El C4, un antes y un después en seguridad de Naucalpan

Reforzará la estrategia con mayor capacidad de respuesta y proximidad, afirma Isaac Montoya * Informa Gobierno de Naucalpan que auditorías practicadas por Órganos Fiscalizadores Externos e Internos a Ejercicios Fiscales 2023 y 2024, observaron $4,064‘073,515.43

El presidente municipal Isaac Montoya Márquez afirma que el proyecto del C4 significará un antes y un después en materia de seguridad y que reforzará la estrategia con mayor capacidad de respuesta y proximidad. Además, se informó que, tras las auditorías practicadas por Órganos Fiscalizadores Externos e Internos a los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024, resultaron observaciones por $4,064’073,515.43 y tres denuncias penales.

Montoya Márquez subraya que este proyecto del C4 se va a avanzar en plena coordinación con el Gobierno del Estado de México para cumplir con las especificaciones de un Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo. La realidad es que este C4, por las capacidades que representa, por la modernización que va a significar, por lo que va a incluir en cuestión tecnológica, es tendiente a contar con cuestiones similares a un C5.

Al presentar los planos de este proyecto que ya se construye en el predio la Victoria, ubicado en la avenida Estacas número 33, en el centro de Naucalpan, el alcalde detalla las diferentes áreas de las instalaciones del centro de comando, el punto de análisis de datos, el showroom, donde se invitará a vecinos para presenciar el trabajo del día a día del C4. También contará con una sala de crisis, el centro de reuniones, las oficinas administrativas, áreas de descanso, el vestíbulo, la cafetería, entre otros espacios.

Isaac Montoya reitera que el C4 será uno de los más modernos del país, el Video Wall va a ser de las pantallas más grandes que se tienen a nivel nacional, de 5 metros de altura por 15 metros de largo, y se ubicarán 36 mesas de monitoristas, el plan es colocar 600 postes a lo largo y ancho del municipio, para tener una vigilancia más adecuada.

El encargado de la Guardia Municipal, José Carlos Quezada, apunta que es un momento histórico para el municipio, porque se da un paso firme hacia la modernización y la eficiencia en materia de seguridad pública con la construcción y apertura del C4. Así se fortalece la prevención, el monitoreo y la proximidad, tres pilares fundamentales paran construir comunidades más seguras y en paz.

Sobre resultados de las auditorías a lo largo del año, la titular del Órgano Interno de Control, Alejandra Jiménez, documentó las observaciones y señaló que hay tres denuncias penales contra la administración pasada.

La Auditoría Superior de la Federación (2023) observó pagos que excedieron los montos del tabulador autorizado; conceptos de obra pagados no ejecutados y no devengados; pagos que excedieron los montos del tabulador autorizado y adquisiciones de bienes y servicios realizados sin apegarse a la normatividad legal vigente, con un importe $16’695,066.78. Fueron turnadas al área de Investigación para determinar faltas graves y no graves.

La contralora detalla que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (2023-2024) observó un monto de $3,671’536,622.53 pesos por: Adquisiciones de Bienes y Servicios realizados sin apegarse a la Normatividad Legal Vigente; Adeudos sin recuperar al cierre de la Administración; Gastos ejercidos sin autorización y Conceptos de Obra Pagados no ejecutados y no devengados.

El Órgano Interno de Control Municipal (2024) turnó al área de Investigación para determinar faltas graves y no graves, por un monto de $375’841,826.12: Pagos injustificados en la nómina del municipio; Pagos que excedieron los montos del tabulador autorizado; Adeudos sin recuperar al cierre de la administración; obra de mala calidad; obra ejecutada sin apegarse a las especificaciones y trabajos ejecutados sin comprobación documental.