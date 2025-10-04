Con Montoya Márquez la corrupción no tiene cabida

Implementará Gobierno de Naucalpan el Mogeric * El presidente municipal y Víctor Romero, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Edomex y Municipios, firman convenio y se iniciará con la implementación en áreas como la Contraloría, Desarrollo Económico y Secretaría del Ayuntamiento

EL TOPO

Estamos dando un paso firme para lograr la implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción (Mogeric) en Naucalpan, es una herramienta clave para poder detectar y prevenir la corrupción, así como fortalecer la perspectiva ética e integridad en los servidores públicos, afirma el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, durante la firma del convenio de colaboración para la implementación del modelo.

El alcalde destacó que en su gobierno se implementará en diversas áreas como la Contraloría, Desarrollo Económico, Secretaría del Ayuntamiento, entre otras, para combatir este lastre, tras la firma del convenio de colaboración para la implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción Versión 3.0, junto con el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, Víctor Romero Maldonado.

Se trata de una de las herramientas para combatir la corrupción del Estado de México y forma parte la Política Estatal Anticorrupción.

Este modelo se aplicará de manera inicial en el Departamento de Ventanilla Única de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico del municipio. Además, permitirá identificar, atender y evitar que los hechos de corrupción lleguen a materializarse en las diversas instancias de gobierno.

Montoya Márquez explicó que la administración a su cargo implementa la creación de la Policía Ética, que es una figura innovadora, que plantea que los ciudadanos tengan una defensoría activa, que se despliegue en el territorio y también en la administración, para apoyar y acompañar a las personas que sientan abusos por parte de funcionarios públicos, principalmente por parte de Seguridad Pública y que puedan recurrir a esta instancia.

Con el Mogeric para el sector Público se desarrollan actividades de seguimiento y monitoreo a través del Sistema de Gestión de Riesgos de Corrupción (Sigeric), donde se registra y analiza su avance durante un año.

RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE ISAAC MONTOYA

El secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios dijo que este tipo de convenios se ha celebrado con el Tribunal Electoral del Estado de México y diversos municipios. Asimismo, reconoce la labor del alcalde por la implementación de la Policía Anticorrupción.

Destaca que se trata de un modelo de gestión de riesgos de corrupción para prevenir, contener y evitar que se materialice un daño.

El problema de la corrupción lacera, lastima la economía, los derechos humanos, la competitividad, la seguridad e inclusive a las personas en su integridad, enfatiza.