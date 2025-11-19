Azucena Cisneros y Raciel Pérez, unidos para fortalecer la seguridad en Ecatepec y Tlalnepantla

Los ediles firmaron un convenio que permitirá la ejecución de operativos conjuntos, así como tener una mejor capacidad de respuesta, máxime que contaran con el respaldo de la Marina y la Guardia Nacional.

ALFREDO IBÁÑEZ

Suman esfuerzos los alcaldes de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss y su homólogo de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, para fortalecer la seguridad en ambos municipios. Los ediles firmaron un convenio que permitirá la ejecución de operativos conjuntos, así como tener una mejor capacidad de respuesta, máxime que contaran con el respaldo de la Marina y la Guardia Nacional.

Ante cientos de vecinos de ambos municipios, la alcaldesa Cisneros Coos afirmó que la vida de los ciudadanos es prioridad de todo gobierno, además de velar por la seguridad de quienes salen a laborar, los que llevan a sus hijos a la escuela, de manera que regresen sanos y salvos a su casa.

Aclaró que “es importante poder consolidar con Tlalnepantla una coordinación que ya traemos, que ya hemos estado trabajando, porque hay partes altas donde necesitamos hacer doble muro, intercambiar estrategias, información, inteligencia, investigación en beneficio de todos los vecinos de Tlalnepantla y Ecatepec, en donde para la vida de las personas no hay fronteras”.

La alcaldesa dijo que con este acuerdo habrá coordinación para implementar operativos en conjunto entre ambos municipios con el respaldo de Fuerza de Tarea Marina y fuerzas federales, que forman parte del Mando Coordinado, la estrategia que impulsó la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, para visibilizar a la Zona Oriente que coordina estrategias de inteligencia e investigación con los tres niveles de gobierno para bajar los delitos.

“En Ecatepec no hay parangón de los años pasados, en los que gobernó gente que consintió y toleró delincuencia en la calle, por eso hoy estamos atacando en conjunto, los tres niveles de gobierno, a todo lo que tiene que ver con la delincuencia y los criminales, esto no va a parar ahí, porque vienen más operativos de estrategia que están bajando las autoridades federales”, afirmó Cisneros.

En su intervención, el alcalde de Tlalnepantla Raciel Pérez manifestó que comparte una frontera difícil con Ecatepec y que ambos municipios enfrentan un antecedente similar como que en el pasado prevalecieron intereses ajenos, por eso combatir la delincuencia también implica depurar las corporaciones.

“Hay una ciudadanía que juzga y exige con severidad, por eso celebramos con determinación la firma de este convenio y reconozco a la presidenta municipal de Ecatepec su voluntad, está consciente de la problemática que plantea una frontera tan difícil como es la de Tlalnepantla y Ecatepec”, enfatizó.

El convenio de seguridad establece optimizar el uso de recursos humanos, materiales y tecnológicos e implementar programas conjuntos de capacitación y profesionalización policial, compartir información e inteligencia que permita mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo o comisión de delitos.