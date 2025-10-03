NACIONAL
Con Romina Contreras los baches no tienen cabida en Huixquilucan
Se refuerza la modernización de vialidades con más de 217 km repavimentados * La alcaldesa revela que -en lo que va de 2025- se han invertido más de 155 millones de pesos para atender las demandas de la ciudadanía
EL TOPO
El Gobierno de Huixquilucan alcanzó más de 217 kilómetros de avenidas y calles totalmente repavimentadas, consolidándose como el municipio con mayor obra pública en el Estado de México para renovar vialidades.
Estas acciones buscan ofrecer vías en óptimas condiciones, mejorar la seguridad de los usuarios, reducir los tiempos de traslado y agilizar el tránsito.
Al inaugurar la repavimentación de la calle Bosque del Secreto, en el fraccionamiento La Herradura, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destaca que las obras se realizan en todas las zonas del municipio (Popular, Residencial y Tradicional) como parte de la modernización de las vías de comunicación.
INVERSIÓN MILLONARIA EN INFRAESTRUCTURA
En lo que va de 2025, se han invertido más de 155 millones de pesos para atender las demandas de la ciudadanía y garantizar que comunidades, colonias y fraccionamientos cuenten con infraestructura de calidad.
“Estas obras son resultado del trabajo constante del gobierno municipal en beneficio de todos. Visitamos y recorremos el municipio para escuchar y atender sus solicitudes. Obras como la repavimentación de Bosque del Secreto son muestra de nuestro compromiso para mejorar la movilidad y seguridad, y además elevar la plusvalía de las viviendas, beneficiando a las familias”, expresa Romina Contreras.
La repavimentación de Bosque del Secreto implica el cambio de más de 2 mil metros cuadrados de carpeta, con una inversión de 4.2 millones de pesos, resultado de la administración responsable y finanzas sanas del gobierno local.
Jessica Nabil Castillo Martínez, directora general de Infraestructura y Edificación, resalta que la obra contribuye a reducir riesgos de accidentes y beneficia a una vialidad alterna a Bosques de la Herradura, con alto flujo vehicular.
REPAVIMENTACIÓN
La presidenta municipal Contreras informa que, en las tres zonas que conforman al territorio, se han invertido más de 155 millones de pesos para renovar las vialidades de Huixquilucan.
“La paciencia de los vecinos fue fundamental durante el cierre temporal de la calle. Este es un gobierno de hechos, no de palabras, que da resultados eficientes”, añade Castillo Martínez.
Dulce María Sardiñas, presidenta de la Asociación de Colonos de La Herradura, reconoce el compromiso de la alcaldesa y su equipo para construir un Huixquilucan mejor, de la mano con la ciudadanía.
El Programa de Obra Pública 2025 continuará con proyectos de primer nivel que buscan elevar la calidad de vida de la población.
Entre las obras destacan la repavimentación de la carretera Río Hondo-Huixquilucan, Camino a Santiago Yancuitlalpan, Vialidad de la Barranca, Vía Magna-Magnocentro Sur, y la modernización de las carreteras Dos Ríos-San Ramón y Dos Ríos-San Francisco Ayotuxco.
Obras son amores y es una muestra clara de que Romina Contreras está conprometida en servir a sus gobernados, de ahí su alta preferencia ciudadana y que por casi cuatro años es la alcaldesa mejor calificada del país.
NACIONAL
Vargas del Villar, un liderazgo vital en la estrategia de la oposición
Un factor de relevancia en el panismo * Su papel, comentan en los cafés políticos, será determinante en la ruta que el PAN trace rumbo a los próximos años, sobre todo en lo electoral y en lo legislativo
EL TOPO
El senador Enrique Vargas del Villar, militante del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido señalado por especialistas como uno de los liderazgos que podrían influir en la estrategia de la oposición en México.
Con una trayectoria que inició en la administración local y que hoy lo coloca en el Senado de la República, su nombre aparece de forma constante en los análisis sobre la reorganización del partido.
El vicecoordinador de los senadores panistas es un hombre de retos y lo demostró al brincar del Congreso mexiquense a la Cámara Alta.
La experiencia de Enrique Vargas comenzó a tomar forma cuando asumió la presidencia municipal de Huixquilucan, un municipio con peso político en el Estado de México (Edomex).
Desde ahí logró visibilidad que más tarde le abrió espacio en el Congreso local y posteriormente en el Senado.
Analistas subrayan que esta ruta, de carácter progresivo, le ha permitido combinar la experiencia administrativa con la legislativa, lo que lo coloca en un lugar de relevancia dentro del panismo.
CONCILIADOR
Más allá de su actividad partidista, Enrique Vargas ha buscado interlocución con actores empresariales y organizaciones sociales.
