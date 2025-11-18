Activista y feminista, el sello de Ale Rojo para la Cuauhtémoc

Convierte consignas en políticas públicas y reclamos en programas que salvan vidas * En solo un año, más de 700 mujeres acompañadas y 120 casos de agresores de mujeres judicializados a través del protocolo Reacción Violeta

Desde el inicio de su administración, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha sostenido la convicción de hacer de la Cuauhtémoc la alcaldía más feminista, el territorio más seguro y solidario para las mujeres.

Con esa premisa, la demarcación ha impulsado una política pública integral de prevención, atención, sanción y reparación que hoy suma más de 700 mujeres acompañadas y 120 casos de agresores de mujeres judicializados, de los cuales 25 permanecen en reclusión.

“Yo no llegué a la política por ambición, llegué porque soy activista, porque aprendí que cuando el Estado falla, las mujeres tenemos que alzar la voz y después convertir esa voz en acción. Hoy desde el gobierno nuestros gritos se volvieron políticas públicas, nuestros reclamos se volvieron programas que salvan vidas”, afirmó Rojo de la Vega.

El protocolo Reacción Violeta, creado para ofrecer una respuesta inmediata ante casos de violencia, integra atención policial, jurídica y psicológica. Gracias a la coordinación entre la Dirección Sustantiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva y la Dirección General de Seguridad Ciudadana, ha logrado resultados inéditos a nivel local.

Como parte de la red de atención, la alcaldía cuenta con 365 Puntos Violeta distribuidos en espacios públicos, comercios, universidades, oficinas y hoteles. En ellos, más de 5 mil personas han sido capacitadas para brindar ayuda y canalización oportuna.

Además, la Cuauhtémoc es la única alcaldía de la Ciudad de México con un refugio activo para mujeres víctimas de violencia y mantiene en operación la Casa de la Mujer, donde se han brindado más de 3 mil atenciones en salud ocupacional, asesoría legal y apoyo emocional.

Rojo de la Vega recuerda que su trabajo en el servicio público nació del activismo feminista, de las calles, de escuchar directamente a las víctimas. “Gobernar para mí es eso, convertir la rabia en acción, el dolor en políticas públicas y la esperanza en resultados”, añade,

Entre las nuevas acciones destaca el programa social “Contra la violencia, Avánzale”, que otorga apoyo económico de 15 mil pesos a mujeres con procesos abiertos por violencia de género, junto con acompañamiento institucional para reconstruir su vida con autonomía.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Cuauhtémoc ha registrado una reducción del 85% en feminicidios y 20% en homicidios dolosos en el último año.

“Con todas estas acciones, somos la alcaldía más feminista en la historia de este país. Y mientras exista una sola mujer que tenga miedo de caminar sola, una sola niña que no se sienta segura en su camino a la escuela, aquí estaremos, porque la tarea y la lucha no han terminado.”, expresa de manera categórica Ale Rojo, una alcaldesa que es un ejemplo de buen gobierno a nivel nacional e internacional.