Con Romina Contreras los baches no tienen cabida en Huixquilucan

Se refuerza la modernización de vialidades con más de 217 km repavimentados * La alcaldesa revela que -en lo que va de 2025- se han invertido más de 155 millones de pesos para atender las demandas de la ciudadanía

El Gobierno de Huixquilucan alcanzó más de 217 kilómetros de avenidas y calles totalmente repavimentadas, consolidándose como el municipio con mayor obra pública en el Estado de México para renovar vialidades.

Estas acciones buscan ofrecer vías en óptimas condiciones, mejorar la seguridad de los usuarios, reducir los tiempos de traslado y agilizar el tránsito.

Al inaugurar la repavimentación de la calle Bosque del Secreto, en el fraccionamiento La Herradura, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destaca que las obras se realizan en todas las zonas del municipio (Popular, Residencial y Tradicional) como parte de la modernización de las vías de comunicación.

INVERSIÓN MILLONARIA EN INFRAESTRUCTURA

En lo que va de 2025, se han invertido más de 155 millones de pesos para atender las demandas de la ciudadanía y garantizar que comunidades, colonias y fraccionamientos cuenten con infraestructura de calidad.

“Estas obras son resultado del trabajo constante del gobierno municipal en beneficio de todos. Visitamos y recorremos el municipio para escuchar y atender sus solicitudes. Obras como la repavimentación de Bosque del Secreto son muestra de nuestro compromiso para mejorar la movilidad y seguridad, y además elevar la plusvalía de las viviendas, beneficiando a las familias”, expresa Romina Contreras.

La repavimentación de Bosque del Secreto implica el cambio de más de 2 mil metros cuadrados de carpeta, con una inversión de 4.2 millones de pesos, resultado de la administración responsable y finanzas sanas del gobierno local.

Jessica Nabil Castillo Martínez, directora general de Infraestructura y Edificación, resalta que la obra contribuye a reducir riesgos de accidentes y beneficia a una vialidad alterna a Bosques de la Herradura, con alto flujo vehicular.

REPAVIMENTACIÓN

La presidenta municipal Contreras informa que, en las tres zonas que conforman al territorio, se han invertido más de 155 millones de pesos para renovar las vialidades de Huixquilucan.

“La paciencia de los vecinos fue fundamental durante el cierre temporal de la calle. Este es un gobierno de hechos, no de palabras, que da resultados eficientes”, añade Castillo Martínez.

Dulce María Sardiñas, presidenta de la Asociación de Colonos de La Herradura, reconoce el compromiso de la alcaldesa y su equipo para construir un Huixquilucan mejor, de la mano con la ciudadanía.

El Programa de Obra Pública 2025 continuará con proyectos de primer nivel que buscan elevar la calidad de vida de la población.

Entre las obras destacan la repavimentación de la carretera Río Hondo-Huixquilucan, Camino a Santiago Yancuitlalpan, Vialidad de la Barranca, Vía Magna-Magnocentro Sur, y la modernización de las carreteras Dos Ríos-San Ramón y Dos Ríos-San Francisco Ayotuxco.

Obras son amores y es una muestra clara de que Romina Contreras está conprometida en servir a sus gobernados, de ahí su alta preferencia ciudadana y que por casi cuatro años es la alcaldesa mejor calificada del país.