificación de personal, promociones salariales y reubicación de trabajadores, sin transferencia de recursos equivalentes.

En materia de operación y servicios urbanos, informa que los capítulos 2000, 3000 y 5000 se ejercieron prácticamente en su totalidad y que los incrementos solicitados para 2026 responden a necesidades documentadas: mantenimiento de infraestructura, reparación de luminarias, combustible, herramientas, rehabilitación de vehículos, atención de tiraderos clandestinos y fortalecimiento del programa de recolección.

Sobre seguridad, Rojo de la Vega detalla que su administración destinó casi 278 millones de pesos (casi 7 por ciento del presupuesto total) para reconectar cámaras, renovar patrullas y reforzar luminarias.

“Estamos viendo resultados claros: 12 por ciento menos delitos de alto impacto, 17 por ciento menos homicidios y 85 por ciento menos feminicidios. Falta mucho, pero avanzamos en la dirección correcta”, agrega.

Alessandra Rojo de la Vega respondió cuestionamientos relacionados con programas sociales, tótems urbanos y bacheo. Señala que todos los programas tienen reglas de operación y padrones verificables; que los tótems fueron instalados sin costo para la demarcación mediante convenio con la iniciativa privada, y que el bacheo emergente se realizó a petición vecinal ante la falta de suministro de asfalto.

“Lo fácil hubiera sido cruzarnos de brazos, pero aquí preferimos actuar”, enfatiza.

Respecto a la deuda histórica de la demarcación, explica que la Cuauhtémoc arrastra más de 78 millones de pesos en laudos y adeudos generados por administraciones anteriores, lo que limita el margen de acción.

Por ello, solicita una asignación específica en el capítulo 7000 para saldar obligaciones antiguas y evitar que continúen creciendo.

IRRUPCIÓN MORENISTA

Durante la sesión, legisladores afines a Morena irrumpieron el desarrollo de la comparecencia exhibiendo carteles con consignas políticas ajenas al tema presupuestal.

Fue una acción permitida por la diputada Valentina Batres, presidenta de la Comisión, quien también pidió en un momento silenciar el micrófono de la alcaldesa.

Ante estos hechos, Alessandra Rojo fue respaldada por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, entre ellos Frida Guillén, Lizzette Salgado, Diego Garrido y su coordinador Andrés Atayde.

ALCALDESA VALIENTE

Luego de exhibición de carteles de partidos oficialistas, Ale Rojo dejó por un momento la diplomacia y se mostró como una guerrera ante ataques de morenistas.

“Que nos digan dónde les pica para decirles dónde rascarse”, dijo Rojo.

El ambiente fue tenso desde el arranque de la comparecencia. La diputada morenista Valentina Batres, presidenta de la Comisión, permitió a legisladores de su partido sacar los carteles en contra de Rojo de la Vega, en los que la señalaban de financiar al llamado “Bloque Negro”, que ha protagonizado actos violentos durante las últimas marchas en la ciudad.

En su defensa, diputados de la oposición sacaron cartulinas acusando a Morena de “narco-gobierno”.

Al exterior del recinto de Donceles se escuchaban los gritos de apoyo de cientos de habitantes de la alcaldía y comerciantes de la zona centro, liderados por Rubén Sánchez Barrios, uno de los hijos de la lideresa Alejandra Barrios Richard, que siguieron en una pantalla gigante la comparecencia.

“¡Fuera Morena, fuera Morena!”, coreaban.

Luego de que la diputada Cecilia Vadillo Obregón (Morena) denunciara un uso sistemático de los programas sociales con fines políticos y un manejo clientelar en la alcaldía Cuauhtémoc, la también activista respondió de manera directa y concreta: “Si tienen pruebas, preséntenlas”.

“Quiero dejar con claridad que no he financiado nada, porque ustedes no han sido capaces de demostrar a la ciudadanía una sola prueba. Acabo de pedir los WhatsApp; lo raro es que no los presenten a la Fiscalía. Lo que sí he percibido en las calles es que Morena se ha convertido en todo lo que juró que iba a destruir: criminalizan las protestas”, remarca Ale Rojo.

“Me queda clarísimo lo prepotentes que son y cómo quisieron silenciarme una y otra vez”, asevera Rojo de la Vega.

PÁNICO EN EL OFICIALISMO

Literalmente ya hay pánico en el oficialismo. Buscan por todos los medios obstaculizar su labor como alcaldesa.

Ya hay un ataque orquestado desde la 4T para impedir que Alessandra Rojo de la Vega llegue a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y eso ya es brutal.

En la comparecencia de Ale Rojo, se observan imágenes en donde se aprecia cómo los diputados reciben “línea” para actuar en su contra.

Es innegable que la quieren tronar a la mala, y es que Rojo de la Vega es una opositora seria, que está haciendo bien su trabajo y realiza un esfuerzo por contrarrestar la destrucción del régimen.

Un personaje fuerte de la oposición ya tiene nombre y apellido, Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa incómoda para Morena.