Estas relaciones, construidas a lo largo de varios años, le han dado la posibilidad de mantener un respaldo diversificado.
Esa base de contactos, según especialistas, le ha permitido conservar una posición sólida en los procesos de negociación y fortalecer la cohesión de su grupo político. Grupo con peso en el PAN.
En el Estado de México, Vargas lidera una corriente interna que destaca por su disciplina y capacidad de organización.
Este grupo se ha convertido en un referente dentro del partido, participando de manera constante en procesos de decisión y posicionamiento político.
Su papel, comentan en los cafés políticos, será determinante en la ruta que el PAN trace rumbo a los próximos años, tanto en lo electoral como en su papel dentro de la oposición.
NACIONAL
Con Adán Augusto seremos solidarios: Ricardo Monreal
El senador morenista no representa un peso negativo para Morena * El exsecretario de Gobernación es alguien a quien respetamos y con quien seremos solidarios, señala el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados
ERIC GARCÍA
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, afirma que el senador Adán Augusto López Hernández no representa un peso negativo para Morena, pese a las investigaciones en curso contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su gestión como gobernador.
Monreal Ávila destaca que López Hernández cuenta con su respaldo y el de la militancia del partido. Subraya que, aunque no son defensores legales, acompañarán al legislador en el terreno político.
“Cuando haya acusaciones formales, será el Ministerio Público quien actúe y él podrá ejercer su derecho de defensa. Para nosotros no es un lastre, es alguien a quien respetamos y con quien seremos solidarios”, señaló.
Cabe señalar que el propio López Hernández ofreció el lunes pasado una conferencia en la que negó haber incurrido en evasión fiscal en los ejercicios 2023 y 2024, tras la publicación de una investigación periodística que lo señalaba.
Adán Augusto asegura que las imputaciones carecen de sustento y que su patrimonio y declaraciones fiscales están en regla.
El legislador morenista también rechaza tener conocimiento de que Bermúdez Requena, su excolaborador en Tabasco, mantuviera presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como La Barredora.
Enfatiza que durante su administración no se le atribuyeron responsabilidades judiciales en ese sentido.
RESPALDO POLÍTICO DE MORENA
Ricardo Monreal reitera que la postura de la bancada oficialista será de acompañamiento político, sin interferir en los procesos legales que correspondan a las autoridades competentes.
“Nuestra función es respaldar políticamente, no intervenir en el ámbito judicial”, dijo.
El coordinador parlamentario insistió en que Morena no descalificará a uno de sus miembros sin pruebas concluyentes y que la dirigencia continuará mostrando respaldo a López Hernández mientras no exista una acusación formal en su contra.
El episodio refleja la tensión que generan las investigaciones mediáticas y judiciales en torno a figuras destacadas de la política nacional, y la estrategia de Morena de cerrar filas en torno a sus dirigentes ante señalamientos públicos.
NACIONAL
Sheinbaum se deslinda del golpe millonario al CJNG
Decomiso de drogas valuadas en 29 mil millones de pesos * Es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en EU, expresa la Primera Mandataria en su Mañanera del Pueblo
ILDEFONSO PEREYRA
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el gobierno mexicano no colaboró en los operativos anunciados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos, en los que se decomisaron drogas valuadas en alrededor de 29 mil millones de pesos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cabe señalar que la DEA anunció un golpe de millones de dólares al CJNG, además del arresto de 670 personas.
Al ser cuestionada sobre si hubo algún tipo de colaboración con el Gabinete de Seguridad de México para este operativo realizado en Estados Unidos, la Primera Mandataria respondió con un NO rotundo.
“No, es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en EU”, contesta la titular del Poder Ejecutivo federal al ser cuestionada en la Mañanera del Pueblo.
Y es que el lunes pasado, la DEA informó que -durante cinco días de acciones en distintos puntos de Estados Unidos- aseguró decenas de toneladas de drogas pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo valor fue estimado en mil 450 millones de dólares; es decir, unos 29 mil millones de pesos.
Sin especificar las ciudades donde se llevaron a cabo, la DEA informó haber coordinado diversos operativos en contra del CJNG durante cinco días en los que además autoridades de diferentes niveles de gobierno habrían arrestado a 670 individuos que, según la agencia antidrogas, estarían vinculados al cártel.
Aunque la DEA no dio detalles sobre los lugares en donde ocurrieron los operativos, oficinas de la agencia antidrogas alrededor de Estados Unidos publicaron en días pasados fotografías en redes sociales de decomisos de drogas adjudicadas al CJNG en lugares que van desde San Diego, California, hasta Filadelfia, Pensilvania.
